Bu saç renkleri kadınları daha çekici gösteriyor! Saç renginizi seçerken...

Çoğu kadının doğal saç rengi kumraldır. Nadir görülen saç renkleri, her zaman göze daha çok hitap eder ve daha çekici bulunur. Ancak her saç rengi, her kadına uyum sağlamaz. Beğendiğimiz saç renginin bizi daha çekici göstermesi konusunda cilt tonumuz çok büyük önem taşır. Cilt tonumuza uygun saç rengi seçerken uzmanların bu konudaki görüşlerini ciddiye almalıyız. Aksi takdirde aynaya baktığımızda mutlu olmayacağımız görüntülerle karşılaşmak kaçınılmazdır. Şimdi, kadınları daha çekici gösteren saç renklerine yakından bakalım.

SARI SAÇ

Sarı saç her zaman nadir ve çekici bulunan bir saç rengi oldu. Sarı saçın yakışması için ise beyaz veya açık buğday ten rengine sahip olmak gerekli. Esmer tene sahipseniz veya kaş renginiz çok koyuysa, sarı saç sizde istenilen sonucu vermeyecektir. Eğer koyu tenliyseniz, sizi daha çekici ve cazibeli gösterecek saç renklerine yönelmelisiniz.

KIZIL SAÇ

Kızıl saç rengi en çarpıcı, en tutkulu ve en akılda kalıcı saç renklerinden biridir. Bir ortama girdiğiniz zaman gözleri tamamen üzerine çekecek olan kızıl saç renginin birçok tonu bulunur. Kızılın neredeyse her tonu açık tenli ve renkli gözlü kadınlara çok yakışacaktır. Kızıl saç, esmer veya buğday tenli kişilerin beklentilerini büyük ölçüde karşılamayacaktır. Kızıl saçın görünüm olarak harikalar yaratmasının yanı sıra çabuk akan ve bakım isteyen bir renk olduğunu göz ardı etmemek gerekir.