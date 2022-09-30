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  4. Bursa'da feci kaza! 202 kilometre hız sonu oldu, ölüm 'geliyorum' dedi

Bursa'da feci kaza! 202 kilometre hız sonu oldu, ölüm 'geliyorum' dedi

30.09.2022 10:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da meydana gelen korkunç kazada 202 kilometre hızla giden sürücü araç içinde sıkışarak feci şekilde can verdi. Lüks otomobil hurda yığınına dönerken sürücünün facia yaşanmadan önce Osmangazi Köprüsü'nde hız yaptığı ve o anları sosyal medyadan paylaştığı görüldü. Kuas'ın otomobilinin kadranını çekip arkadaşlarına gönderdiği öğrenildi.

Bursa'da feci kaza! 202 kilometre hız sonu oldu, ölüm 'geliyorum' dedi

Edinilen bilgiye göre, Bursa'nın Osmangazi ilçesi İstanbul Bursa otobanı Selçukgazi mevkiinde Erdi Kuas idaresindeki otomobil, gece 02.00 sıralarında Hüseyin K.'nın kullandığı kamyona arkadan çarptı. Kazanın şiddetiyle lüks otomobil hurda yığınına dönerken kamyon sürücüsü durumu itfaiye, sağlık, jandarma ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrollerde Erdi Kuas'ın sıkışarak hayatını kaybettiğini belirledi.

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Kuas'ın cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Kaza nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanırken yola savrulan otomobil parçalarının kaldırılmasıyla birlikte trafik normale döndü.

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202 KİLOMETRE HIZA KADAR ÇIKTI

Hayatını kaybeden Erdi Kuas'ın kazadan dakikalar önce 202 kilometre hıza kadar çıktığı ve hız denemesi yaptığı anların görüntüsünü de sosyal medya hesabından paylaştığı ortaya çıktı.

İstanbul'dan gelirken Osmangazi Köprüsü üzerinde 202 kilometre hıza çıkan Kuas'ın otomobilinin kadranını çekip arkadaşlarına gönderdiği öğrenildi.
Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Bursa
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