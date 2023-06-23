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Bulgarlar şikayetçi, fiyatlar artık yüksek geliyor! Esnaf tepkili: Bir dediklerini iki etmiyoruz

23.06.2023 12:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Özellikle hafta sonlarını Türkiye'ye gelip alışveriş yapmak için değerlendiren Bulgarlar son dönemde fiyatları yüksek bulmaya başladı. Bulgaristan vatandaşları, Leva'nın Türk lirası karşısında artmasıyla esnafın da zam yaptığını savunuyor. Esnaf ise "Esnaf pahalı alıyorsa tabii ki pahalıya satacak" diyor. Aktar dükkanı işletmecisi Celal Dursun da "Bence bize çok teşekkür etmeleri lazım çünkü bir dediklerini iki etmiyoruz" diye konuştu.

Bulgarlar şikayetçi, fiyatlar artık yüksek geliyor! Esnaf tepkili: Bir dediklerini iki etmiyoruz

Komşu Bulgaristan'dan alışveriş için Türkiye'ye gelenler son dönemde fiyatlar nedeniyle şikayetçi. Filibe'den Edirne'ye gelen bayramlık alışveriş için geldiklerini ve 5-6 bin lira civarında harcamayı düşündüklerini dile getiren Hüseyin Hüseyin, "Fiyatların eskiye göre pahalandığını düşünüyorum. Artık oradaki fiyatlarla buradaki fiyatlar aynı düzeye gelmeye başladı. O nedenle de gelişler azaldı sanırım biraz" dedi. Şumnu'dan gelen Ercan Baluf ise "Dönüşte fazla malzeme aldığımızda gümrükte izin vermiyorlar, o doğru. Keşke bu olmasa tabii" diye yakındı.

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Komşu ülkeler Bulgaristan ve Yunanistan'dan Edirne'ye gelen turistler, döviz kurundaki fark nedeniyle giyimden yiyeceğe birçok ihtiyacını kentte karşılıyor. Özellikle hafta sonları ağırlıklı olarak pazarlar ve alışveriş merkezlerini dolduran turistler araçlarının bagajlarını doldurup ülkelerine dönüyor. Kente son dönemde gelenlerin azaldığını söyleyen Bulgarlar, bunun esnafın artan leva kuruyla birlikte ürünlerini pahalı satmasından kaynaklandığını dile getirdi. Komşu ülke vatandaşı pahalılıktan yakınırken, esnaf ise fiyatların normal olduğunu öne sürdü.

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"FİYAT ARTIŞLARI HAMMADDELERİN PAHALI OLMASINDAN KAYNAKLANIYOR"

Edirne Esnaf ve Sanatkar Odaları (EDESOB) Başkanı Kemal Cingöz, esnafın ürünü pahalıya aldığı için pahalı sattığını, turistlere yönelik bir zam olmadığını dile getirdi. Fiyat artışlarının ham maddelerin pahalı olmasından kaynaklandığını söyleyen Cingöz, "Fiyatlar onlara değil bizim halkımıza yüksek çünkü 1 leva 12-13 lira bandında. Onlara fiyatlar çok pahalı gelmiyor. Esas yüksek gelen kısım bizim halkımıza. Esnaf pahalı alıyorsa tabii ki pahalıya satacak. Önemli olan üretimde yapılan zamları önlemek lazım. Herkes esnafın fırsatçı olduğunu söylüyor ama üretimi yapanlara kimse bir şey demiyor. Akaryakıt yükseliyor, elektrik yükseliyor, lojistik giderleri yükseliyor, üretim yapan yerlerde fiyat artıyor. Böyle olunca esnaf ne yapsın? Pahalı alıp ucuz mu satacak? Alıcı bulduğu müddetçe satacaktır" dedi.

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"BULGAR VE YUNAN TURİSTLER İÇİN AYRI PERON AÇILMALI"

Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde yaşayan gurbetçilerin, hafta sonu itibariyle başlayacak yaz tatilleri öncesi sınır kapılarında yaşanacak yoğunluktan dolayı, sadece Bulgar ve Yunan turistler için ek peron açılmasını talep eden Cingöz, "Gurbetçiler gelirken kapılarda yoğunluk oluşuyor bu doğrudur. Bu vesileyle gelen Bulgar turist akımında azalma oluyor. Bunu geçmişte valiliğe ifade ettik. Dedik ki; iki ayrı peron olsun ve bu iki perondan sadece Bulgar ve Yunan turistler geçsin ama mümkün olmadığını ifade etmişti o zamanki valilik. Bunu isteğimizi tekrarlıyoruz, eğer ki mümkünse, hukuken mevzuata uygunsa, Kapıkule'de iki peron sadece Bulgar ve Yunan turistlere ayrılsın, onlara tahsis ederse gelişte bir sorun olmaz" diye konuştu.

