Bu sonbahar bir başka olacak! Kullanmaya doyamayacağınız ürünler

Kadınların bu mevsimde elinden düşürmeyeceği parçalar arasında fonksiyonel çantalardan hafif ama sıcak tutan botlara cilt nemini dengeleyen bakım ürünlerinden doğal görünümlü makyaj malzemelerine kadar pek çok seçenek var. Biz de moda ve güzellik dünyasında sadece şık görünmenizi değil aynı zamanda rahat ve özgüvenli hissetmenizi de sağlayan favorilerden oluşan bir liste oluşturduk. Hazırsanız hem ruhunuza hem de stilinize dokunarak “İyi ki almışım!” dedirtecek ürünlere birlikte bakalım!

1. Dudaklarınıza sonbaharı getiren: Clinique Almost Lipstick Black Honey Ruj

Clinique’in efsaneleşmiş Black Honey rujunu bu sonbahar elinizden düşürmeyeceksiniz. Ne tam bir ruj ne de tam bir parlatıcı olan bu ürün, dudaklara doğal ama bir o kadar da dikkat çekici bir renk katıyor. Şeffaf yapısı sayesinde dudak rengiyle bütünleşiyor ve herkesin dudaklarında farklı, eşsiz bir ton ortaya çıkarıyor. Hafif balm dokusu dudakları gün boyu nemli tutarken kat kat uygulanabilir formülüyle de ister günlük ister özel günlerde rahatlıkla kullanılabiliyor.

Kullanıcılar ne diyor?

“Bunu sonsuza kadar kullanabilirim, başka dudak ürününe ihtiyacım olmaz!” diyen kullanıcılar, az sürdüğünüzde dudaklara hafif pembemsi bir parlaklık, kat kat uyguladığınızda daha yoğun ve sıcak bir ton yakalayabileceğinizi söylüyor. Kalıcılığı ruj kadar iddialı olmasa da tekrar uygulamak zahmetsiz olduğu için kullanıcılar, günlük makyajlarında yanlarından ayırmadıklarını söylüyor.

Clinique rujun yanında L'Oréal Paris Plump Ambition Hyaluron Besleyici ve Nemlendirici Lip Oil ürününe göz atmak isterseniz buraya tıklayın.

2. Soğuk günlerin kurtarıcısı: Jack and Jones Jxothellia Örgü Bere

Kombinleri tamamlayan en güzel dokunuşlardan biri şüphesiz ki şapka ve bereler. Jack & Jones’un Jxothellia örgü beresi ise kaliteli yapısıyla soğuk günlerde hem stilinizi hem de konforunuzu tamamlıyor. Koyu kahverengi rengiyle spor ve şık kombinlere kolayca uyum sağlıyor. Yumuşak dokusuyla gün boyu rahatlık sunan bere, sonbahar ve kış sezonunun vazgeçilmez parçalarından biri olmaya aday.

Kullanıcılar ne diyor?

Kullanıcı yorumlarına göre berenin kalıbı çok iyi ve kafaya tam oturuyor. Kadın ürünü olarak geçse de erkekler de severek kullandığını söylüyor. Modeli sade ve kullanışlı bulunduğu için hem günlük kullanımda hem de soğuk havalarda kurtarıcı olarak tercih edilen berenin kalitesi de fiyatına göre oldukça tatmin edici bulunuyor.

Jack and Jones berenin yanında Under Armour Kadın Yarı Manşet Bere ürününe göz atmak isterseniz buraya tıklayın.

3. Müzik keyfini katlayan: Sony WH-CH520 Kablosuz Bluetooth Kafa Üstü Kulaklık

Müzik keyfini bir üst seviyeye taşıyan teknolojisiyle öne çıkan Sony WH-CH520 kulaklığın DSEE ve 360 Reality Audio desteği ile her şarkıyı daha net, detaylı ve canlı bir şekilde duyabiliyorsunuz. Yalnızca 147 gramlık ağırlığı ve yumuşak kulak yastıklarıyla uzun süreli kullanımlarda bile rahatsız etmiyor. 50 saate kadar pil ömrü ve hızlı şarj özelliğiyle günlerce şarj derdi olmadan kullanabileceğiniz kulaklık, hem iş hem de günlük kullanım için oldukça pratik bir seçenek.

Kullanıcılar ne diyor?

Kullanıcılar kulaklığın estetik, hafif ve konforlu olmasından çok memnun. Şarjının çok uzun dayandığını vurgulayan kullanıcılar, kulaklığın iki cihaza aynı anda bağlanabilmesi ve uygulama üzerinden ekolayzer ayarlarının yapılabilmesini de artı bir özellik olarak görüyor. Ayrıca, günlük kullanımda ve işte sorunsuz performans gösterdiğini, tasarımının da hiç kaba olmadığını yazıyorlar.

https://www.amazon.com.tr/Sony-WH-CH520-Kablosuz-Bluetooth-Kulakl%C4%B1k/dp/B0BTJCRW9L/ref=cm_cr_arp_d_product_top?ie=UTF8&th=1

Sony kafa üstü kulaklığın yanında JBL Tune 510BT Multi Connect Wireless Kafa Üstü Kulaklık ürününe göz atmak isterseniz buraya tıklayın.

