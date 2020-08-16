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Her burcun beslenme düzeni farklı! Koç burcuysanız o yiyecekten kesinlikle uzak durun...

Göksi Beköz Göksi Beköz
YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Koçlar, yengeçler, akrepler ve kovalar... Farklı element gruplarından toplamda 12 burç var ve bu burçlardan bazılarının mideleri, bazılarının ise karaciğerleri çok hassas. Dolayısıyla her burcun beslenme düzeni farklı olmalıdır. Peki, hangi burçların hangi gıdaları tüketmeleri ve hangilerinden uzak durmaları gerekir? İşte burçlara göre beslenme önerileri!

Her burcun beslenme düzeni farklı! Koç burcuysanız o yiyecekten kesinlikle uzak durun...

Her burcun kendine has özellikleri vardır. Bu özellikler ise hayatlarının her alanını, beslenme ihtiyaçlarını bile farklı şekilde etkiler. Siz de burcunuza ve yükselen burcunuza bakarak size uygun beslenme önerilerini deneyebilirsiniz.

KOÇ

Ateş grubu burçlarından biri olan koçlar, kırmızı ete düşkünlükleri ile bilinseler de daha çok beyaz ete ve balığa yönelmelidir. Baharatlı ve tuzlu yiyeceklerden uzak durmaları önemlidir. Meyve ve yeşil yapraklı sebzeler de sofralarının vazgeçilmezi olmalıdır.

BOĞA

Midesine düşkün olan boğaların yüksek karbonhidrat içeren gıdalardan uzak durmaları gerekir. Tahıllı gıdalar tüketmesi gereken boğalar, tarçınlı su veya ada çayı içerek metabolizmalarını hızlandırabilir.

İKİZLER

Yerinde duramayan ikizler burçlarına papatya ve melisa çayları iyi gelir. Kahveden ve mayalı yiyeceklerden uzak durmaları gereken ikizler burçları; havuç, portakal ve süt tüketimine önem vermelidir.

YENGEÇ

Zodyak kuşağının en duygusal burçları olan yengeçlerin hassas mideleri dolayısıyla yağlı, baharatlı ve tuzlu gıdalardan uzak durmaları gerekir. Bol bol yeşil sebze ve yoğurt tüketmeleri, yengeçlerin midesine iyi gelir.

ASLAN

Aslan burçlarının protein içeren kırmızı et ve tavuk eti gibi gıdaları bol bol tüketmeleri gerekir. Aslanlar, sularının içine tarçın ve elma koyabilirler. Şeftali ise bolca tüketmeleri gereken meyveler arasındadır.

BAŞAK

Başak burçlarının mümkünse ekmekten uzak durmaları, bunu başaramıyorlarsa kepekli ya da tahıllı ekmek yemeleri gerekir. Şeker içeriği düşük meyveler, başakların sofrasından eksik olmamalıdır.

TERAZİ

Metabolizmaları yavaş olan terazilerin unlu gıdalardan uzak durmaları önemlidir. Bunların yerine baklagillere ve yeşil sebzelere yönelmeleri gerekir.

AKREP

Mideleri hassas olan akreplerin ağır yiyeceklerden uzak durmaları gerekir. Kuru ananas ve kuru kayısı gibi lifli yiyecekler ise akreplerin vazgeçilmezi olmalıdır.

YAY

Yayların karaciğerleri hassas noktaları olduğu için alkol tüketiminden kaçınmaları gerekir. Taze meyve ve sebze tüketimi, yayların beslenme alışkanlıkları için idealdir.

OĞLAK

Oğlak burçlarının kurumaya meyilli olan ciltlerini beslemeleri için bol bol badem ve kayısı yemeleri önemlidir. Papatya ve melisa çayları da oğlakların gergin ruh hallerine iyi gelir.

KOVA

Zaman zaman mide problemleri yaşayabilen kovaların işlenmiş gıdalardan uzak durmaları gerekir. Balık tüketimine önem vermeleri gereken kovalar; bol bol limon, nar ve ananas yemelidir.

BALIK

Zodyak kuşağının en hassas burçları olan balıklar, sindirim problemleri yaşamamak için unlu gıdalardan uzak durmalıdır. Detoks suları ise ödem oluşumuna meyilli olan balıkları rahatlatır.

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