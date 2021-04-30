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Bugün marketler açık mı? Cuma günü marketler kaça kadar açık?

30.04.2021 12:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hafta başında alınan tam kapanma kararı ile tüm Türkiye 30 Nisan itibariyle bir tam kapanma sürecine girdi. Bu süre zarfında ise birçok işletmenin çalışma durumunda ve saatlerinde yeni düzenlemeler yapıldı. İçişleri Bakanlığı’nın 81 il genelinde valiliklere gönderdiği “tam kapanma” genelgesinde sürecin detayları paylaşıldı. Genelgede, marketler ve bakkallar ile ilgili de detaylar yer aldı.

Bugün marketler açık mı? Cuma günü marketler kaça kadar açık?

Yayımlanan “tam kapanma” genelgesinin detaylarında, sokağa çıkma aşağı süresince marketler ve bakkalların çalışma saatleri ile de ilgili yeni düzenlemeler yapıldı. Temel gıda ihtiyaçlarını karşılamak isteyen vatandaşlar, marketlerin tam kapanmanın ilk gününde açık olup olmayacağını merak etmeye başladı. Peki bugün (30 Nisan Cuma) marketler açık mı?

BUGÜN MARKETLER AÇIK MI?

30 Nisan - 16 Mayıs tarihleri arasında haftanın 7 günü boyunca marketler 10:00-17:00 saatleri arasında hizmet vermeye devam edecek. Pazar günü zincir marketler kapalı olurken; bakkal, kuruyemişçi, kasap gibi işletmeler açık olacak ve hizmet vermeye 10:00-17:00 saatleri arasında devam edecek.
Buna göre; marketler 30 Nisan Cuma günü hizmet vermeye devam edecek.

MARKETLER SAAT KAÇTA AÇILIYOR VE KAPANIYOR?

İçişleri Bakanlığı'nın genelgesinde fırınların, bakkalların ve marketlerin çalışma saatleri hakkında bilgi verildi. Genelgeye göre, fırınların, bakkalların ve marketlerin açılış kapanış saatleri değişti. Öte yandan, zincir marketler olan A101, BİM, ŞOK ve Migros gibi yerlerin çalışma saatleri de düzenlendi. 29 Nisan 19.00'dan 17 Mayıs 05.00'a kadar sürecek tam kapanma için yeniden düzenlemeye gidilen market çalışma saatleri ile ilgili detaylar şöyle;

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Gerçekleştirilen son kabine toplantısında sokağa çıkma yasağı saatleri saat 29 Nisan 19.00'dan 17 Mayıs 05.00'a sürecek. Bu kararın ardından marketlerin çalışma saatleri konusunda da değişikliğe gidildi. Sokağa çıkma kısıtlamasındaki sürelere uymak için tüm işyerlerinin (istisna getirilenler hariç) belli saatlerde açık olacak.

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu Pazartesi- Salı- Çarşamba- Perşembe- Cuma- Cumartesi günleri market, bakkal, manav, kasaplar ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek. Pazar günleri ise zincir marketler kapalı olacak.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI "TAM KAPANMA" GENELGESİ İÇİN TIKLAYIN


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