Her burcun beslenme düzeni farklı! Koç burcuysanız o yiyecekten kesinlikle uzak durun...

Her burcun kendine has özellikleri vardır. Bu özellikler ise hayatlarının her alanını, beslenme ihtiyaçlarını bile farklı şekilde etkiler. Siz de burcunuza ve yükselen burcunuza bakarak size uygun beslenme önerilerini deneyebilirsiniz.

KOÇ

Ateş grubu burçlarından biri olan koçlar, kırmızı ete düşkünlükleri ile bilinseler de daha çok beyaz ete ve balığa yönelmelidir. Baharatlı ve tuzlu yiyeceklerden uzak durmaları önemlidir. Meyve ve yeşil yapraklı sebzeler de sofralarının vazgeçilmezi olmalıdır.

BOĞA

Midesine düşkün olan boğaların yüksek karbonhidrat içeren gıdalardan uzak durmaları gerekir. Tahıllı gıdalar tüketmesi gereken boğalar, tarçınlı su veya ada çayı içerek metabolizmalarını hızlandırabilir.

İKİZLER

Yerinde duramayan ikizler burçlarına papatya ve melisa çayları iyi gelir. Kahveden ve mayalı yiyeceklerden uzak durmaları gereken ikizler burçları; havuç, portakal ve süt tüketimine önem vermelidir.

YENGEÇ

Zodyak kuşağının en duygusal burçları olan yengeçlerin hassas mideleri dolayısıyla yağlı, baharatlı ve tuzlu gıdalardan uzak durmaları gerekir. Bol bol yeşil sebze ve yoğurt tüketmeleri, yengeçlerin midesine iyi gelir.