Bu saç renkleri kadınları daha çekici gösteriyor! Saç renginizi seçerken...

Çoğu kadının doğal saç rengi kumraldır. Nadir görülen saç renkleri, her zaman göze daha çok hitap eder ve daha çekici bulunur. Ancak her saç rengi, her kadına uyum sağlamaz. Beğendiğimiz saç renginin bizi daha çekici göstermesi konusunda cilt tonumuz çok büyük önem taşır. Cilt tonumuza uygun saç rengi seçerken uzmanların bu konudaki görüşlerini ciddiye almalıyız. Aksi takdirde aynaya baktığımızda mutlu olmayacağımız görüntülerle karşılaşmak kaçınılmazdır. Şimdi, kadınları daha çekici gösteren saç renklerine yakından bakalım.
Sarı saç her zaman nadir ve çekici bulunan bir saç rengi oldu. Sarı saçın yakışması için ise beyaz veya açık buğday ten rengine sahip olmak gerekli. Esmer tene sahipseniz veya kaş renginiz çok koyuysa, sarı saç sizde istenilen sonucu vermeyecektir. Eğer koyu tenliyseniz, sizi daha çekici ve cazibeli gösterecek saç renklerine yönelmelisiniz.
Kızıl saç rengi en çarpıcı, en tutkulu ve en akılda kalıcı saç renklerinden biridir. Bir ortama girdiğiniz zaman gözleri tamamen üzerine çekecek olan kızıl saç renginin birçok tonu bulunur. Kızılın neredeyse her tonu açık tenli ve renkli gözlü kadınlara çok yakışacaktır. Kızıl saç, esmer veya buğday tenli kişilerin beklentilerini büyük ölçüde karşılamayacaktır. Kızıl saçın görünüm olarak harikalar yaratmasının yanı sıra çabuk akan ve bakım isteyen bir renk olduğunu göz ardı etmemek gerekir.
Asaleti ve asiliği içinde aynı anda barındıran siyah saç, en çekici saç renklerinden biridir. Buğday tenlilerin ise evde uygulanması en kolay renklerden biri olan siyah saçtan uzak durması gerekir. Siyah saç özellikle beyaz tende oldukça çekici dururken, esmer tenle birlikte kullanıldığında daha kadınsı ve doğal bir görünüm sağlayacaktır.
Bakır saç rengi, doğru tonu tutturmak için profesyonel birinin uygulaması gereken bir saç rengidir. Açık tenli ve renkli gözlü kadınlara oldukça yakışacak olan bakır saç rengi, son yıllarda popülaritesini iyice arttırmış durumda.
Çikolata kahve saç rengi, koyu tenli ve esmer kadınlara oldukça yakışacaktır. Özellikle gün ışığında canlı ve parlak duruşuyla kendine hayran bırakacak olan çikolata kahve saç, aynı zamanda oldukça kalıcı oluşuyla rahat bir kullanım sağlar.
Son yıllarda oldukça popüler hale gelen gri saç, neredeyse her tene yakışır ve farklı bir hava katar. Saçını tamamen griye boyatmak istemeyenler, siyah saçın üzerine atılmış gri balyajları deneyebilir.
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