4. Zamansız bir ikon: Ray-Ban Wayfarer Üniseks Güneş Gözlüğü

Ray-Ban Wayfarer, modası hiç geçmeyen tasarımıyla bu sonbahar da stilinize eşlik edecek. Hem kadınlar hem erkekler için uygun olan bu model, güçlü asetat çerçevesi sayesinde dayanıklılık sunarken yeşil polarize camlarıyla güneş ışınlarını etkili bir şekilde engelliyor. %100 UV koruması ve ikonik tasarımıyla günlük kombinlerinize şıklık katarken göz sağlığınızı da koruyan gözlük, kare formdaki cam tasarımıyla farklı yüz şekillerine uyum sağlayarak herkes için ideal bir seçenek haline geliyor.

Kullanıcılar ne diyor?

Wayfarer için “Gözlük dünyasının gerçek bir simgesi!” diyen kullanıcılar, gözlüğün kalitesini, dayanıklılığını ve zamansız tasarımını öne çıkarıyor. Hem hediye olarak hem de kişisel kullanımda oldukça sık tercih ettiklerini belirtenler, ürünün fiyatına göre gayet iyi bir model olduğunu da söylüyor.

Ray-Ban güneş gözlüğünün yanında Ray-Ban Oval Güneş Gözlüğü ürününe göz atmak isterseniz buraya tıklayın.

5. Hayatınıza düzen getiren: Fark Tanıtım Tarihsiz Spiralli Haftalık Planlayıcı

Sonbahar, yeni planlar yapmak ve hedeflere odaklanmak için harika bir dönem. Fark Tanıtım’ın tarihsiz spiralli haftalık planlayıcısı ise geniş A4 boyutuyla detaylı plan yapmanıza imkan tanıyor. Kaliteli 110 gr ivory kağıtlarıyla yazılarınız iyi görünüyor ve mürekkep arkaya geçmiyor. Üstelik, spiral yapısıyla kullanımı pratik ve her hafta için boş sayfa kısmıyla notlarınızı da rahatça kaydedebiliyorsunuz.

Kullanıcılar ne diyor?

Planlayıcıyı kullananlar özellikle kağıt kalitesinden çok memnun. “Dolma kalemle bile yazarken mürekkep geçirmiyor.” diyen kullanıcılar, tasarımını sade ve kullanışlı buluyor ve kurşun kalem ya da tükenmez kalemle yazarken de aynı derecede iyi performans verdiğini belirtiyor.

Fark Tanıtım planlayıcının yanında Fark Tanıtım A5 Boyutlu 120 Günlük Tarihsiz Spiralli Planlayıcı ürününe göz atmak isterseniz buraya tıklayın.

6. Zamansız kombinlerin tamamlayıcısı: Calvin Klein Omuz Çantası

Her kombine uyum sağlayan siyah Calvin Klein omuz çantası, günlük kullanımda ve özel davetlerde kurtarıcı bir parça. Minimalist tasarımı, ayarlanabilir askıları ve fermuarlı yapısıyla hem estetik hem de işlevsel. İç bölmeleri sayesinde düzenli kalabilir, ihtiyacınız olan her şeyi yanınızda rahatça taşıyabilirsiniz. Ofiste ve sokakta stilinizi tamamlayan Calvin Klein çanta, sonbaharda elinizden düşmeyecek bir aksesuar!

Kullanıcılar ne diyor?

Kullanıcıların “Derisi yumuşacık, kaliteli ve inanılmaz şık.” gibi yorumlarla öne çıkardığı çantanın boyutunun biraz küçük olduğunu belirtseler de bu tarz modeller için gayet normal bulunduğunu söylüyorlar. Hediye olarak alındığında da beğeni toplayan model, outlet fiyatlarından daha uyguna gelmesiyle de ayrıca tercih ediliyor.

Calvin Klein çantanın yanında Calvin Klein Pinched Soft Crescent Kadın Çanta ürününe göz atmak isterseniz buraya tıklayın.

7. Nem bombası: Vichy Mineral 89 Cildi Güçlendiren 72 Saat Nemlendirici Bakım Kremi (50 ml)

Soğuyan havalarda cildinizin kaybettiği nemi geri kazandıran krem, Vichy’nin volkanik su mineralleri ve hyalüronik asit desteğiyle cilt bariyerinizi güçlendiriyor. Hafif dokusuyla yağlı veya yapış yapış bir his bırakmadan gün boyu konfor veren krem, hassas ciltler de dahil tüm cilt tiplerine uygun bir formüle sahip. Üstelik, sonbaharda cildinizin canlı ve esnek kalması için makyaj öncesi veya tek başına da kullanabilirsiniz.

