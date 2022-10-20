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Bu ürünler olmadan sonbahar temizliğine başlarsanız pişman olursunuz!

18.10.2022 14:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sonbaharın gelmesi ile temizlik çanları çalmaya başladı. Hâl böyle olunca hemen herkes hazırlıklar için kollarını sıvadı. Eksiksiz bir sonbahar temizliği için bazı temel ihtiyaçları tamamlamak oldukça önemli. Bu ihtiyaçların neler olduğunu merak ediyorsanız sizler için seçtiğimiz birbirinden kaliteli temizlik ürünlerine göz atmalısınız. İşte, robot süpürgeden yağ sökücü spreylere en etkili ürünler...

Bu ürünler olmadan sonbahar temizliğine başlarsanız pişman olursunuz!

Yaz bitiminin ardından evlerde temizlik telaşı yavaş yavaş başladı. Temizlik dönemini daha rahat ve kolay atlatmak için birtakım eksikleri önceden tamamlamak epey mühim. Eğer büyük bir sonbahar temizliği yapma planınız varsa eksiklerinizi tamamlamak adına sizin için bir araya getirdiğimiz alışveriş listesini inceleyebilirsiniz. Gelin, bu ürünleri birlikte keşfedelim.

1. Evdeki en büyük yardımcınız: Xiaomi Mi Akıllı Robot Süpürge - Mop 2 Pro

Bu ürünler olmadan sonbahar temizliğine başlarsanız pişman olursunuz!

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Xiaomi Mi Akıllı Robot Süpürge - Mop 2 Pro, görevini hakkıyla yerine getiren en iyi robot süpürge seçenekleri arasında yer alıyor. Üç adet temizleme modu bulunan ürün, güncellenmiş LDS navigasyon sistemi ile evin haritasını çıkartarak akıllı temizlik yapabilir. 16 farklı sensörü ile kendini ve eşyaları korur. Modelin 3000 Pa emiş gücüne sahip olduğunu söylemeden geçmeyelim.

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2. Dikey süpürgeye merhaba, tozlara elveda: Bosch Bcs711xxl Şarjlı Dik Süpürge

Bu ürünler olmadan sonbahar temizliğine başlarsanız pişman olursunuz!

Evinizi kış öncesi tozlardan ve alerjen maddelerden temizlemek istiyorsanız yeni nesil şarjlı süpürgeler işinize yarayabilir. HEPA filtresi sayesinde içine aldığı tozları salmayan Bosch Bcs711xxl Şarjlı Dik Süpürge, hafif ve kompakt yapısı ile kolay kullanım imkânı sunar. Bükülebilir koluyla dar alanlara rahat bir ulaşım sağlayan ürün, göz atmaya değer ürünlerden biri.

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3. Mikrofiber bezlere bir şans verin: 4Clean Mikrofiber Çok Amaçlı Genel Temizlik Bezi

Bu ürünler olmadan sonbahar temizliğine başlarsanız pişman olursunuz!

Mikrofiber bezler, yapısı gereği toz toplayıcı özellikle üretilir. Bu sebeple bahar temizliği yaparken 4Clean Mikrofiber Çok Amaçlı Genel Temizlik Bezi'ne şans vermeniz oldukça faydalı olabilir. Sıradan bezler tozların yüzeyinden dağılmasına izin verirken ürün, buna izin vermediği için daha etkin temizlik sağlar. Silme işleminden sonra durulama ve kurulamaya ihtiyaç bırakmaz. Ürün, kolay kullanımıyla hemen her türlü yüzeyde tercih edilebilir.

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4. Mutfaktaki inatçı lekelere son: Domol Yağ Çözücü Sprey

Bu ürünler olmadan sonbahar temizliğine başlarsanız pişman olursunuz!

Bahar temizliğinde en çok zorlayan yüzeylerden olan mutfak tezgâhlarındaki yağ lekelerine "Dur!" demenin vakti geldi. Domol Yağ Çözücü Sprey ile tezgâhınızdaki yağlardan kolaylıkla kurtulabilirsiniz. Etkili formülü ile dikkat çeken ürünü yüzeye sıkıp ovalamadan silmek, yağ lekelerinden kurtulmak için yeterli. Kullanıcılardan tam not alan yağ sökücü, mutfakta vazgeçemediğiniz yardımcınız hâline gelebilir.

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5. Yerleri iz bırakmadan silmek isteyenlere: Vileda Turbo Pedallı Temizlik Seti

Bu ürünler olmadan sonbahar temizliğine başlarsanız pişman olursunuz!

