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'Bu yoldan derhal dönmeli' Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na sert sözler 'Aleviliği samimi değil'

29.04.2023 15:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "14 Mayıs'ta Aziz Milletim Sıra Sende" Eskişehir Mitingi'nde dikkat çeken açıklamalarda bulundu. CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Alevi' çıkışıyla ilgili de konuşan Bahçeli "Kılıçdaroğlu'nun etnik ve mezhep temelli kimlik siyaseti çok tehlikelidir. Sonu uçurum olan bu yoldan derhal dönmelidir" dedi. Bahçeli, Kılıçdaroğlu için "Aleviliği samimi değil" şeklinde konuştu.

'Bu yoldan derhal dönmeli' Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na sert sözler 'Aleviliği samimi değil'

14 Mayıs'taki seçimlere kısa bir süre kala, siyasiler seçim çalışmalarını hızla sürdürüyor. Son olarak MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Eskişehir mitinginde açıklamalarda bulundu. Siyaset gündeminde geniş yer bulan, Kılıçdaroğlu'nun 'Alevi' çıkışıyla ilgili de açıklama yapan Bahçeli, "Etnik ve mezhep temelli kimlik siyaseti çok tehlikeli" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şu şekilde:

El ele verip lider ülke Türkiye'ye ulaşalım. Kardeşliğimizi pekiştirelim. Bölünmede huzur yoktur, kavgada gelecek yoktur. Eskişehir'in umutlarını kırmaya çalışanlara karşı birlikte olalım. Diyorum ki devlet ve milletiyle her şeyden önce Türkiye. Diyorum ki yeni Türkiye, yeni hayat, hep birlikte kurarız. Diyorum ki milli kardeşlikle hep birlikte yaşarız. Engelleri, zorlukları hep birlikte aşarız. Cumhuriyetin yeni yüzyılında güçlü devleti hep birlikte ihya ederiz. Hep birlikte Türkiye'yiz, hep birlikte Türk milletiyiz. İstikrarımızı koruyarak istikbalimizi hazırlıyoruz. Bu ülkeye sevdalı olmanın kolay olmadığını da gayet iyi biliyoruz. Bizim yerimiz sipariş anketler değil Eskişehir'in şaşmaz hükmü şahsiyetindedir.

"KILIÇDAROĞLU ETNİK VE MEZHEP TAHRİKÇİLİĞİNE SAPMIŞTIR"

14 Mayıs 2023 tarihinde hem 13. cumhurbaşkanını seçeceğiz hem de milletvekili genel seçimini yapacağız. Vakit yaklaştıkça zillet ittifakının korkuya kapıldığını görüyoruz. Eskişehir'in onurunu, cumhurun haysiyetini koruyacak mısınız? Türkiye düşmanlarının eline düşen zillet partilerine hesap soracak mısınız? Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Erdoğan'ı sahiplenecek misiniz? Yola devam diyecek miyiz? Doğru zaman, doğru adam, 14 Mayıs'ta Recep Tayyip Erdoğan. Ezberleri hep beraber bozalım, Eskişehir'in makus talihini hep birlikte değiştirelim. İYİ Parti'ye oy veren kardeşlerim, buzları eritip üç hilalin etrafında buluşalım. Zilletin sonu yoktur. Kılıçdaroğlu etnik ve mezhep tahrikçiliğine sapmıştır.

