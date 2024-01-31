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  4. Buğra Kavuncu'nun rakibi İmamoğlu hakkındaki eski sözleri gündeme geldi

Buğra Kavuncu'nun rakibi İmamoğlu hakkındaki eski sözleri gündeme geldi

31.01.2024 14:27 | Son Güncelleme:
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Muhalefet partilerinin Ekrem İmamoğlu'na rakip çıkarmasına yine muhalefetten eleştiriler geliyor. İYİ Parti, CHP ile geçen seçimlere özgü yaptığı iş birliğine son verip bu seçimlere "hür ve müstakil" girme kararı almıştı. İYİ Parti'nin İBB adayı Buğra Kavuncu'nun 2023 seçimlerinde önce İmamoğlu'nu savunduğu bir konuşma sosyal medyada paylaşılmaya başladı.

Buğra Kavuncu'nun rakibi İmamoğlu hakkındaki eski sözleri gündeme geldi

Ekrem İmamoğlu'na rakip çıkaran muhalefet partileri özellikle CHP'lilerin eleştiri oklarının hedefinde. Buğra Kavuncu da bu tepkilerin gösterildiği isimlerden biri. Kavuncu'nun İmamoğlu hakkındaki sözleri sosyal medyanın gündemine geldi.

İBB hakkında 2022 sonlarında başlatılan terör soruşturması üzerine İmamoğlu iddiaları reddetmişti. Halk TV'de İsmail Küçükkaya'nın konuğu olan Kavuncu ise İmamoğlu'nu savunmuştu.

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"İMAMOĞLU BİR ŞEYE MÜSAADE ETMEZ"

İBB'ye terör mensuplarının iddialarını değerlendiren Kavuncu, İmamoğlu'nu savunarak "Neymiş, belediyeye terör örgütü mensupları sokulmuş. Ekrem İmamoğlu, bu ülkenin bayrağına, birliğine, bütünlüğüne aşık bir insandır böyle bir şeye müsaade etmesi mümkün değil" demişti.

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Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
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Ekrem İmamoğlu Buğra Kavuncu
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