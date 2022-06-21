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Bu yüzden sağlam dişlerinden oldu! Delirten hastalığı 70’inde yendi: Dünya varmış

21.06.2022 11:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beynindeki tümör nedeniyle dayanılmaz ağrılar çeken Kezban Köse ‘delirten hastalık’ da denilen trigeminal nevraljiye yakalandı. Ağrıları dinsin diye 5 sağlam dişini çektiren kadın ancak 10 yıl sonra ağrılarından kurtulabildi. Ameliyattan sonra hiç ağrı yaşamadığını söyleyen Köse, ''Sanki biri ağzımın içine ateş atmış gibi ya da şimşek çakmış gibi ağrı girerdi. Doktorum, ‘Dişlerini çektirme, ağrı onlardan kaynaklanmıyor’ dese de dayanamıyor yine çektiriyordum'' diyerek yaşadıklarını anlattı.

Bu yüzden sağlam dişlerinden oldu! Delirten hastalığı 70’inde yendi: Dünya varmış

Mersin’de yaşayan Kezban Köse’nin (70) 10 yıl önce beyninde iyi huylu bir tümör olduğu tespit edildi. Işın ve ilaç tedavisi gören Köse’nin ağrıları o dönem hafiflese de bir süre sonra tekrar nüksetti. Mersin’deki doktorun, ‘ameliyat edebilirim ama felç kalma riskin var’ sözü üzerine ameliyattan da vazgeçen Köse, ağrılarıyla yaşamaya çalıştı.

Beynindeki tümörün yanak ve ağza giden sinirlere baskı yapması nedeniyle halk arasında ‘delirten hastalık’ denilen trigeminal nevraljiye yakalanan Kezban Köse’nin ağrıları daha da şiddetlendi. Hiçbir şey yiyemeyen, konuşamayacak hale gelen talihsiz kadın, ağrıların dişlerinden kaynaklandığını zannederek 5 sağlam azı dişini çektirdi. “Mersin’deki doktorum, ‘Dişlerini çektirme, ağrı onlardan kaynaklanmıyor’ dese de dayanamıyor yine çektiriyordum. Belki bir umut ağrılarım diner diye ama hiç dinmedi. Sanki biri ağzımın içine ateş atmış gibi ya da şimşek çakmış gibi ağrı girerdi. Özellikle yemek yerken ağrı çok daha şiddetlenirdi. Önce ağrı kesiciye 100 mg’lık olanla başladım, sonra 400’e çıkardım yine geçmedi” diye konuşan Kezban Köse çareler aramaya başladığını anlattı.

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“DÜNYA VARMIŞ”

Derdine çare aramak için şehir şehir gezen Kezban Köse, yaptığı araştırmanın sonucunda soluğu İzmir’de aldı. Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Şenoğlu ve Doç. Dr. Özhan Merzuk Uçkun tarafından ameliyat edilen Köse’nin, önce beynindeki tümör temizlendi sonra damar ve sinir arasına bir teflon yerleştirilerek ağız ve yanakta meydana gelen ağrının önüne geçildi. Ameliyatın ardından hiç ağrı yaşamadığını söyleyen Köse, “10 senedir çektiğim ağrılar bir anda sona erdi. Dünya varmış, artık istediğimi yiyebileceğim. İnsan normalde farkına varmıyor ama bunlar çok büyük nimetlermiş” diye konuştu.

“YÜZDE 95 BAŞARI”

Operasyonu gerçekleştiren hekimlerden Doç. Dr. Özhan Merzuk Uçkun, trigeminal nevraljide ağrının bu sinirin dağıldığı yüz bölgesinde ani ve ataklar halinde görüldüğünü belirterek, “Bu hastalık daha çok 50-60’lı yaşlardan sonra ortaya çıkar. Trigeminal sinirin dağılımı olan üst ve alt çene, yanak ve göz bölgesinde olur. Ağrı zonklayıcı, şimşek çakar tarzda olur. Belli aralıklarla gelir ve geçer. Gün geçtikçe ağrı aralıkları kısalır ve dayanılmaz hale gelir. Kezban Köse’de ise sinire baskı yapan beyninde gelişen iyi huylu tümördü. Hasta daha önce ışın tedavisi ile tümörü eritmeye çalışmış ancak ağrıları daha da artmış. Ameliyatta hem tümörü çıkardık hem de sinir ve damar arasına teflon yerleştirerek trigeminal sinirlerin üstündeki baskıyı kaldırdık. Hastaların ilaç tedavisinden fayda görmemeye başladığı durumda, cerrahi en kesin çözümdür. Bu operasyonlarda başarı şansı yüzde 95’tir. Kişi ameliyattan sonra dramatik ve ani olarak ağrıdan kurtulur” şeklinde konuştu.

(İHA)

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