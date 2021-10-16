Bu yılın yükselen trendi kapitone desenli birbirinden farklı ürünler

Kapitone deseni yoğun olarak son yıllarda görmeye başlamış olsak da geçmiş yıllardan günümüze gelen bir işleme çeşidi olduğunu söyleyebiliriz. Kıyafetten ev tekstil ürünlerine, ayakkabıdan koltuk kumaşlarına kadar geniş bir kullanım alanı var. Peki, kapitone desen nasıl ortaya çıkıyor? Öncelikle iki kumaş arasına dolgu malzemeleri yerleştiriliyor ve daha sonra farklı geometrik şekiller oluşacak şekilde dikiliyor. Bu kumaşın hem estetik bir duruşu hem de soğuğa karşı korunaklı bir yapısı var. Bu nedenle çok tercih edildiğini söylemek mümkün. Siz de kapitone desenli tüm ürünlere bir tıkla internet yoluyla ulaşabilirsiniz.

1. Vintage görünümlü kapitone desenli çanta…

Vintage ürünler tarzınızı yansıtıyorsa Exact Seller Bayan Çantası’na mutlaka göz atmalısınız. Klasik zamanların meşhur döner kilitli geniş çantaları, modern zamanda da etkisini sürdürmeye devam ediyor. Zincirli omuz askısı ve kapitone deseniyle hem şık hem de klasik bir hava yaratan çanta, pembe rengi ile de oldukça dikkat çekici. Bu çantayı günlük olarak kullanabileceğiniz gibi özel günlerinizde de tercih edebilirsiniz. 40 x 11 x 26 cm boyutlarıyla geniş bir hacim sunuyor. Üstelik iç kısmında bölme ve cepler bulunuyor.

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2. Şapka sezonu yaklaşıyor…

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Bahar ve kış aylarının en çok tercih edilen şapka modelleri arasında balıkçı veya kova olarak da adlandırılan tasarımlar yer alıyor. Punele Balıkçı Şapka, bu kategori içinde bulunan modellerden biri. Klasik balıkçı şapkalarından farklı olarak kapitone desenle birleşen Punele Şapka, hem soğuğa ve rüzgara karşı koruma sağlıyor hem de sizi sıcak tutuyor. Ayarlanabilir ipi sayesinde başınıza kolayca uyum sağlıyor. Beş farklı renk seçeneği bulunan kapitone desenli şapkadan dilediğinizi seçebilir, sonbaharın simgesi sararan yaprakların arasında yürüyüş yapabilirsiniz.

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3. Muni Muni Kapitone Desenli Eşofman Takımı ile rahatlığı hissedin.

Günlük yaşamında spor ve salaş giyinmeyi sevenler için eşofman takımları kurtarıcı bir giyim ürünü. Muni Muni Eşofman Takımı, baklava desenli kapitone kumaşıyla hem dışarıda hem de evde giyebileceğiniz şık bir takım. Pantolonun beli ve paçası lastikli, hırka ise kapüşonlu ve fermuarlı şekilde tasarlanmış. Hırkanın alt kısmında bulunan ipler sayesinde hırkayı sıkarak daraltabilir ya da salaş olarak kullanabilirsiniz. Aynı şekilde kapüşonu da ip ile daraltma imkanınız bulunuyor. Ayrıca yürüyüşe veya spora gittiğinizde hırka üzerinde bulunan geniş ceplerde telefonunuzu taşıyabilirsiniz.

Uygun fiyatla satışa sunulan takımı bu link üzerinden satın alabilirsiniz.

4. Polar ve kapitone birleşirse…

Happiness İst. Polar Mont ile duruşunuza farklı bir hava katmaya hazır olun. Üç farklı kumaş türünün bir araya gelerek oluşturduğu harika uyum sayesinde tarzınız herkes tarafından konuşulur olacak. Bu montun, polar ve kapitone desen kumaş yapısıyla soğuk havalarda içinizi sımsıcak tutacak bir ürün olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca leopar desenli cebi, estetik duruşunun yanında ürüne işlevsellik de kazandırıyor. Fermuar detaylı bu ürünü ister açık, ister kapalı şekilde kullanın. Oversize kesimi sayesinde her iki şekilde de üstünüze çok yakışacağından emin olabilirsiniz.

Ürün için bu sayfaya göz atabilirsiniz.

5. Tesettüre uygun mont arıyorsanız…

Tesettüre uygun uzun kesim mont arıyorsanız size harika bir önerimiz var. Burcu Kapitone Mont, diz kapaklarına kadar uzanan modeliyle aradığınız ürün olabilir. Tesettüre uygun olmasının yanı sıra baklava desenli tasarımı ile kış aylarının vazgeçilmez bir parçası olmaya aday. Ön kısmında fermuar ve çıtçıt detaylarına sahip bu ürünü, dilerseniz bel kısmındaki ipleri sıkarak büzgülü şekilde giyebilirsiniz. Tüylü kapüşonu ile rüzgarlı havalarda başınızı soğuktan korur. Su geçirmeyen kumaşı ise yağmurlu havalar için de oldukça ideal.

