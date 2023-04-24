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Bunun adı vahşet! Üzerlerine beton atık suyu döküldü... 3'ü öldü

24.04.2023 15:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'nın Kepez ilçesinde 'Bu nasıl vicdansızlık' dedirten dehşet bir olay yaşandı. Özel bir beton firmasına ait kamyon, içerisinde beton atık suyunu boş araziye döktü. Bölgede taşlar arasında bulunan 5 yavru köpek, atık suları içinde kaldı. Üzerlerine beton atık suyu dökülen 5 yavru köpekten 3'ü öldü. Köpeklerin beton atık suyu ile ıslanmış halleri, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bunun adı vahşet! Üzerlerine beton atık suyu döküldü... 3'ü öldü

Olay, dün öğle saatlerinde Altınova Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezinin arkasında meydana geldi. Özel bir beton firmasına ait kamyon, içerisinde beton atık suyunu boş araziye döktü. Bölgede taşlar arasında bulunan 5 yavru köpek, atık suları içinde kaldı. Köpeklerin yardımına çevredekiler koştu.

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KÖPEKLERDEN 3'Ü KURTARILAMADI

Yavruları alandan çıkartıp temizlemeye çalışanlar, daha sonra durumu Kepez Belediyesi'ne bildirdi. Hayvanseverlerce kliniğe götürülen yavrulardan 3'ü, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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Kepez Belediyesi'nce yapılan incelemede, beton atığı suyu döken firmanın sürücüsüne cezai işlem uygulandı ve olayın tekrarlanmaması konusunda uyarıldı.

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CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI

Yavruların üzerine beton atığının dökülmesi ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, anne köpeğin ıslanan yavrularına yaklaşamadığı görüldü.

Görüntüyü çeken kişi de duruma tepki göstererek, "Burada köpek yuvası vardı ama şu yaşanan rezalete bakın. Şantiyenin kamyonu getirdiği tüm pisliği, buraya döktü. Az önce çimento kamyonunun getirip, döktüğü suyun rezaleti ortada. Köpek yavruları atıkların arasında kaldı. Hayvanların hepsi ölecek. Anneleri çaresiz çırpınıp, duruyor. Yıkıyoruz ama inşallah kurtulacaklar" dedi.

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(DHA)

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