Bu yaşta hamile kaldıysanız dikkat! Kalp krizi ve inme riskiniz çok daha yüksek

Kalp krizi ve inme riskini artıran birçok faktör bulunuyor. Bu faktörlerin genellikle sağlıksız beslenme, hareketsiz yaşam, stres, genetik gibi nedenler olduğu biliniyor. Yapılan araştırmalar hamile kalma yaşının da kalp krizi ve inme riskinde önemli bir faktör olduğunu tespit etti. Araştırmacılar genç annelerin kalp hastalığı , düzensiz kalp atışları ve inme gibi rahatsızlıklardan muzdarip olma ihtimalinin daha yüksek olduğunu söyledi.

KADINLAR RİSK FAKTÖRLERİ HAKKINDA BİLİNÇLİ OLMALI

Kuluçka boyutunun kardiyovasküler sağlıklarını nasıl etkilediğini görmek için 100.000'den fazla kadının verilerini izlediler. Imperial College London'dan Dr. Maddalena Ardissino, çalışmanın "doktorların kadınlarda bu risk faktörlerini yakından izlemesi ve gerektiğinde müdahale etmesi gerektiğini" gösterdiğini söyledi.

“Kadınlar genellikle kardiyovasküler hastalık açısından düşük risk altında olarak yanlış nitelendiriliyor ve bu da teşhiste gecikmelere yol açıyor. Tanı konulduğunda bile, erkeklerden daha az hedefe yönelik tedavi alma eğilimindeler. Bu çalışma, üreme faktörleri ile kardiyovasküler hastalık arasında açık bir bağlantı olduğunu gösteriyor."

SAĞLIK ÜZERİNDE KISA VADELİ DEĞİŞİMLER YAŞANIYOR

Araştırmacılar, bunun hamilelik sırasında vücutta meydana gelen daha ağır ve insüline karşı daha dirençli olmak gibi kısa vadeli değişikliklerden kaynaklanabileceğini söyledi. Bazı kadınlarda hamilelik sırasında gestasyonel diyabet gelişir, ancak genellikle doğumdan sonra kaybolur. Çalışmada şunları yazdılar: "Çoğul gebeliklerde tekrarlanan maruz kalma ve bu değişikliklerin bazılarının doğumdan sonraki potansiyel kalıcılığı, muhtemelen riski artırıyor.

"Bu, özellikle tersine çevirmek için aktif motivasyon gerektiren kilo alımı gibi bazı faktörler için geçerlidir." Birleşik Krallık'ta 800.000'den fazla kadın, kalbi veya kan damarlarını etkileyen durumlar için genel bir terim olan kalp hastalığına sahiptir. Kalp krizi, inme ve vasküler demansı içerir. Yüksek tansiyon, kolesterol, diyabet, sigara ve obezite bilinen risk faktörleridir.

DAHA FAZLA ÇOCUĞA SAHİP OLANLARIN KALP KRİZİ RİSKİ YÜKSEK

Ancak çok sayıda çocuğa sahip olmanın veya onları erken yaşta doğurmanın organı nasıl etkilediğine dair çok az araştırma yapılmıştır. Journal of the American Heart Association'da yayınlanan Dr Ardissino'nun çalışması bağlantıyı araştırdı. Kadınlar üç kategoriye ayrıldı: daha az, daha fazla veya tam olarak iki çocuğa sahip olmak. Daha fazla çocuğa sahip olmak kalp yetmezliği riskini yüzde 90 artırdı ve inme olasılığını iki katına çıkardı.

