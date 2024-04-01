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  4. Buğra Kavuncu, eşi ve kızıyla oy kullanmıştı! Sandıktan sadece 3 oy çıktı... Tutanaklara yansıyan tablo gündem oldu

Buğra Kavuncu, eşi ve kızıyla oy kullanmıştı! Sandıktan sadece 3 oy çıktı... Tutanaklara yansıyan tablo gündem oldu

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
01.04.2024 11:36
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31 Mart'taki yerel seçimlerinde hayal kırıklığı yaşayan partilerden biri de İYİ Parti oldu. Türkiye genelinde yüzde 3,77 oy alan İYİ Parti'nin İstanbul'daki oy oranı ise yüzde 0,63'te kaldı. Seçim gecesinin en dikkat çeken notlarından biri de İYİ Parti İstanbul adayı Buğra Kavuncu'nun oy kullandığı sandıktan çıkan sonuçlar oldu. Kavuncu’nun, eşi ve kızıyla birlikte oy kullandığı 2254 nolu sandıktan kendisine 3 oy çıktı.

Buğra Kavuncu, eşi ve kızıyla oy kullanmıştı! Sandıktan sadece 3 oy çıktı... Tutanaklara yansıyan tablo gündem oldu

31 Mart yerel seçimlerine sürpriz sonuçlar damga vurdu. CHP ve Yeniden Refah Partisi'nin başarısıyla damga vurduğu seçimlerde, umduğunu bulamayan partilerden biri de İYİ Parti oldu. Türkiye genelinde oyların yüzde 3.77'sini alan İYİ Parti, sadece Nevşehir'de belediye başkanlığı kazandı.

AKŞENER İÇİN İSTİFA ÇAĞRISI

İYİ Parti oylarındaki düşüş sonrası dün akşam saatlerinde Meral Akşener için istifa çağrısı yapıldı. İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz, istifa ederek Akşener'i de istifaya davet etti. Gözler Akşener'in bugün saat 14.30'da yapacağı açıklamaya kilitlendi.

BUĞRA KAVUNCU YÜZDE 0,63'TE KALDI

Öte yandan İYİ Parti İstanbul'da da beklediği sonuçları alamadı. İYİ Parti'nin İBB Başkan adayı Buğra Kavuncu, yüzde 0,63 oy aldı. Kavuncu'ya oy veren seçmen sayısı ise 54 bin 850'de kaldı.

AA-20240331-34142931-34142928-IBB_BASKAN_ADAYI_KAVUNCU_OYUNU_EYUPSULTANDA_KULLANDI

EŞİ VE KIZIYLA OY KULLANDI, SANDIKTAN 3 OY ÇIKTI

Seçim gecesinin en dikkat çeken notlarından biri de Kavuncu'nun oy kullandığı sandıktan çıkan sonuçlar oldu. Ortaya çıkan sandık tutanaklarına göre Kavuncu’nun, eşi ve kızıyla birlikte oy kullandığı 2254 nolu sandıktan kendisine 3 oy çıktı.

AA-20240331-34142931-34142926-IBB_BASKAN_ADAYI_KAVUNCU_OYUNU_EYUPSULTANDA_KULLANDI

Kavuncu, Eyüpsultan'da oyunu kullanmıştı.

GDJ


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İstanbul İYİ Parti Buğra Kavuncu Seçim 2024
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