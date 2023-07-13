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  4. Bugün satın almıştı... Dönüş yolunda araba alev alev yandı

Bugün satın almıştı... Dönüş yolunda araba alev alev yandı

13.07.2023 16:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Otomobil sahibinin aracı bugün Pendik’ten aldığı öğrenildi.

Bugün satın almıştı... Dönüş yolunda araba alev alev yandı

Olay, D-100 Karayolu Eskihisar Feribot Yolu ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.C.Ç. idaresindeki otomobilin, seyir halindeyken motor kısmında yangın çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle otomobilde çıkan yangın kontrol altına alındı. Yangın sebebiyle araçta hasar oluştu.

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BUGÜN PENDİK'TEN ALDI, İZMİT'E DÖNÜŞ YOLUNDA YANDI

Y.C.Ç.’nin otomobilini bugün Pendik’ten aldığı ve İzmit’e dönüş yolunda yangının çıktığı öğrenildi.

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Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. (İHA)

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yangın araba

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