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"KENDİ ÜLKELERİNDE DAHA PAHALIYA ALIYORLAR"

Edirne'de her cuma kurulan ve Bulgarların yoğun ilgi gösterdiği pazarda esnaflık yapan Salih Mızrak, "Şu anda işlerimiz fena değil. Özellikle kendi para birimlerinin değeri arttığı için bolca alışveriş yapıyorlar. 100 levaya her şeyi alıp gidiyorlar. Onlar geldiklerinde her şeyi alıyorlar, biz kazanıyoruz, bu güzel ama sonrasında biz yerine koyamıyoruz, o kısmı kötü. Gidip zamlı alıyoruz, o nedenle pahalı satmaya çalışıyoruz bu sefer de almıyorlar. Öyle olunca eski fiyattan vermeye devam etmek zorunda kalıyoruz. Kendi ülkelerinde daha pahalıya alıyorlar, buraya gelince bazen burayı da pahalı buluyorlar ama ben katılmıyorum. Artık sanırım onlar da uyandı, her şeyi daha ucuza almaya çalışıyorlar" ifadelerini kullandı.

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"İŞLERDE YÜZDE 50 DÜŞÜŞ VAR"

Kentte tatlıcı dükkanı işleten esnaf Berat Kaplan, özellikle son günlerde Bulgar turistlerin gelişlerinde azalma olduğunu dile getirdi. Turistlerin fiyatları yüksek bulduğunu kaydeden Kaplan, "Gelişlerde bugünlerde azalma var. Bundan birkaç ay önce çok yoğundu, özellikle bu son dönemde düşüş olmaya başladı. Genel olarak fiyatlar arttı ve pahalı buluyorlar. Bizlik bir durumun olmadığını söylüyoruz. Euro ve leva yükselmesine rağmen halen daha yüksek buluyorlar. İşlerde yüzde 50 düşüş var diyebilirim. Yakında gurbetçiler de gelmeye başlayacak ve Bulgar ile Yunanlar gelmemeye başlayacak. O da işleri etkileyecek. Onların gelişlerini hızlandırmak için ayrı bir peron açılsa kapılarda çok güzel olur" dedi.

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"BİZE TEŞEKKÜR ETMELERİ LAZIM"

Aktar dükkanı işletmecisi Celal Dursun da, fiyatların pahalı olduğu söylentisine katılmadığını dile getirdi. Dursun,"Ben fiyatların pahalı olduğu yorumlarına katılmıyorum. Ürünlerimize zam geldiği halde, kâr oranımız azaldığı halde sırf pahalı demesinler diye 1 yıldır ürünleri aynı fiyatta tutmaya çalışıyoruz. Nereye kadar dayanacağımızı bilmiyorum çünkü sürekli gelen ürünler zamlı geliyor, rekabet piyasası da var. Mücadele etmeye çalışıyoruz. Bence komşu ülke vatandaşının bize çok teşekkür etmesi lazım çünkü onları hem güler yüzle karşılıyoruz, bir dediklerini iki etmiyoruz, dillerini anlıyoruz. Her zaman hizmet etmeye çalışıyoruz" diye konuştu.

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"100 LİRAYA ALIYORDUK ŞİMDİ 150-200 LİRA ARASINDA"

Bulgaristan'ın Filibe şehrinden Edirne'ye gelen Hüseyin Hüseyin, fiyatların yükseldiğini söyledi. Hüseyin, "Bayramlık alışveriş için geldik. Beğendiğimizi alıyoruz. 5-6 bin lira civarında harcamayı düşünüyoruz. Fiyatların eskiye göre pahalandığını düşünüyorum. Eskiden bir tişörtü 100 liraya alıyorduk şimdi 150-200 lira arasında. Artık oradaki fiyatlarla buradaki fiyatlar aynı düzeye gelmeye başladı. O nedenle de gelişler azaldı sanırım biraz. Belki Edirne'de bu durum böyle bilmiyorum. İstanbul'a da giden var, onlara da sormak lazım" ifadelerini kullandı.

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"YÜZDE 30 ARTMIŞ"

Bulgaristan'ın Şumnu şehrinden gelen Ercan Baluf da, eskiye göre fiyatların yüzde 30 arttığını belirtti. Baluf, "Fiyatlar fena değil ama eskiye göre yükseldiğini görüyoruz. Yüzde 30 artmış. Ben kaliteli olduğu sürece fiyata bakmıyorum şahsen ama yine de arttığı bir gerçek. Dönüşte fazla malzeme aldığımızda gümrükte izin vermiyorlar, o doğru. Keşke bu olmasa tabii" dedi.

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(DHA)

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Bulgaristan Edirne alışveriş leva

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