Kullanıcılar ne diyor?

Hassas ciltliler bu kremi “En iyi nemlendiricilerden biri.” olarak tanımlıyor. Hafif yapısıyla karma ve akneye meyilli ciltlerde bile sorunsuz çalıştığı söyleniyor. Nemlendirme gücünü öven çok kuru ve egzamaya meyilli olan ciltlerse kremi bir gün bile kullanmadıklarında farkın hissedildiğini söylüyor.

Vichy kremin yanında CeraVe Nemlendirici Bakım Kremi ürününe göz atmak isterseniz buraya tıklayın.

Nakit ihtiyacınız varsa 90.000 TL'ye kadar %0 faizli ve taksitli nakitinizi hemen almak için buraya tıklayın.

8. Konfor ve stil bir arada: Camper Kadın Chelsea Bot

Siyah dana derisinden üretilen Camper Chelsea bot, hafif yapısı ve esnek tabanıyla adeta günlük koşuşturmalara göre tasarlanmış. OrthoLite® geri dönüştürülmüş iç tabanı sayesinde ayağınızda yumuşacık bir his yaratırken spor görünümlü tabanı stilinizi modern bir noktaya taşıyor. Sonbaharda her kombininize uyum sağlayacak zamansız bir parça olan Camper bot, hafif, dayanıklı ve aynı zamanda oldukça zarif!

Kullanıcılar ne diyor?

Botların oldukça hafif ve rahat olduğu belirtiliyor. Kalıbının darlığına dikkat çekenler, bir numara büyük alınmasını öneriyor. “Fotoğraflardan bile daha güzel, mat görünümü çok şık” gibi yorumlarla öne çıkan Camper bot, günlük kullanıma uygunluğu ve kombin kolaylığıyla da çok beğeniliyor.

Camper botun yanında Nine West Westana 4PR Yürüyüş Botu ürününe göz atmak isterseniz buraya tıklayın.

9. Kusursuz görünümünün sırrı: MISSHA Mükemmel Kapatıcılık Sunan Çok Fonksiyonlu M Perfect Cover SPF42 PA+++ BB Cream (20ml)

Doğal ama kapatıcı bir baz isteyenler için Missha’nın ikonik BB kremi tam bir joker ürün. Kusurları kapatırken cildi nemlendiriyor, aynı zamanda güneşin zararlı etkilerine karşı SPF 42 koruması gerçekleştiriyor. Hafif yapısıyla gün boyu ağırlık yapmadan kalıcılığını koruyan Missha BB krem, sonbaharda makyaj çantanızın vazgeçilmez ürünlerinden biri olmaya aday.

Kullanıcılar ne diyor?

“Bebek gibi yapıyor cildi ya bayılıyorum buna. Hem yüzünüzde yok gibi duran hem de aydınlatan muhteşem BB krem!” yorumlarıyla öne çıkan BB kremin, ilk sürüldüğünde biraz açık görünse de kısa sürede ciltle bütünleştiği söyleniyor. Üstelik, ince yapısıyla pütür bırakmadığı ve cilde doğal parlaklık verdiği de sıkça vurgulanıyor.

MISSHA BB kremin yanında Note Nemlendirici Etkili Yoğun Kapatıcı SPF 15 BB Krem ürününe göz atmak isterseniz buraya tıklayın.

10. Gündelik şıklığın anahtarı: Grimelange Sayda Polo Yaka Slim Fit Bluz

Esnek viskon karışımlı kumaşıyla konforlu, slim fit kesimiyle de estetik bir görünüm sağlayan Grimelange polo yaka bluz, günlük kombinlerinize zarif bir dokunuş katıyor. Yumuşak dokusuyla teninizi rahatsız etmeyen bluzun, düğmeli tasarımıyla klasik bir havası da var. İster ofiste ister günlük olarak farklı tarzlarda ve parçalarla kullanabileceğiniz bluz, sonbahar stilinizin kurtarıcı parçalarından biri haline gelecek!

Kullanıcılar ne diyor?

Bluzun kumaşının yumuşacık olduğu ve vücudu çok güzel sardığı yorumlarda öne çıkıyor. “Her rengini aldım, çok beğendiğim bir bluz.” diyenler, bluzun rengini ve kalitesini oldukça beğeniyor. Tam beden alanların memnun kaldığı bluzun, esnek yapısı sayesinde vücuda iyi oturduğu da sıkça söyleniyor.

Grimelange bluzun yanında DeFacto Fitted Polo Yaka Fitilli Kaşkorse Bluz ürününe göz atmak isterseniz buraya tıklayın.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.