Çamaşır makinesi deterjan gözü nasıl temizlenir? Ucuz ve etkili yöntem

Çamaşır makinesi deterjan gözü nasıl temizlenir? Çamaşır makinesi deterjan gözü küflü olduğu zaman çamaşırlarımızın hijyeni istediğimiz gibi olmaz. Bir evin olmazsa olmazlarından olan çamaşır makinelerinin işlevini yerine getirebilmesi için düzenli olarak temizlenmesi gerekir.

ÇAMAŞIR MAKİNESİ DETERJAN GÖZÜNDE NEDEN KÜF OLUŞUR?

Deterjan artıklarının birikmesiyle ortaya çıkan küflenme zamanında müdahale edilmediğinde inatçı leke haline dönüşür. Aynı zamanda küf kokusuna da neden olur.

40 derecenin altındaki sıcaklıklarda düzenli olarak çamaşır yıkamak, küf ve kir oluşumunu kolaylaştıran bir miktar kalıntı da bırakabilir.

Sertleşmiş deterjan ve kirecin de birikmesiyle çamaşır makinesi deterjan gözü zamanla kullanılamaz hale gelebilir.

ÇAMAŞIR MAKİNESİ DETERJAN GÖZÜ NASIL TEMİZLENİR?

Bulaşık makinesi tableti sayesinde çamaşır makinesi deterjan gözünü ilk günkü gibi tertemiz yapabilirsiniz. Öncelikle bir ölçek suya bir bulaşık makinesi tablet atıp erimesini sağlayın.

Sonrasında ise yumuşak bir sünger yardımıyla küflü bölgeleri temizleyin. Sonrasında durulayın.

Dilerseniz çamaşır makinesi deterjan gözünü yerinden çıkararak bulaşık makinesinde yıkayabilirsiniz.