İki yanında fermuarlı cep detayı bulunan bu monta buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

6. Miela Kids Kapitone Ceket miniklere çok yakışacak…

Hep yetişkinler tarz olacak diye bir şey yok elbette. Miniklere çok yakışacak sevimli bir önerimiz var. Kapitone kumaştan üretilen Miela Kids Ceket, unisex kullanıma uygun kapüşonlu bir ürün. Çift taraflı giyilebilen ceketin bir yüzünde aslan, zürafa ve fil gibi hayvan görselleri yer alıyor. Çıtçıt detayı ile kapanan ceketin kapitoneli tarafında ise iki adet cep bulunuyor. İç kısmında kullanılan %100 organik pamuk kumaşı sayesinde çocuğunuzun cildine yumuşacık bir dokunuş yapıyor.

3. aydan 6 yaşa kadar geniş bir beden aralığı bulunan bu ceketi satın almak için buraya tıklayın.

7. Alerjik hassasiyetiniz mi var?

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Hassas bünyeye sahip kişilerin her konuda olduğu gibi kıyafet seçiminde de oldukça titiz davranması gerekiyor. Çünkü tekstil ürünlerinde kullanılan malzemeler, çeşitli alerjik reaksiyonlara sebebiyet verebiliyor. Sizin de alerjik bir bünyeniz varsa kaliteli dokusu ile dikkat çeken Casamoda Yelek’i tercih edebilirsiniz. Antialerjik kapitone kumaştan üretilen ve su geçirmez özelliğe sahip bu ürünü her mevsim severek kullanabilirsiniz. Hafif ve yumuşacık yapısı sayesinde konforundan memnun kalacağınızı da hatırlatalım.

Fermuar detaylı Casamoda Yelek’le kombinlerinize daha şık bir dokunuş yapmak isterseniz bu linke tıklamanız yeterli.

8. Kapitone şıklığıyla buluşan ayakkabı…

Yaygın olarak kıyafetlerde kullanılan kapitone desen, bu kez karşımıza ayakkabı ile çıkıyor. Propét Spor Ayakkabısı’nın üst kısmı yumuşak deriden üretilmiş. Daha rahat giyebilmeniz için yine bu kısımda iki yana yerleştirilen lastik detayları bulunuyor. Konforu arttıran başka bir özellik olarak ise üründe nefes alan Açık Hücreli köpük materyali kullanılmış. Yani bu malzeme, ayağınızın hava alarak serin kalmasını sağlıyor. Orta tabanda darbe emici DuroCloud köpük teknolojisi kullanılan bu modelin dış tabanını kauçuk malzeme oluşturuyor. Ofiste, sporda ve yürüyüşte rahatlıkla kullanabileceğiniz bu şık ayakkabıyı stoklar tükenmeden hemen alın deriz.

Kapitone desenli ayakkabıyı bu link üzerinden inceleyebilirsiniz.

9. Yatak odanıza şık bir dokunuş yapmak için…

Yatak odasını modern ve şık göstermenin yolu yatak örtülerinden geçiyor. Yatağınıza sereceğiniz örtüyü büyük bir özenle seçerek odanızın havasını değiştirebilirsiniz. Öyleyse gelin, geometrik desenli kapitone Deisgn91 Yatak Örtüsü ile modern bir hava yakalayalım. 220 x 240 cm ölçülerine sahip bu ürünü dilerseniz koltuk örtüsü olarak da kullanabilirsiniz. Estetik duruşunun yanı sıra yumuşak ve pürüzsüz malzemeden dikilen örtü, yıkama sonrası kolayca kurur ve çekme yapmaz. Böylece uzun yıllar kullanabilirsiniz.

Zeytinyağı yeşili rengiyle satışa sunulan bu örtüye sahip olmak için burayı ziyaret edebilirsiniz.

10. Jack Wolfskin Erkek Routeburn Kapitone Mont ile soğuk havalara karşı hazır olun.



Soğuk havalarda sizi sıcacık tutacak bir mont mu arıyorsunuz? Öyleyse kalitesiyle tanınan oldukça başarılı bir marka olan Jack Wolfskin’in Routeburn Erkek Montu çetin kış şartları için biçilmiş kaftan desek yeridir. Dolgu malzemesi olarak kullanılan kuş tüyüne benzer elyaf sayesinde bedeninizi sıcacık tutar. Stormlock kumaşı ile rüzgar geçirmez özellik kazanır. Aynı zamanda hafif ve nefes alan bir yapıya da sahip olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca yırtılmaya karşı korunaklı ripstop ip materyaliyle dokunan kumaş, uzun süreli bir kullanım imkanı da sunar.

Üç farklı noktada cep detayı bulunan kapitone desenli şık monta göz atmak için buraya tıklayabilirsiniz.

