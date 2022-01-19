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Bulgaristan'da PCR testi zorunluluğu! Saatler kala Bulgarlar, Edirne'ye akın etti

19.01.2022 09:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bulgaristan'da ülkeye girişlerde PCR zorunluğunun başlamasına saatler kala birçok Bulgar turist, Edirne'ye akın etti. Çok sayıda Bulgaristan vatandaşı, kısa sürede buldukları her şeyi almak için birbirleriyle yarıştılar. Alışveriş için kente gelen Bulgaristan'da vatandaşı Mine Ömer, PCR testinin maliyetli olduğunu belirterek, 3 ay gelemeyeceklerini ve üzgün olduğunu söyledi.

Bulgaristan'da yarından itibaren ülkeye girişlerde PCR testi zorunluluğu aranacak. Kararın yürürlüğe girmesinden saatler önce çok sayıda Bulgaristan vatandaşı, Edirne'ye akın etti. Bulgar turistler, her şeyi almak için adeta birbirleriyle yarıştı. Bulgarlar, PCR testlerinin maliyetli olduğunu ifade ederek 3 gelemeyeceklerini açıklarken, bu durum Edirneli esnafı da kara kara düşündürüyor.

EDİRNE'YE AKIN ETTİLER

Bulgaristan’da artan korona virüs vakalarının ardından Bulgaristan Sağlık Bakanlığı yeni tedbirler aldı. Yarından itibaren Bulgaristan’a giriş yapacak kişilerin geçerli aşı sertifikası veya hastalığı geçirdiğine dair belge ve en geç 72 saat öncesinden yapılmış negatif PCR testi ibraz etmeleri gerekecek. Bulgaristan’ın PCR kararının maliyetli olacağını düşünen çok sayıda Bulgaristan vatandaşı, uygulama öncesi Edirne’ye akın etti.

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ADETA BİRBİRLERİYLE YARIŞTILAR

Gerek tur otobüsleriyle gerekse şahsi araçlarıyla Edirne’ye gelen Bulgaristan vatandaşları, kısa sürede buldukları birçok ürünü alabilmek için adeta bir birleriyle yarıştı. Yiyecekten temizlik malzemesine birçok ürün alan ve aldıklarını taşımakta güçlük çeken Bulgaristan vatandaşları, otomobillerinin ve geldikleri tur otobüslerinin bagajını doldurup Edirne'den ayrıldı.

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"3 AY GELEMEYECEĞİZ"

Alışveriş için Edirne'ye gelen Bulgaristan'da vatandaşı Mine Ömer, PCR testinin maliyetli olduğunu belirterek, 3 ay gelemeyeceklerini ve üzgün olduğunu söyledi. Bir başka Bulgaristan vatandaşı Sevgi Sebaydunova da, normalde cumartesi günü Edirne'ye geleceklerini ama PCR kararını duyunca hemen gelip alışveriş yaptıklarını ifade etti.

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EDİRNE ESNAFI KARA DÜŞÜNÜYOR

Edirneli esnaf Metin Doğan, müşterilerinin yüzde 99'unu Bulgaristan vatandaşlarının oluştuğunu söyledi. PCR uygulaması öncesi alışveriş yoğunluğu yaşandığını belirten Doğan, PCR uygulaması nedeniyle artık gelişler de azalma yaşanacağını söyledi.

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Bir başka esnaf Sema Battal da, PCR kararını 2 gün önce öğrendiklerini haftalar öncesinden aldıkları ürünlerin şimdi elinde kalacağını ve mağdur olduğunu belirtti.

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Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Bulgaristan Edirne PCR testi
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