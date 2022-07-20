Bu sonuçlar kulisleri hareketlendirdi! Seçim anketinde sürpriz; geriden geldi o partileri solladı

Hükümet ile muhalefet arasında devam eden tartışmaların ardından seçim anket sonuçları da dikkat çekiyor. 2023'te gerçekleşecek seçim öncesinde Cumhur ittifakı mı Millet ittifakı mı önde? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısında aday olarak kimin çıkacağı henüz netlik kazanmadı. Son seçim anketinde Ümit Özdağ sürprizi var...

KULİSLERİ HAREKETLENDİREN SEÇİM ANKETİ

ASAL Araştırma'nın Temmuz 2022 anketine göre birinci parti konumunda AK Parti bulunuyor. %34 oyla birlikte birinci parti olan AK Parti'yi %26 ile Cumhuriyet Halk Partisi takip ediyor.

Meral Akşener liderliğindeki İYİ Parti'nin oy oranı %11.9'da kaldı. Milliyetçi Hareket Partisi de ASAL'ın anketinde %8.9 oy oranında kaldı.

ANKETİN SÜRPRİZİ ÜMİT ÖZDAĞ!

ASAL'ın Temmuz anketinin sürprizlerinden biri de Zafer Partisi oldu. Zafer Partisi, ASAL'ın Temmuz anketinin sürprizlerinden biri de Zafer Partisi oldu. Zafer Partisi, %1.3 oy alarak dikkat çekti. Ali Babacan'ın DEVA Partisi %1.8, Gelecek Partisi ise %0.8 oranında oy aldı.

Yeniden Refah Partisi, %1.2, Saadet Partisi de %0.8 oy aldı.