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İyi bir temizlik yapmanın anahtarı, yerleri paspas ile silmekten geçer. Fakat paspas ile silerken de en büyük problemlerden biri, yüzeyde iz kalması. Bunu önlemek için tasarlanan Vileda Turbo Pedallı Temizlik Seti, dönen yapısıyla paspas üzerindeki fazla suyu atar. Böylelikle lekesiz ve etkili bir temizlik yapma imkânı sunar. Üçgen başlıklı yapısı sayesinde ürün, evin dip köşe her alanına ulaşabilir.

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6. Cam temizliği önemli: Anadolu Saray Çarşısı 180 Derece Dönebilen Teleskopik Çift Taraflı Pratik Cam Silme Aparatı Uzayabilen Cam Silme Paspası

Bu ürünler olmadan sonbahar temizliğine başlarsanız pişman olursunuz!

Evinizde geniş camlar varsa ve cam temizliği konusunda takıntılıysanız bir temizlik aparatına ihtiyacınız olabilir. Aksi takdirde hem temizlikten verim alamazsınız hem gereksiz vakit kaybedersiniz. Anadolu Saray Çarşısı 180 Derece Dönebilen Teleskopik Çift Taraflı Pratik Cam Silme Aparatı Uzayabilen Cam Silme Paspası; uzayan yapısı, dönebilen başlığı ve iz bırakmadan temizlemesi sayesinde camları etkili ve kolay şekilde temizler.

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7. Baş belası kireç lekeleri için: Cif Power Perfect Kireç & Pas Sökücü Sprey

Bu ürünler olmadan sonbahar temizliğine başlarsanız pişman olursunuz!

Sıradaki önerimiz sayesinde banyo temizliğinin en büyük problemlerinden biri olan kireç lekesi, artık sorun olmayabilir. Cif Power Perfect Kireç & Pas Sökücü Sprey, alerjen içermeyen kaliteli içeriği ile cildinize zarar vermeden kireç lekelerinin giderilmesini sağlar. İlk kullanımdan itibaren farkını belli eden ürün, etkili formülü sayesinde uzun süreli kullanım sunabilir.

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8. İz bırakmadan temizlik: Highgenic Silikonlu Temizleyici

Bu ürünler olmadan sonbahar temizliğine başlarsanız pişman olursunuz!

Highgenic Silikonlu Temizleyici 1000 mililitre; özel formülüyle cam, metal, mobilya, ahşap, plastik ve araba iç yüzeyi gibi alanlarda güvenle kullanılabilir. İz bırakmadan temizlik yapmayı sağlayan ürün, silikon mineralleri sayesinde yüzeyde ince ve koruyucu bir tabaka oluşturur. Bu tabaka, antistatik etki oluşturarak yüzeyin tozlanmasını geciktirir. Cila etkisi yaparak yüzeylere parlak bir etki bırakır. Bu sebeple ürün, sonbahar temizliklerinin vazgeçilmezi olmaya aday!

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9. Temizlenmeyen yer kalmasın: Arsmin Kalorifer Petek Temizleme Fırçası Radyatör Temizleyici

Bu ürünler olmadan sonbahar temizliğine başlarsanız pişman olursunuz!

Bahar temizliğinin olmazsa olmazları arasında petek temizliği de yer alır. Arsmin Kalorifer Petek Temizleme Fırçası Radyatör Temizleyici, kolay bükülen yapısı ve esnek fırçaları sayesinde peteklerin arasında biriken tozları ortadan kaldırmaya yardımcı. Birçok kişi tarafından göz ardı edilebilen petek temizliği, düzenli olarak yayılan tozlara engel olur. Su ile kolayca temizlenebilen ürün, tekrar tekrar kullanılabilir.

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10. Temizliğe son noktayı koyan Cif Portakal Çiçeği Konsantre Zemin Uzmanı Ahşap Temizleyicisi

Bu ürünler olmadan sonbahar temizliğine başlarsanız pişman olursunuz!

Ahşap zeminler, uygun temizleyici ile temizlenmediği takdirde uzun vadede çizik, aşınma ve açılma gibi sorunlar oluşturabilir. Bu nedenle evdeki ahşap zeminleri dikkatli bir şekilde temizlemek gerekir. Cif Portakal Çiçeği Konsantre Zemin Uzmanı Ahşap Temizleyicisi, ahşap zeminler için üretilen en iyi ürünlerden biri. Uzun süre kalıcı kokusu ve yüzeylere bakım yapması sayesinde ürün, sıklıkla tercih edilir.

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