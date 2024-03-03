Buğra Kavuncu'dan Dursun Özbek'e 'Randevu' tepkisi! O görüntü gündem oldu... 'Başkalarına yanağınızı okşatıyorsunuz. Bize gelince…'

Yerel seçimlere bir aydan az bir süre kalırken, Murat Kurum ile Dursun Özbek'in paylaşılan bir görüntüsü gündem yarattı. ‘Üreten İstanbul Büyüyen Türkiye Programı’na katılan AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum, etkinlikten bir videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. Kurum paylaşımında "İstanbul’a dair gündemi olmayanlara, vefası ile bu şehre sahip çıkmayanlara ayrılan sürenin sonuna geldik. Nisan gelecek dertler bitecek" ifadelerini kullandı.

GÜNDEM OLAN GÖRÜNTÜ

Kurum'un Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in yanaklarına iki eliyle dokunduğu anlar ise sosyal medyada gündem oldu.

KAVUNCU'DAN SERT TEPKİ

Fotoğrafla ilgili paylaşım yapan İYİ Parti İBB Başkan Adayı Buğra Kavuncu, Özbek'e sert bir çıkış yaptı.

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Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Kavuncu, "Başkalarına yanağınızı okşatıyorsunuz ama bize gelince sizden randevu aldığımız gün Ankara'ya gideceğiniz tutuyor. Biz Galatasaray camiasını çok seviyoruz. Onlarla ilk fırsatta kucaklaşacağız" ifadelerini kullandı.