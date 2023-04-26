HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Bugün Ay yüzeyine inmesi planlanıyordu! Japon "ispace"in uzay aracı düştü mü?

Bugün Ay yüzeyine inmesi planlanıyordu! Japon "ispace"in uzay aracı düştü mü?

26.04.2023 08:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Japonya merkezli ispace şirketi tarafından üretilerek Ay'a gönderilen uzay aracının akıbeti merak ediliyor. 26 Nisan'da Ay yüzeyine inmesi planlanan uzay aracının Ay yüzeyine inerken düşmüş olabileceği bildirildi. Firma tarafından yapılan açıklamada, "Uzay aracının, Ay yüzeyine sert bir iniş yapmış olma ihtimali yüksek" ifadeleri kullanıldı.

Bugün Ay yüzeyine inmesi planlanıyordu! Japon "ispace"in uzay aracı düştü mü?

Başkent Tokyo merkezli ispace şirketi, "Hakuto-R" keşif programı kapsamında geliştirilen ve 26 Nisan'da Ay yüzeyine inmesi planlanan uzay aracının akıbetini sorguluyor.

Firma, açıklamasında, 26 Nisan'da Japonya yerel saatiyle 01.40 sularında Ay yüzeyine inmesi beklenen aracın, iniş girişimi esnasında düşmüş olabileceğini bildirdi.

Tahmini iniş saatinden kısa süre önce uzay aracıyla irtibatın kesildiği kaydedilen açıklamada, "irtibatta bir iyileşme beklemiyoruz ve (görevi) tamamlamanın zor olacağı belirlendi" ifadesi kullanıldı.

İrtibat kopması öncesi kayda geçirilen verilerde, uzay aracındaki yakıtın tükenmeye yakın olduğu ve iniş hızının giderek arttığının saptandığı bildirildi.

Açıklamada, "Uzay aracının, Ay yüzeyine sert bir iniş yapmış olma ihtimali yüksek" ifadeleri kullanıldı.

ay

"TİCARİ AY MİSYONLARI"

Japon Devlet Televizyonu NHK, başarılması halinde özel bir şirket üretimi uzay aracının ilk kez Ay yüzeyine ineceğini aktarmıştı. 2,3 metre yüksekliğinde ve 2,6 metre enindeki uzay aracının, kargosunda, dönüştürülebilir küçük bir robot taşıdığı bildirilmişti.

Japonya Havacılık ve Uzay Araştırma Ajansı (JAXA) ile oyuncak firması Tomy tarafından üretilen robotun, yüzey araştırmaları yapmasının planlandığı duyurulmuştu.

Mürettebatsız uzay aracı, Aralık 2022'de ABD'nin Cape Canaveral üssünden SpaceX Falcon 9 roketiyle Ay'a gönderilmişti.

O dönem yapılan açıklamada uzay aracının, Nisan 2023 sonunda Ay'a ulaşmasının tahmin edildiği bildirilmişti.

Keşif programı, ismini, Japon halkınca, Ay üzerinde yaşadığına inanılan beyaz bir tavşan türünden alıyor. (AA)

İlginizi Çekebilir

NASA’nın 'emektar' uzay aracından Mars’ta bir ilk...

NASA’nın 'emektar' uzay aracından Mars’ta bir ilk...

 Çin durmuyor: Şimdi de 3 aşamalı plan açıkladılar!

Çin durmuyor: Şimdi de 3 aşamalı plan açıkladılar!

 İsveç’in fırlattığı roket Norveç’e düştü!

İsveç’in fırlattığı roket Norveç’e düştü!

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
NASA’nın 'emektar' uzay aracından Mars’ta bir ilk...NASA’nın 'emektar' uzay aracından Mars’ta bir ilk...
"Maaşları 25 bin lirayı buldu" diyerek açıkladı! Atama tarihi..."Maaşları 25 bin lirayı buldu" diyerek açıkladı! Atama tarihi...
O toplantı çok konuşuldu! Canlı yayında sordu: '5 aydır nerede bu adam?'O toplantı çok konuşuldu! Canlı yayında sordu: '5 aydır nerede bu adam?'
Anahtar Kelimeler:
Japonya Ay (Dünya'nın uydusu) uzay aracı

En Çok Okunan Haberler

Babacan'dan Mehmet Şimşek açıklaması: AK Parti'den ayrıldıktan sonra çok eziyet ettiler

Babacan'dan Mehmet Şimşek açıklaması: AK Parti'den ayrıldıktan sonra çok eziyet ettiler

Bin pişman etti! F.Bahçe'den ayrıldı, Guardiola hayran kaldı... Haaland'ın yanına gidiyor

Bin pişman etti! F.Bahçe'den ayrıldı, Guardiola hayran kaldı... Haaland'ın yanına gidiyor

Konuşanlar'daki itirafı olay oldu! Stüdyo buz kesti

Konuşanlar'daki itirafı olay oldu! Stüdyo buz kesti

Seçime kadar yeni müjdeler duyurulacak mı? Merak edilen soruyu böyle yanıtladı

Seçime kadar yeni müjdeler duyurulacak mı? Merak edilen soruyu böyle yanıtladı

Prof. Dr. Görür: Küçük-orta boyutlu depremler olabilir ama...

Prof. Dr. Görür: Küçük-orta boyutlu depremler olabilir ama...

Kılıçdaroğlu'ndan yeni video... Özellikle iki ile dikkat çekti

Kılıçdaroğlu'ndan yeni video... Özellikle iki ile dikkat çekti

İlginizi Çekebilir

Kiraladığı evde prizin içinde gizli kamera buldu! “Duşun olduğu yeri...”

Kiraladığı evde prizin içinde gizli kamera buldu! “Duşun olduğu yeri...”

Fenomen canlı yayınında hayatının şokunu yaşadı! Bir anda görünce...

Fenomen canlı yayınında hayatının şokunu yaşadı! Bir anda görünce...

Fiyat performans ürünü kablosuz kulaklık arayanlar buraya! 1000 TL altı modelleri seçtik

Fiyat performans ürünü kablosuz kulaklık arayanlar buraya! 1000 TL altı modelleri seçtik

Eşini ve komşusunu aynı yatakta yakaladı! Yasak aşkı görünce...

Eşini ve komşusunu aynı yatakta yakaladı! Yasak aşkı görünce...

Düğünde damadın ihanetini ifşa etti! Mesajları okuyunca...

Düğünde damadın ihanetini ifşa etti! Mesajları okuyunca...

Ayakkabıdan yağmurluğa, terlikten şapkaya ünlü markaların en çok satan ürünleri

Ayakkabıdan yağmurluğa, terlikten şapkaya ünlü markaların en çok satan ürünleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.