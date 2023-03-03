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Bulduğu mucizevi karışım derz aralarını tertemiz yaptı! En inatçı lekeleri bile anında geçiriyor

03.03.2023 13:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Derz aralarında oluşan toz ve kirler zaman içerisinde kalıntı haline gelerek derz aralarının temizlenmesini zorlaştırıyor. Mutfak ve banyo fayanslarının pis görünmesine neden olan bu durumu çözmek için mucizevi etkiler yaratan bir karışım bulundu. Bu karışım derz aralarını tertemiz yapıyor.

Bulduğu mucizevi karışım derz aralarını tertemiz yaptı! En inatçı lekeleri bile anında geçiriyor

Derz aralarının kirlenmesi temizlik konusunda en fazla soruna neden olan durumlar arasında yer alıyor. Ne yaparsam yapayım derz aralarındaki kirden kurtulamıyorum diyorsanız aşağıda yer alan mucizevi karışımı deneyerek sonuçlarına şaşırabilirsiniz.

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Derz aralarını temizlemek için bulduğu karışımı paylaşan bir kişi bu karışımın etkileri karşısında şok olduğu belirtti. Her evde bulunan malzemelerle hazırlanan karışım sayesinde oldukça yüksek fiyatlara satılan temizlik ürünlerine para vermenize gerek kalmayacak.

DERZ ARALARINI TEMİZLEYEN KARIŞIM

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Malzemeler

Yapılışı

Karbonat, sirke ve limon suyunu karıştırarak macun haline getirin. Kirli görünen derz aralarına bu karışımı sürün. Yaklaşık 10 dakika beklettikten sonra evinizde bulunan kullanmadığınız bir diş fırçası ile derz aralarındaki macunu fazla bastırmadan temizleyin. Derz aralarının daha da parlaması için su ile temizlediğiniz alanın üzerinden çamaşır suyu ile de geçebilirsiniz.

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Bu yöntemin dışında oksijenli su, bulaşık deterjanı, diş macunu gibi etkili leke çıkarıcı ürünler de derz aralarının yeni gibi tertemiz olmasını sağlayacaktır.

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karbonat limon sirke temizlik temizlemek mon

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