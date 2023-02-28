KADIN

  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. Anne Çocuk
  4. Bu yaşta hamile kaldıysanız dikkat! Kalp krizi ve inme riskiniz çok daha yüksek

Bu yaşta hamile kaldıysanız dikkat! Kalp krizi ve inme riskiniz çok daha yüksek

28.02.2023 10:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hamilelik kadınlar için oldukça stresli ve heyecanlı bir dönem olarak görülüyor. Anne adayları bu süreçte hem kendi hem de bebeklerinin sağlığını korumak için birçok alışkanlığını değiştiriyor. Yapılan bir araştırmaya göre belirli bir yaşta hamile kalan kişilerin kalp krizi ve inme riskinin çok daha yüksek olduğu öğrenildi.

Bu yaşta hamile kaldıysanız dikkat! Kalp krizi ve inme riskiniz çok daha yüksek

Kalp krizi ve inme riskini artıran birçok faktör bulunuyor. Bu faktörlerin genellikle sağlıksız beslenme, hareketsiz yaşam, stres, genetik gibi nedenler olduğu biliniyor. Yapılan araştırmalar hamile kalma yaşının da kalp krizi ve inme riskinde önemli bir faktör olduğunu tespit etti. Araştırmacılar genç annelerin kalp hastalığı , düzensiz kalp atışları ve inme gibi rahatsızlıklardan muzdarip olma ihtimalinin daha yüksek olduğunu söyledi.

KADINLAR RİSK FAKTÖRLERİ HAKKINDA BİLİNÇLİ OLMALI

Kuluçka boyutunun kardiyovasküler sağlıklarını nasıl etkilediğini görmek için 100.000'den fazla kadının verilerini izlediler. Imperial College London'dan Dr. Maddalena Ardissino, çalışmanın "doktorların kadınlarda bu risk faktörlerini yakından izlemesi ve gerektiğinde müdahale etmesi gerektiğini" gösterdiğini söyledi.

Ekran görüntüsü 2023-02-28 101740

“Kadınlar genellikle kardiyovasküler hastalık açısından düşük risk altında olarak yanlış nitelendiriliyor ve bu da teşhiste gecikmelere yol açıyor. Tanı konulduğunda bile, erkeklerden daha az hedefe yönelik tedavi alma eğilimindeler. Bu çalışma, üreme faktörleri ile kardiyovasküler hastalık arasında açık bir bağlantı olduğunu gösteriyor."

SAĞLIK ÜZERİNDE KISA VADELİ DEĞİŞİMLER YAŞANIYOR

Araştırmacılar, bunun hamilelik sırasında vücutta meydana gelen daha ağır ve insüline karşı daha dirençli olmak gibi kısa vadeli değişikliklerden kaynaklanabileceğini söyledi. Bazı kadınlarda hamilelik sırasında gestasyonel diyabet gelişir, ancak genellikle doğumdan sonra kaybolur. Çalışmada şunları yazdılar: "Çoğul gebeliklerde tekrarlanan maruz kalma ve bu değişikliklerin bazılarının doğumdan sonraki potansiyel kalıcılığı, muhtemelen riski artırıyor.

Ekran görüntüsü 2023-02-28 101753

"Bu, özellikle tersine çevirmek için aktif motivasyon gerektiren kilo alımı gibi bazı faktörler için geçerlidir." Birleşik Krallık'ta 800.000'den fazla kadın, kalbi veya kan damarlarını etkileyen durumlar için genel bir terim olan kalp hastalığına sahiptir. Kalp krizi, inme ve vasküler demansı içerir. Yüksek tansiyon, kolesterol, diyabet, sigara ve obezite bilinen risk faktörleridir.

Ekran görüntüsü 2023-02-28 101830

DAHA FAZLA ÇOCUĞA SAHİP OLANLARIN KALP KRİZİ RİSKİ YÜKSEK

Ekran görüntüsü 2023-02-28 101841

Ancak çok sayıda çocuğa sahip olmanın veya onları erken yaşta doğurmanın organı nasıl etkilediğine dair çok az araştırma yapılmıştır. Journal of the American Heart Association'da yayınlanan Dr Ardissino'nun çalışması bağlantıyı araştırdı. Kadınlar üç kategoriye ayrıldı: daha az, daha fazla veya tam olarak iki çocuğa sahip olmak. Daha fazla çocuğa sahip olmak kalp yetmezliği riskini yüzde 90 artırdı ve inme olasılığını iki katına çıkardı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
hamileyim ilişkiden sonra kanamam oldu, ne yapmalıyım?hamileyim ilişkiden sonra kanamam oldu, ne yapmalıyım?
Kırışık karşıtı kremleri çöpe atın! Bu baharat botoks etkisi yaratırKırışık karşıtı kremleri çöpe atın! Bu baharat botoks etkisi yaratır
Makyajla yaşadığı değişim şok ediyor! Rihanna'ya benzetiyolarMakyajla yaşadığı değişim şok ediyor! Rihanna'ya benzetiyolar
Anahtar Kelimeler:
inme (beyin krizi) kalp krizi hamilelik hamile risk yaş Kalp‎ damarlar

En Çok Okunan Haberler

Ömer’in yıldızı Selahattin Paşalı’nın eşi güzelliğiyle büyüledi! “Ne şanslı adamsın”

Ömer’in yıldızı Selahattin Paşalı’nın eşi güzelliğiyle büyüledi! “Ne şanslı adamsın”

"Hırsızın hiç mi suçu yok?" diyerek sert çıktı! "Hükümet tarafından eleştirilirken..."

"Hırsızın hiç mi suçu yok?" diyerek sert çıktı! "Hükümet tarafından eleştirilirken..."

Kırışık karşıtı kremleri çöpe atın! Bu baharat botoks etkisi yaratır

Kırışık karşıtı kremleri çöpe atın! Bu baharat botoks etkisi yaratır

Çekici kadınların erkeklerin aklında kalmak için yaptığı 4 sır

Çekici kadınların erkeklerin aklında kalmak için yaptığı 4 sır

70 yaşında hiç kırışıklığı yok! Yaşlılık karşıtı bu etki için...

70 yaşında hiç kırışıklığı yok! Yaşlılık karşıtı bu etki için...

Mart ayının en zengin burçları! Şans yüzünüze gülüyor

Mart ayının en zengin burçları! Şans yüzünüze gülüyor

İlginizi Çekebilir

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Yağmur çamur demeden giyebileceğiniz en rahat ve şık outdoor montları sizin için seçtik

Yağmur çamur demeden giyebileceğiniz en rahat ve şık outdoor montları sizin için seçtik

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Ağız sağlığı için normal diş fırçası mı yoksa elektrikli diş fırçası mı? İşte yanıtı!

Ağız sağlığı için normal diş fırçası mı yoksa elektrikli diş fırçası mı? İşte yanıtı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.