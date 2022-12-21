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Bunu da gördük! Evden çıkarmak için akılalmaz iddia, gece yarısı gelip saldırdılar

21.12.2022 10:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kiracı ve ev sahibi anlaşmazlığına bir yenisi daha eklendi. İstanbul'da yaşayan Merve Şimşek ve annesi Songül Şimşek, bir gece yarısı ev sahibinin akrabaları tarafından zorla evden çıkarılmaya çalışıldı. Ev sahibinin akrabaları, Merve Şimşek'in annesi ile ev sahiplerinin damadı arasında ilişki olduğu iddiasıyla evi hemen boşaltmalarını isterken arbede çıktı. Darp edilen Şimşek "Annem beni kurtarmaya çalışırken, saçından sürüklendi. Yere düştüm, üzerimden geçtiler" dedi.

Bunu da gördük! Evden çıkarmak için akılalmaz iddia, gece yarısı gelip saldırdılar

İstanbul Üsküdar'da yaşayan Merve Şimşek ve annesi Songül Şimşek ile ev sahibinin akrabaları arasında gerginlik yaşandı. Bir gece yarısı evden çıkarılmak istenen Şimşek darp edildiğini ileri sürerek "Annem beni kurtarmaya çalışırken, saçından sürüklendi. Yere düştüm, üzerimden geçtiler" dedi. Kaydedilen görüntülerde ev sahibinin akrabaları, Merve Şimşek'in annesi ile ev sahiplerinin damadı arasında ilişki olduğu iddiasıyla evi hemen boşaltmalarını istediği anlar yer aldı.

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ZORLA EVDEN ÇIKARILMAK İSTENDİLER

Üsküdar'da kiracı olarak yaşadıkları evden çıkarılmak istenen Merve Şimşek ve annesi Songül Şimşek'in, 11 Aralık Pazar gece yarısı, ev sahibinin akrabaları tarafından zorla evden çıkarılmaya çalışıldığı iddia edildi. Almanya'da yaşayan ev sahibinden, evi boşaltmak için süre istenmesine rağmen, aynı apartmanda yaşayan akrabalarının gece yarısı, anne ve kıza saldırdığı ileri sürüldü. Karakola giden Şimşek, ev sahibinin akrabalarından şikayetçi oldu. Ev sahibi ise iddiaları yalanlayarak, konuşmak istemediğini belirtti.

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"1 YIL İÇERİSİNDE 3 KEZ KİRAYA ZAM İSTEDİLER"

Kavga anlarını Merve Şimşek'in erkek kardeşi cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntülerde, ev sahibinin akrabaları, Merve Şimşek'in annesi ile ev sahiplerinin damadı arasında ilişki olduğu iddiasıyla evi hemen boşaltmalarını istiyor. Daha sonra kavga çıkarken, görüntülerin devamında Merve Şimşek, iddiaları kabul etmiyor.

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Şimşek, "Bir yıl içerisinde üç kez kiraya zam istediler. Zaten biz evden çıkacaktık. Babam arayıp, kardeşimin okulunun eve yakın olması nedeniyle biraz süre istedi. Babama 'Hep çıkacağız diyorsunuz' dediler. Evden çıkmamız için bir gece yarısı bize saldırdılar. Evimize girip bizi darbettiler. Biz bavullarımızı toplamıştık, yardım için teyzem de gelmişti. Kapı çalınca teyzem açtı. Kapı açılır açılmaz birisi bana saldırmaya başladı. Beni yatak odasına sürükledi. 2 kişi daha içeri girip beni darbetti. Kardeşime cep telefonu kamerasıyla çekmesini söyledim. Kamera açılınca kaçtılar. Annem beni kurtarmaya çalışırken, saçından tutup yerlerde sürüklediler. O esnada 15 kişi vardı. Kolumun üzerine düştüm ve üzerimden geçtiler. Gerisini hatırlamıyorum" diye konuştu.

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"GÖZLERİMİ KAPATINCA SESLER VE GÖRÜNTÜLER AKLIMA GELİYOR"

Olaydan sonra 5 gün içinde taşındıklarını söyleyen Şimşek, "Tehdit, hakaret ve konut ihlali suçlarından şikayetçi oldum. Kesinlikle tutuklanmalarını istiyorum. Ayrıca saldıranlardan biri sağlık çalışanıydı. Benim hastane bilgilerime de ulaşmış. Bu da ayrı bir suç. Psikolojik olarak iyi değilim, gözüme uyku girmiyor. Gözlerimi kapatınca sesler ve görüntüler aklıma geliyor" dedi.

Kaynak: DHA


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İstanbul Kiracı ev sahibi

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