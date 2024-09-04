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Bu sabahki yıkım İmamoğlu'na da soruldu: Hüzünle izliyorum! Tam da bu talimatı veren bakana yakışır

04.09.2024 14:51
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İstanbul Boğazı'ndaki kaçak villa bu sabah yıkımına başlanmasıyla bir kez daha gündemde. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İl Müdürlüğü ekipleri yıkıma devam ederken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan tepki geldi. Bakanlık için "sosyal medya bakanlığı" ifadesini kullanan İmamoğlu, "'Bir oyuncak bulduk, üstünde ne yaparız' diye hareket etme anlayışı tam da bakanlığa ve bu talimatı veren bakan yakışıyor" diye konuştu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İl Müdürlüğü ekipleri, yasal düzenlemelere aykırı inşaat faaliyeti gerçekleştirildiği tespit edilen ve inşaat çalışmaları durdurulan alana sabah saatlerinde geldi. Alandaki ruhsatsız, kaçak yapılar ve iskanlı yapıdaki eklentilerin yıkımına iş makineleriyle başlandı.

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İMAMOĞLU: HÜZÜNLE İZLİYORUM ARKADAŞLARI

İmamoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın kaçak villayı yıkmasına ilişkin şöyle konuştu:

"Sosyal medya bakanlığı... Hüzünle izliyorum arkadaşları. Milletimiz adına kötü bir sınav vermeye devam ediyorlar.

'Bir oyuncak bulduk, üstünde ne yaparız' diye hareket etme anlayışı tam da bakanlığa ve bu talimatı veren bakana yakışıyor. Bunlar vitrinde kalmaya çalışan arkadaşlar.

Üzülüyorum bu tür seviyelere inmelerine. Çünkü devletin önemli bir kurumunda görev yapıyorlar."

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NE OLMUŞTU?

AA'nın aktardığına göre; Üsküdar Vaniköy'de Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi'nde izinsiz inşaat yapıldığı ihbarı üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İl Müdürlüğü ekipleri, 22 Ağustos'ta bölgeye giderek incelemelerde bulunmuştu.

Ekiplerce yapılan incelemede, izinsiz inşaatın İBB'nin izniyle başlatıldığı tespit edilmiş, ardından inşaat durdurulmuştu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerinin, izinsiz inşaata ilişkin hazırladığı tespit tutanağında, doğal zemin ve bitki örtüsüne fiziksel müdahalede bulunularak tahribat yapıldığı tespit edilen alandaki tüm inşai faaliyetlerin durdurulduğu belirtilmişti.

Yapının bulunduğu alanın daha önce organize suç örgütü elebaşı Adnan Oktar'a ait olduğu, yakın zamanda Rus işadamı tarafından satın alındığı anlaşılmıştı.

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İBB Boğaziçi İmar Şube Müdürlüğünce, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına Vaniköy'deki izinsiz inşaata ilişkin 22 Ağustos'ta bulunulan suç duyurusunda, bahse konu yerde inşai faaliyeti yapan yapı sahibi Boris Borisenko hakkında 2960 Sayılı Boğaziçi Kanunu'nun mevzuata aykırı yapılarla ilgili maddesi ile Türk Ceza Kanunu'nun "imar kirliliğine neden olma" maddesine göre yasal işlem yapılması istenmişti.

İnşaatı durduran Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Boğaziçi Öngörünüm Bölgesinde yer alan yapıya ilişkin suç duyurusunda bulunulduğu belirtilmişti.

Açıklamada, şunlar kaydedilmişti:

"Söz konusu yapının, imar kirliliğine neden olduğu, 'Tescil Edilen Sit Alanları, Korunması Gerekli Kültür-Tabiat Varlıkları ile Korunma Alanları'nın zarar görmesine sebebiyet verme' suçlarından Bakanlığımızca İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına 2 ayrı suç duyurusunda bulunulmuştur. Süreç titizlikle takip edilmektedir."Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu İstanbul Boğazı villa
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