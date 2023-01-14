‘Bunun ateşi anca söner’ Skandal görüntü! Yemeklerin arasından iç çamaşırı çıktı ‘Kırıştırma süreci…’

Esra Erol'da programında hem yaptıkları hem söyledikleri hem de getirdikleri fotoğraflarla herkesi şoke eden bir çift ekranlara geldi. İlk olarak 37 yaşındaki Hasan Bey programa başvurdu ve anlattıklarıyla herkesi şoke etti. Hasan, eşi Simge'nin sosyal medyada farklı kişilerle görüştüğünü ve evi terk ettiğini anlatınca son olarak eşi Simge'yle canlı yayında yüzleşti. Karşılıklı atışmaların yer yer şaşkına çevirdiği yer yer de güldürdüğü programda ekrana gelen bir fotoğrafla herkes adeta donup kaldı. Hasan, Simge'nin evi çok pis bıraktığını söyleyip çeşitli fotoğraflar getirirken bir fotoğrafta tezgahtaki yemeklerin arasında iç çamaşırı olduğu görüldü. Bu skandal görüntüyle ilgili Simge ise "Komplo" dedi. İşte programdaki akılalmaz o anlar...

"KUMANDA GİBİSİN! ANAN BASIYOR, YAPIYORSUN"

ATV ekranlarında yayınlanan programda Esra Erol, “Hasancığım, karını sevdin mi?” diye sordu. Simge ise “Sevmemiş, sevse annesinin kuklası olmazdı. Kumanda gibi, kadın oğlum şunu yap diyor yapıyor, kumanda gibisin anan basıyor yapıyorsun” dedi.

Hasan ise “Defalarca ben eşimi bir başka insanlarla muhabbet ettiğini gördüğüm, başkalarının arabasıyla gezdiğini gördüğüm halde ben bu kişiyi nasıl seveyim. Sevmedim, sevmiyorum” ifadelerini kullandı. Simge ise ‘araba’ sözlerine “Benim her bindiğim araba başkasının arabası mı oluyor. Ailemin hiç mi arabası yok” yanıtını verdi.

Esra Erol ise “İki kere nikah masasına oturdunuz Simge’yle.” deyince Simge “Hadi kötüydüm, ikinciye niye beni güle oynaya aldın?” derken Hasan “Sen kapıma geliyordun, ben çocuğa kıyamıyordum ki seni koyayım” şeklinde konuştu.

Erol ise “Hiç kimse seni zorla ikinci kez nikah masasına oturtamazdı” dedi. Simge de Hasan’ın diz çöküp evlenme teklifi ettiğini söyledi.

İkili arasında seslerin yükseldiği ve tartışmaların yaşandığı anlarda Simge “Buz getirin buz buz, bunun ateşi anca söner. Bak kıpkırmızı oldu” diyerek bağırdı. Simge’nin konuşmalarına ve boşanma aşamasında olduğu Hasan’a sürekli ‘canım’ diye hitap etmesine herkes dikkat çekerken Esra Erol bir süre sonra Simge’nin sözleri karşısında gülmeye başladı.

"PARANIN KOKUSUNU ALDIĞINDA ÇOK İYİ YAKLAŞIYORSUN"

Esra Erol “Hep böyle miydi ilişkiniz, Simge çok baskın duruyor” deyince Simge “Hayır, kendisi akrep burcu. Kendisi daha çok baskın bir insan” dedi. Hasan ise “Evet, sürekli baskın, kendi rahatına düşkün bir insan” ifadelerini kullandı.

Aşklarının nasıl başladığıyla ilgili ise Hasan, güzellik merkezi açmayı düşündüğü zaman eleman ararken de Simge’nin kendisine yazdığını ve sonrasında bir ilişki sürecinin başladığını anlattı. Hasan sürekli Simge’nin kendisine yazdığını söylerken “Paranın kokusunu aldığın zaman insanlara çok iyi yaklaşan bir insansın sen” deyince Simge “Aa ben mi yürüdüm sana? 3 ay içerisinde evlendik Esra Hanım, yapmayın” yanıtını verdi.

