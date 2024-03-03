HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Buğra Kavuncu'dan Dursun Özbek'e 'Randevu' tepkisi! O görüntü gündem oldu... 'Başkalarına yanağınızı okşatıyorsunuz. Bize gelince…'

Buğra Kavuncu'dan Dursun Özbek'e 'Randevu' tepkisi! O görüntü gündem oldu... 'Başkalarına yanağınızı okşatıyorsunuz. Bize gelince…'

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
03.03.2024 10:08
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray Başkanı Özbek'in AK Parti’nin İstanbul adayı Murat Kurum’la olan görüntüleri gündem yarattı. Söz konusu görüntülere İYİ Parti İstanbul adayı Buğra Kavuncu tepki gösterdi. Kavuncu yaptığı açıklamada Özbek'e tepki göstererek "Başkalarına yanağınızı okşatıyorsunuz, bize gelince randevu günü Ankara'ya gidiyorsunuz" dedi.

Buğra Kavuncu'dan Dursun Özbek'e 'Randevu' tepkisi! O görüntü gündem oldu... 'Başkalarına yanağınızı okşatıyorsunuz. Bize gelince…'

Yerel seçimlere bir aydan az bir süre kalırken, Murat Kurum ile Dursun Özbek'in paylaşılan bir görüntüsü gündem yarattı. ‘Üreten İstanbul Büyüyen Türkiye Programı’na katılan AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum, etkinlikten bir videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. Kurum paylaşımında "İstanbul’a dair gündemi olmayanlara, vefası ile bu şehre sahip çıkmayanlara ayrılan sürenin sonuna geldik. Nisan gelecek dertler bitecek" ifadelerini kullandı.

GÜNDEM OLAN GÖRÜNTÜ

Kurum'un Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in yanaklarına iki eliyle dokunduğu anlar ise sosyal medyada gündem oldu.

GFDGDG

KAVUNCU'DAN SERT TEPKİ

Fotoğrafla ilgili paylaşım yapan İYİ Parti İBB Başkan Adayı Buğra Kavuncu, Özbek'e sert bir çıkış yaptı.

31 MART SEÇİMLERİYLE İLGİLİ TÜM HABERLERE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYIN!

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Kavuncu, "Başkalarına yanağınızı okşatıyorsunuz ama bize gelince sizden randevu aldığımız gün Ankara'ya gideceğiniz tutuyor. Biz Galatasaray camiasını çok seviyoruz. Onlarla ilk fırsatta kucaklaşacağız" ifadelerini kullandı.

hfgjfj

"Ankara'da 10 günde çok şey değişti" diyerek duyurdu! İşte son anket sonuçları... "Ankara'da 10 günde çok şey değişti" diyerek duyurdu! İşte son anket sonuçları...

Yerel Seçim 2024

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şu ana kadar görülen 18'inci vaka...Şu ana kadar görülen 18'inci vaka...
Önümüzdeki dönemde ciddi sıkıntılara sebep olacak bir durumÖnümüzdeki dönemde ciddi sıkıntılara sebep olacak bir durum
9 yıl boyunca müvekkilin nafakasını alan avukat: 'O parayı yemişiz'9 yıl boyunca müvekkilin nafakasını alan avukat: 'O parayı yemişiz'
Anahtar Kelimeler:
Dursun Özbek İstanbul Murat Kurum Buğra Kavuncu Seçim 2024
En Çok Okunan Haberler
90 artı 9'da düdük çaldı, gol geldi... Hakemin kararı sonrası saha karıştı

90 artı 9'da düdük çaldı, gol geldi... Hakemin kararı sonrası saha karıştı

Uykusunda dolandırıldı! Sabah gözünü yüzbinlerce liralık borçla açtı.

Uykusunda dolandırıldı! Sabah gözünü yüzbinlerce liralık borçla açtı.

17 yaşındaki gencin ölümüyle sonuçlanan feci olay!

17 yaşındaki gencin ölümüyle sonuçlanan feci olay!

Cinsel içerikli görüntülerle şantaj!

Cinsel içerikli görüntülerle şantaj!

Sıcaklıklar çakılacak! Yağmurlu günler...

Sıcaklıklar çakılacak! Yağmurlu günler...

Deprem korkusuyla evine çelik kabin yaptırmak istedi! Kabusu oldu

Deprem korkusuyla evine çelik kabin yaptırmak istedi! Kabusu oldu

Yerel Seçim 2024
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

Günün Fırsatları kapsamında indirime giren ünlü markaların ürünlerini sizin için seçtik

Günün Fırsatları kapsamında indirime giren ünlü markaların ürünlerini sizin için seçtik

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Su geçirmez, ısı yalıtımlı, ömürlük bir ayakkabı arıyorsanız o burada!

Su geçirmez, ısı yalıtımlı, ömürlük bir ayakkabı arıyorsanız o burada!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.