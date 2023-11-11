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Bursa'da cinsel birliktelik sırasında fantezi yapmak isterken öldürdü! İfadesi ortaya çıktı: 'Ağzından köpük gelince...'

11.11.2023 14:02 | Son Güncelleme:
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Bursa'da Suriye uyruklu 4 çocuk babası Y.A.M.A., dini nikahla birlikte yaşadığı hamile kadını cinsel birliktelik sırasında boğarak öldürmüştü. Bilerek ve tasarlayarak öldürmediğini, olayın birliktelik sırasında fantezi yapmak istemesi sonucu oluştuğunu aktaran sanık, mahkemede "Ölüm olayı birliktelik sırasında istemeyerek meydana geldi. Ayrıca, boşandığım eşimin iddialarını da kesinlikle kabul etmiyorum" dedi.

Bursa'da cinsel birliktelik sırasında fantezi yapmak isterken öldürdü! İfadesi ortaya çıktı: 'Ağzından köpük gelince...'

Olay, temmuz ayında Yıldırım ilçesinde meydana geldi. Suriye uyruklu Y.A.M.A., 4 çocuğunun annesi olan M.A.'dan 2022 yılının aralık ayında boşandıktan sonra, uzaktan akrabası olan N.M.T. ile dini nikah yaparak, Ortabağlar Mahallesi'ndeki evde yaşamaya başladı. Olay günü öğle saatlerinde Y.A.M.A. ile N.M:T. birliktelik yaşadı. İlişki sırasında Y.A.M.A., fantezi için sırtüstü yatar vaziyetteki N.M.T.’nin başını yataktan aşağı sarkıtıp, her iki kolu vücudunun altında kalan hamile kadının boğazını önce sağ sonra da sol eliyle sıktı. Bu sırada, boğazından hırıltı sesi gelip ağzından köpük çıkan kadın hareketsiz kaldı. Durumu fark eden Y.A.M.A., saat 13.00 sıralarında evden çıkıp arkadaşları ile buluşmaya gitti. Saat 17.00 sıralarında tekrar geldiği evde, N.M.T.'nin hareketsiz olarak yattığını gören şüpheli, bu kez cep telefonu ile aradığı arkadaşı İ.O.'dan yardım istedi. Eve gelen İ.O., sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde N.M.T.’nin hayatını kaybettiği tespit edildi. İhbar üzerine adrese sevk edilen polis ekipleri, Y.A.M.A.'yı gözaltına aldı.

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FANTEZİ YAPMAK İSTERKEN HAYATINI KAYBETTİ

Emniyetteki sorgusunda, N.M.T.'yi bilerek ve tasarlayarak öldürmediğini söyleyen şüpheli, olayın birliktelik sırasında fantezi yapmak istemesi sonucu yaşandığını öne sürdü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.A.M.A., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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ESKİ EŞİNİN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI: 'BOĞAZIMI SIKIP KARNIMA BASTIRIYORDU'

Soruşturma kapsamında polis, şüphelinin 19 yıl önce ülkesinde evlenip, olaydan 8 ay önce boşandığı eski eşi M.A.'yı da tanık olarak dinledi. Eski kocasının, evliliklerinden olan 4 çocuğunu sevmediğini belirten M.A., “Her hamile kaldığımı öğrendiğinde, birlikteliğimiz sırasında boğazımı sıkıp karnıma bastırarak, çocuğu düşürmeye çalışıyordu” dedi.

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ÖMÜR BOYU HAPSİ İSTENİYOR

Olayla ilgili Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, “Tanığın ifadesinin ardından yapılan soruşturma sonunda, Suriye uyruklu Y.A.M.A.’nın, birliktelik sırasında cinsel fantezi süsü vererek, hamile olduğunu bildiği N.M.T.’nin boğazını sıkıp öldürmek sureti ile üzerine atılı suçu işlediği belirlendi” görüşüne yer verildi.

"AĞZINDAN KÖPÜK GELİNCE..."

Hakkında, Bursa 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde ‘kadına karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan Y.A.M.A.'nın yargılanmasına başlandı. N.M.T. ile aralarında hiçbir sorun olmadığını söyleyen sanık, “Kendisiyle birliktelik yaşarken, eşimin baş kısmı yataktan aşağı sarkıyordu. Her iki kolunu vücudunun altına almıştı. Ben de fantezi amacıyla önce sağ elim sonra da sol elimle boğazını tutuyordum. Bu sırada kendisinden hırıltı sesi duydum. Ağzından köpük gelince korkup birlikteliğimize son verdim. Daha sonra hareketsiz olduğunu görünce kolunu havaya kaldırdım. Kolu yatağın üzerine düştü. Sonra gidip duş aldım. Yataktan indirip battaniye sardım. Bu sırada tamamen hareketsiz yatıyordu. Ne yapacağımı bilemediğim için saat 13.00'da evden çıktım. 17.00'da geri döndüm. Telefon ile yardım istediğim arkadaşım bana bir tanıdığını gönderdi. O kişi de sağlık ekiplerine haber vermemizi söyledi. Sonrasında gözaltına alındım. Ben, eşimi kesinlikle öldürmek istemedim. Ölüm olayı birliktelik sırasında istemeyerek meydana geldi. Ayrıca, boşandığım eşimin iddialarını da kesinlikle kabul etmiyorum" diye konuştu.

Mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Kaynak: DHA

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