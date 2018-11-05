Bunlar Çin'den başka yerde yok!

İşte dünyada eşi benzeri olmayan olay ve yaşam tarzlarıyla duyanları şaşırtmayı başaran Çin'in garip yüzü...

1 / 25 Çin'de insanlar çok uzun zamandır sıcak su tüketiyorlar çünkü bunun vücutları açısından sağlıklı olduğunu düşünüyorlar. Bu yüzden Çin'de bir restorana giderseniz siz talep etmediğiniz sürece soğuk su gelmeyecektir.

2 / 25 Çin'de 4 rakamı uğursuz olarak görülüyor, ve "ölüm" anlamına geldiğine inanılıyor. Bu sebeple birçok asansörde kat numaraları arasında 4 kullanılmıyor.

3 / 25 Çin'de kadınlar küçük yaşlardan itibaren ayaklarının fazla büyümemesi için demir ayakkabılar giyiyorlar. Bu gelenek ise 13. yüzyıla kadar dayanıyor. Sonunda ise ayakları genelde kırılmış ve deforme olmuş oluyor.

4 / 25 Çin'deki bu tuvalet kapının dışından bakılınca her şey normal gibi görünüyor ama siz bir de içini görün.

5 / 25 Günün erken saatlerinden geç vakitlere kadar çalışmak zorunda kalan Çinliler uyumak için tren yolculuklarını değerlendiriyor.

6 / 25 Çin'de geleneksel kamu tuvaleti.

7 / 25 78 Tayvanlı dolandırıcı Çin'e böyle getirildi.

8 / 25 Çin'de yaşayan bir aile evini yıkımdan kurtarmak için bakın ne yaptı.

9 / 25 Evlerine yeni taşınan aile, binalarının yıkılmak zorunda olduğunu öğrenince evlerini 40 metre taşımaya karar verdi.

10 / 25 İnanması güç ama bu gördüğünüz bir dağ. Çin'de önceleri bir taş olduğu düşünülüyordu fakat yapılan araştırmalar sonucunda bunun bir taş olmadığına varıldı.

11 / 25 Taşın derinliğine ulaşılmaya çalışıldı fakat bu girişimler başarısız olunca bunun bir dağ olduğunu kabul ettiler.

12 / 25 Çin Sanat Akademisi'ne girmek isteyen 78 bin kişi, giriş sınavı için yaklaşık 200 bin eser gönderdi.

13 / 25 Görevlendirilen uzmanlar bu eserler arasından en iyilerini seçmeye çalışıyor.

14 / 25 Taklit ürünleriyle tanınan ülke olan Çin, bu sefer güneşin görüntüsünü taklit ediyor. Ülkenin genelinde yaşanan hava kirliliği sadece sağlığı değil, şehrin görüntüsünü de mahvediyor.

15 / 25 Dünya Sağlık Örgütünün belirlediği maksimum seviyenin bile 25 kat üzerinde bir kirliliğe sahip olan Pekin’de insanlar hem fiziksel hem de psikolojik sağlıklarını yitiriyorlar. Kirlilik öyle bir boyutta ki, otoyollardaki görüş alanı bile birkaç metreye düşüyor. Bunu gören Çin hükümeti hava kirliliğini önlemek yerine Pekin içinde farklı noktalara LCD ekranlar koyarak güneşin doğuşunu veya temiz çevre görüntülerini yayınlıyor.

16 / 25 Yaratıcı sayılabilecek bu ekranlar Çinlileri ne kadar mutlu eder bilinmez ama Çin hükümetinin hava kirliliğiyle ilgili bu sorun için ciddi önlemler alması gerekliliği de büyük bir gerçek.

17 / 25 Çin'de vücutları tam bir erkek vücudu olup, kıyafetleri ve yaptıkları makyajlar ile kadına benzeyen pek çok insan bulunuyor.

18 / 25 Onlar, artık bunun popüler hale gelen bir trend olduğunu savunuyor.

19 / 25 Çin'den Güney Kore'ye estetik yaptırmak için gelen kadınlar, değişimşleri yüüznden pasaport kontrolünden geçemediler.

20 / 25 Çinli kadınların bandajlı ve şiş yüzleri sebebiyle kontrolden geçemeyerek beklemeye alındılar. Kadınlar, yönetimin vereceği kararı beklerken böyle görüntülendiler.

21 / 25 Çin'in Hefei kentinde terk edilen binlerce bisikletin görüntüsü dikkat çekti.

22 / 25 Bir okulun yanında bulunan alana bırakılan bisikletler ilginç görüntü oluşturdu.

23 / 25 Çin'de park parasını ödemek istemeyen bir sürücüye inanılmaz bir ceza verdiler.

24 / 25 Parayı ödememek için direnen sürücü ile başa çıkamayan görevliler, çareyi bunda buldu