Bugün marketler açık mı? Cuma günü marketler kaça kadar açık?

Yayımlanan “tam kapanma” genelgesinin detaylarında, sokağa çıkma aşağı süresince marketler ve bakkalların çalışma saatleri ile de ilgili yeni düzenlemeler yapıldı. Temel gıda ihtiyaçlarını karşılamak isteyen vatandaşlar, marketlerin tam kapanmanın ilk gününde açık olup olmayacağını merak etmeye başladı. Peki bugün (30 Nisan Cuma) marketler açık mı?

BUGÜN MARKETLER AÇIK MI?

30 Nisan - 16 Mayıs tarihleri arasında haftanın 7 günü boyunca marketler 10:00-17:00 saatleri arasında hizmet vermeye devam edecek. Pazar günü zincir marketler kapalı olurken; bakkal, kuruyemişçi, kasap gibi işletmeler açık olacak ve hizmet vermeye 10:00-17:00 saatleri arasında devam edecek.

Buna göre; marketler 30 Nisan Cuma günü hizmet vermeye devam edecek.

MARKETLER SAAT KAÇTA AÇILIYOR VE KAPANIYOR?

İçişleri Bakanlığı'nın genelgesinde fırınların, bakkalların ve marketlerin çalışma saatleri hakkında bilgi verildi. Genelgeye göre, fırınların, bakkalların ve marketlerin açılış kapanış saatleri değişti. Öte yandan, zincir marketler olan A101, BİM, ŞOK ve Migros gibi yerlerin çalışma saatleri de düzenlendi. 29 Nisan 19.00'dan 17 Mayıs 05.00'a kadar sürecek tam kapanma için yeniden düzenlemeye gidilen market çalışma saatleri ile ilgili detaylar şöyle;