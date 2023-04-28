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Bugüne kadar çöpe attığınız için pişman olacaksınız! Tıkanmış lavaboları açıyor, yanmış tencereleri temizliyor

28.04.2023 14:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahve ülkemizde en sık içilen içecekler arasında yer alıyor. Birçok farklı kahve çeşidi bulunsa da Türk kahvesi vazgeçilmez olarak görülüyor. Kahvenin faydaları sadece kendisiyle sınırlı kalmıyor. Çöpe attığımız kahve telveleri tıkanmış lavabolardan, bitki bakımına kadar birçok konuda hayatımızı kolaylaştırıyor. İşte kahve telvesinin kullanım alanları...

Bugüne kadar çöpe attığınız için pişman olacaksınız! Tıkanmış lavaboları açıyor, yanmış tencereleri temizliyor

Kahve telvesinin kullanımı denilince akla ilk gelen cilt bakımı olsa da telveler mutfaktan, bahçeye kadar birçok alanda işimize yarıyor. Bugüne kadar çöpe attığımız kahve telvelerinin faydalarını duyanlar çok şaşırıyor.

KAHVE TELVESİNİN KULLANIM ALANLARI

YANMIŞ TENCERELERİ TEMİZLER

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Bir mutfak fırçasının ucuna ya da süngerinin yüzeyine sürdüğünüz telveyle ovun yaktığınız yemeğin tenceresini, bakın nasıl söküp atıyor o inatçı kirleri! Üstünden de cila niyetine deterjanla geçiniz.

BİTKİLERİ CANLANDIRIR

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Hepimizin evinde en az 1 tane mutlaka bulunan sardunya, açelya ya da kamelya gibi asitli toprak seven çiçekler, en az sizin kadar seviyor kahveyi. Hem toprağı besliyor, hem de çayın aksine sinekleri, böcekleri, hatta salyangozları ve kargaları bitkilerden uzak tutuyor.

TIKANMIŞ LAVABOLARI AÇAR

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Tıkanmış lavabo nasıl açılır merak ediyorsanız kaynamış suyun içine telveyi ve karbonatı atın, tıkanan giderlere dökün. Kimyasal çözümler kadar olmasa da epey etkili bir yöntem.

BUZDOLABI KOKUSUNU GEÇİRİR

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Telveyi gazete kâğıdına yayın, güneşte ya da sıcak bir köşede kurutun. Sonra bir çay altlığı ya da kâseye aktarıp, buzdolabının uygun bir köşesine yerleştirin. O ekşi kokuyu karbonattan daha iyi emiyor.

SOĞAN SARIMSAK KOKUSUNU GEÇİRİR

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Soğan, sarımsak doğradıktan sonra kokusunu gidermek için de ellerinizi telveyle ovuşturup yıkayabilirsiniz. Hem yüzeyde kalan yağ sayesinde nemlendirici etkisi de oluyor.

ÇİLEK BACAK VE BATIK GÖRÜNÜMÜNÜ GEÇİRİR

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Güzellik dediğimiz şey en temelde cilt güzelliği. Kahve telvesi de yüzden bacağa, göbekten ellere ayaklara tüm cilt için faydalı. Peeling etkisiyle kan dolaşımını hızlandırıyor, siyah noktaları yok ediyor.

Telveyi azıcık ılık suyla hafifçe sulandırıp temizlediğiniz yüzünüze çok hafif hareketlerle sürüp, 10 dakika bekleyip yıkayabilirsiniz.


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