Esra Erol ise “Simge çok dilli, Hasan onun bu özellikleri senin de hoşuna gittiği için ilişkiye başladınız. Ama evliliği bir türlü sürdürme başarısını gösteremiyorsunuz, neden?” diye sorunca Simge “Ailesi ne derse onu yapıyor. İşten çıkınca eve geleceğine annesine gidiyor” dedi. Hasan ise “Sen yatıyorsun, anneme çocuğu bırakmışım, karnını doyursunlar diye. Akşam çıkınca çocuğu eve getiriyordum” şeklinde konuştu.

İHANET İDDİALARI

Esra Erol da Simge’nin eşini bir kişiyle aldattığı yönündeki iddiaları dile getirdi. Simge’nin ise bunu inkar ettiğini ve kocasını kıskandırmak için yaptığı söylediğini anlattı. Hasan’ın ise eşinin hem ihanet ettiğini hem de hijyene ve temizlik kurallarına uymayan biri olduğunu, yemek dahi yapmadığını söylediğini aktardı.

"O KIRIŞTIRMA SÜRECİ"

Simge programa kendisini ispat etmek için bazı görseller getirdi. Gece geç saatlerde poğaçalar, kekler, sıkma köfte, kurabiyeler yaptığı fotoğrafları gösterdi. Bunları gösterince Simge “Sana ben bu kadar kadınlık yapmadım mı? Hazır değil, kendi ellerimle yaptım” dedi. Programda sosyal medyada da paylaşılan fotoğrafların evli olmadıkları döneme ait olduğu belirtilirken nikah masasına oturmak için mi yaptığı sorgulandı. Esra Erol ise “O kırıştırma, cilveleşme süreci. Gece 1.30…” dedi.

"MUTFAĞA BEN GİRİYORUM AMA BU KADAR PİS BIRAKMAM"

Hasan ise “Can sıkıntından yapmış olduğun şeyler var, yok demiyorum. Ama evi o halde bırakamazsın. Akşama kadar uyuyan bir insansın sen” dedi. Simge ise “Yapma, sen evi kirlet kirlet sonra Simge yaptı. Mutfağa ben giriyorum da bu kadar pis bırakmam ben” ifadelerini kullandı.

"KOMPLO İÇİN Mİ YAPIYOR?"

Bu tarz davranışlarla karşılaşıldığını ve akla gelmeyecek şeylerin yapılabildiğini gördüğünü söyleyen Esra Erol’a Simge “Benim ne ailemde ne çevremde asla öyle bir insan yoktur” dedi. Erol “Kocan bunu komplo için mi yapıyor?” deyince Simge “Evet, yoksa insan fotoğraf çekip paylaşır mı?” dedi. Hasan'ın da evin kötü ve hijyenik olmayan görüntüsünü fotoğraflayıp paylaştığı kaydedildi.

"EKİP ARKADAŞIMIZ BİR ŞEY FARK ETTİ"

Esra Erol “Hijyenik olmayan evleri, insanların oralarda yaşadıklarını gördüm. Ama sizin evde o fotoğrafları getirdiğinde lavabonun üzerinde ekip arkadaşlarımızdan bir şey fark etti." şeklinde konuştu.

"BİLDİĞİNİZ İÇ ÇAMAŞIRI!"

Erol "Bir tezgah üzerinde olmayacak şey nedir diye sordum. Bir iç çamaşırı… Gerçekten. Çocuğun atleti olur, kullanılmayan tişörtler yer silmede kullanılır ama… Bak üstünü kapattık biz. Önce bunu anlamlandıramadık, toz bezi sandık ama bildiğiniz bayağı iç çamaşırı” dedi. Hasan’a “Sen bunu fark etmiş miydin?” diye soran Erol’a Hasan “Ben fotoğrafı çekerken fark etmedim. Her şey ortada. Oda leş gibi kokuyordu” yanıtını verdi. Simge ise bunların komplo olduğunu söyledi.



