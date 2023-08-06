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Bu kez Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alıp terör propagandası yaptılar! İsveç'teki son skandala Türkiye'den tepki geldi

06.08.2023 09:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

NATO üyeliği için TBMM'de oylama yapılacak olan İsveç'te Türkiye'ye yönelik provokasyonlar devam ediyor. Son olarak dün başkent Stockholm'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hedef alınıp terör propagandası yapıldı. Türkiye'den sert tepki geldi.

Bu kez Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alıp terör propagandası yaptılar! İsveç'teki son skandala Türkiye'den tepki geldi

Kur'an-ı Kerim yakma, terör propagandası, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan provokasyonlar gibi skandallarla gündem gelen İsveç'te dün gerçekleşen çirkin eyleme Dışişleri Bakanlığı tepki gösterdi.

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Türkiye, İsveç'in NATO üyeliği için yeşil ışık yakmıştı.

"EN AĞIR ŞEKİLDE KINIYORUZ"

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi:

"Stokholm'de bugün (5 Ağustos) düzenlenen bir etkinlikte, bir kez daha, PKK iltisaklı bir grubun terör örgütü sembolleriyle propaganda yapmasına ve Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik çirkin eylemde bulunmasına müsaade edilmesini en ağır şekilde kınıyoruz. İsveç'in PKK ve uzantılarının eylemlerini engellemek bağlamında üstlendiği taahhütlerini hatırlatmak isteriz."

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Anahtar Kelimeler:
Dışişleri Bakanlığı NATO İsveç

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