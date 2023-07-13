Bugün satın almıştı... Dönüş yolunda araba alev alev yandı

Olay, D-100 Karayolu Eskihisar Feribot Yolu ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.C.Ç. idaresindeki otomobilin, seyir halindeyken motor kısmında yangın çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle otomobilde çıkan yangın kontrol altına alındı. Yangın sebebiyle araçta hasar oluştu.

BUGÜN PENDİK'TEN ALDI, İZMİT'E DÖNÜŞ YOLUNDA YANDI

Y.C.Ç.’nin otomobilini bugün Pendik’ten aldığı ve İzmit’e dönüş yolunda yangının çıktığı öğrenildi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. (İHA)