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"MUSTAFA KEMAL DİYENLERİN ADRESİ MİLLİYETÇİ HAREKETTİR"

Kürt kökenli kardeşlerimle PKK'nın en küçük bağı ve bağlantısı yoktur. Kürt kökenli kardeşlerim Türk milletinin şerefli mensuplarıdır. Terörist Demirtaş ne diyorsa Kılıçdaroğlu aynısını tekrarlamaktadır. Bunlar menfur emel birliği içindedir. Bunlar küresel emperyalizmin dayatmalarına boyun eğmişlerdir. Türk ile Kürt kardeştir, bölücü mesajlarla ayırmak isteyenlerse kalleştir. Bin yıllık kardeşlik hukukumuz üzerinde hesap yapanlara müsamaha gösteremeyiz. Kandil'e yuvalanmış PKK terör örgütünün elebaşları Kılıçdaroğlu'na açık destek açıklaması yapıyor. Türk milletinden intikam almak için fırsat kollayan ne kadar Türk düşmanı varsa aynı sırada kuyruğa giriyor. Etnik ve mezhep uçurumuna Türkiye'yi çekmek için provokasyon yapanlara Eskişehir müsaade etmez.

Kılıçdaroğlu 25 Nisan 2023'te burada demiş ki; Mustafa Kemal'in ideallarine inanan herkesin oy kullanmasını istiyorum. Bugün CHP yönetiminin Atatürk'le hiçbir ilgisi ve ilişkisi kalmamıştır. O halde Mustafa Kemal diyenlerin adresi milliyetçi harekettir.

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"KILIÇDAROĞLU'NUN ETNİK VE MEZHEP TEMELLİ KİMLİK SİYASETİ ÇOK TEHLİKELİDİR! SONU UÇURUM OLAN BU YOLDAN DERHAL DÖNMELİDİR"

Kılıçdaroğlu'nun etnik ve mezhep temelli kimlik siyaseti çok tehlikelidir. Sonu uçurum olan bu yoldan derhal dönmelidir. Geçtiğimiz günlerde ilk kez Alevi olduğunu itiraf etti. Elbet saygı duyarız ancak bugüne kadar neden konuşmadığını da kararlılıkla sorarız. Mezhepçiliği, etnikçiliği, milletimiz ve ülkemiz için korkunç bir tehdit olarak görürüz.

"KILIÇDAROĞLU'NUN ALEVİLİĞİ SAMİMİ DEĞİLDİR"

Kılıçdaroğlu'nun Aleviliği samimi değildir. Bu kapsamda hiçbir uzlaşmaya bugüne kadar yanaşmamıştır. Milli ve manevi değerlerle kenetlenmiş bir Türkiye'ye ulaşmak hepimizin müşterek isteğidir. Bizim üstesinden gelemeyeceğimiz, altından kalkamayacağımız hiçbir sorun yoktur. Ne ayrımız vardır ne de gayrımız var. Cami ne kadar bizimse cemevi de o kadar bizimdir. Hamd olsun hepimiz Müslümanımız, Allahımız, peygamberimiz, kıblemiz birdir. Mezhepçilik fitnesini yayanlar bu çerçevede yıllarda husumet aşısı yapanlar bozgunculardır.

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14 Mayıs'ta sandığa gittiğinizde milli birlik ve kardeşliğimize destek verecek misiniz? CHP'ye İYİ Parti'ye ve diğerlerine hesap soracak mısınız? MHP'nin Eskişehir milletvekili adaylarını TBMM'ye gönderecek misiniz? Zulme, zillete, zalimlere ve zelil projelere karşı MHP'nin yanında mısınız? Üç hilale oy verecek misiniz? Cumhur İttifakı'na destek verecek misiniz? O halde aziz milletim sıra sende, zillete dur cumhura devam etmek için Eskişehirli kardeşlerim sıra alayınızda.

Milletimize hangi sözü verdiysek yerine getirdik. Cumhur İttifakı olarak kronik sorunlara neşter vurduk. Cumhur İttifakı'nın umut olduğunu gösterdik. MHP ve Cumhur İttifakı olarak asgari ücretten vergi alınmayacağını taahhüt ettik, gerçekleşti. Emeklilerimize bayramlarda ikramiye ödenmesini taahhüt ettik, gerçekleşti. Muhtara bağlanan aylık maaşın net asgari ücret miktarına yükseltilmesini taahhüt ettik, gerçekleşti."

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seçim Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu

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