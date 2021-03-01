Bugün okullar açık mı? Okullar ne zaman açılacak kaçıncı sınıflar okula gidecek?

Corona virüs sürecinde hem öğrenciler hem de velileri büyük bir özveri göstererek eğitim süreçlerine devam etti. Taşra ve köy okulları Şubat'ın ortasında açılmıştı, bugün de Türkiye genelinde okulların açılması bekleniyordu fakat bu süre ertelendi. Bu nedenle 'Okullar ne zaman açılıyor, bugün okullar açık mı?' şeklindeki araştırmalar en çok merak edilen konu başlıkları arasına girdi. Hızla artan vaka artışı nedeniyle okulların açılacağı tarih de değişti.

BUGÜN OKUL VAR MI? OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK HANGİ SINIFLAR OKULA GİDECEK?

1 Şubat 2012 Pazartesi günü yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sırasında resmi ve özel fark etmeksizin tüm ana sınıflarda, ilkokullarda, 8. ve 12. Sınıflar ile özel eğitim okullarında – sınıflarında 1 Mart 2021 Pazartesi tarihi itibariyle yüz yüze eğitime başlanacağı açıklanmıştı. Bunun yanında iller bazında salgının hız durumuna bağlı olarak farklı kararlar alınabileceği de belirtilmişti.

1 Mart 2021 Pazartesi günü Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı yapılacağı için, 1 Mart 2021 Pazartesi gününe planlanan yüz yüze eğitim ve öğretime geçişin, 2 Mart 2021 Salı günü, illerdeki salgın koşullarına göre başlatılmasına karar verildi. Bu akşam düzenlenecek Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sırasında yapılacak değerlendirmeler sonucunda valiliklerin il hıfzısıhha kurullarınca ‘yerinde karar’ uygulaması ile eğitim – öğretim faaliyetlerine nasıl devam edileceği açıklanacak. Ayrıca bugün düzenlenecek Kabine Toplantısı sonrasında “Kafeler ne zaman açılacak? Restaurantlar ne zaman açılacak?” soruları cevaplanmış olacak ve sokağa çıkma yasakları hakkında yeni bilgiler verilecek.



