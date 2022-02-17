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  4. Bu kez de ünlü sosyolog Nilüfer Narlı dolandırıcıların kurbanı oldu

Bu kez de ünlü sosyolog Nilüfer Narlı dolandırıcıların kurbanı oldu

17.02.2022 08:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bu sefer dolandırıcıların kurbanı 65 yaşındaki Prof. Dr. Nilüfer Narlı oldu. Telefonla arayarak kendilerini polis olarak tanıtan dolandırıcılar, Ünlü sosyolog Prof. Dr. Nilüfer Narlı'nın yarım milyon nakit para ve yüklü miktarda ziynet eşyasını aldılar. Dolandırıcıların, Nilüfer Narlı'nın kendilerini tanıması için 'Barış- Pınar' şeklinde parola oluşturdukları öğrenildi.

Bu kez de ünlü sosyolog Nilüfer Narlı dolandırıcıların kurbanı oldu

Ünlü sosyolog Prof. Dr. Nilüfer Narlı, dolandırıcıların kurbanı oldu. Kendilerini polis gibi tanıtan dolandırıcıların parasının ve hesaplarının başkaları tarafından ele geçirilerek kullanıldığı sözlerine inan Prof. Dr. Nilüfer Narlı, yarım milyon nakit para ve yüklü miktarda ziynet eşyasını kaptırdı.

KENDİLERİNİ POLİS GİBİ TANITTILAR

İstanbul Şişli'de 4 Şubat günü meydana gelen olayda telefon dolandırıcıları tarafından aranan özel bir üniversitesinin Sosyoloji Bölümü başkanı olan 65 yaşındaki ünlü sosyolog Prof. Dr. Nilüfer Narlı'nın telefonu çaldı. Kendisini "Polis memuru Mehmet Ateş" olarak tanıtan dolandırıcı, Narlı'ya parasının ve hesaplarının başkaları tarafından ele geçirilerek kullanıldığını söyledi.

NARLI4

İddiaya göre kendisini polis olduğunu inandırmak için ünlü doktora ait olan kişisel bilgilerini doğru söyleyerek, polis olduğunu gösterir birden fazla kimlik görüntüsü gönderdi. Doktora, hangi bankalarda kaç tane hesabı olduğunu söyleyen dolandırıcı, başka hesapları olup olmadığını sordu. Dolandırıcı ardından tüm paralarının bir hesapta birleştirilmesi gerektiğini söyledi.

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PAROLA OLUŞTURDULAR

Daha sonra dolandırıcı yaşlı kadına aralarında bir parola belirleyeceklerini telefonda ve yüz yüze yapacakları görüşmelerde bu parola sayesinde birbirlerini tanıyacaklarını belirtti. Parolanın da "Barış- Pınar" olduğunu söylemesinin ardından, Narlı özel bir bankanın Etiler Şubesine giderek, tüm parasını çekti. Kasadaki değeri binlerce lira olan 2 adet burma bilezik, altın köstekli gerdanlık ve reşat altın uçlu kolyeyi aldı.

"SİZ VATAN İÇİN ÖNEMLİ BİR GÖREV YAPIYORSUNUZ"

Sabah'tan Dilek Yaman Demir'in haberine göre telefondaki polis, paraların ve altınların kriminal incelemeye gideceğini söyleyerek Narlı'nın ikametine gelen polislere kod adını söyleyerek, çantayı teslim etmesini istedi. Barış Pınar'ı harekatından dolayı bu parolayı verdiklerini söyleyen sözde polis, 'Siz vatan için önemli bir görev yapıyorsunuz' gibi sözler sarf etti. Kapısına gelen sözde polisin Barış demesi ardından Pınar cevabını veren Narlı, çantayı polise teslim etti.

GÖZALTINA ALINDI

Ardından yeniden aranan doktor, başka bir bankadaki hesabının daha olduğunun tespit edildiğinin söylenmesi üzerine avukat arkadaşını arayan Narlı, dolandırıldığını anladı. Polislere haber veren ünlü doktor, telefonda uzun süre konuştuğu şahsın tespit edilmesini sağladı. Numaranın kayıtlı olduğu Mustafa S. isimli şahıs gözaltına alınırken, genç adamın olayın yaşandığı gün bir AVM 'de olduğunu, şikayetçinin kapının önünde karşılaştıklarında kendisine poşeti teslim ettiğini söyledi. Dolandırıcılıkla alakası olmadığını kaydeden Mustafa S. hakkındaki soruşturma sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık İstanbul
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