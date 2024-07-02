HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Bursa'da fuhuş operasyonu: Kıskıvrak yakalandılar! Ele geçirilenler dikkat çekti

Bursa'da fuhuş operasyonu: Kıskıvrak yakalandılar! Ele geçirilenler dikkat çekti

02.07.2024 16:58
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da emniyet ekipleri fuhuş operasyonunun düğmesine bastı. Kadınlara yer temin eden ve aracılık yapan 3 şüpheli operasyonda yakalanıp daha sonra tutuklandı. Şüphelilerin ev ve arabalarında ele geçirilenler dikkat çekti.

Bursa'da fuhuş operasyonu: Kıskıvrak yakalandılar! Ele geçirilenler dikkat çekti

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri fuhuş suçuna yer temin ve aracılık eden şüphelilerle mücadelesini aralıksız sürdürüyor. Son olarak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, 3 şüphelinin fuhuş suçuna yer temini ve aracılık yaptığının tespit edilmesiyle birlikte operasyon için düğmeye basıldı.

KISKIVRAK YAKALANDILAR

Yapılan operasyonda S.S., T.Ö. ve M.Ö. isimli şüpheliler kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Evlerinde ve arabalarında yapılan aramalarda 5 adet cep telefonu ve 13 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

761e1e90-104e-48e3-84c9-b712101cc12f

4 MAĞDUR KADIN KURTARILDI

Operasyon sonucu 3 şüphelinin elinde olan ve zorla fuhuş yaptırılan 1’i Özbekistan vatandaşı 4 mağdur kadın kurtarılarak Asayiş Şube Müdürlüğü’ne getirildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. (İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Express


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yine bir orman yangını... Soruşturma açıldı Yine bir orman yangını... Soruşturma açıldı
ŞOK'a Philips Tam Otomatik Kahve Makinesi geliyor!ŞOK'a Philips Tam Otomatik Kahve Makinesi geliyor!
50 yıldır evli olan çift yaşamlarına birlikte son verdi50 yıldır evli olan çift yaşamlarına birlikte son verdi
Anahtar Kelimeler:
fuhuş
En Çok Okunan Haberler
SGK uzmanı en düşük memur maaşını açıkladı

SGK uzmanı en düşük memur maaşını açıkladı

Arap iş insanları yemek sırasında kabus yaşadı! "Arap marap anlamam ben"

Arap iş insanları yemek sırasında kabus yaşadı! "Arap marap anlamam ben"

Hindistan'da 'Ölüm ayini'... İzdiham katliama yol açtı: 87 ölü!

Hindistan'da 'Ölüm ayini'... İzdiham katliama yol açtı: 87 ölü!

Tıklanma uğruna öyle bir şey yaptı ki...

Tıklanma uğruna öyle bir şey yaptı ki...

Siyasi parti lideri salondan çıkarıldı! İkinci duruşmada ortalık karıştı

Siyasi parti lideri salondan çıkarıldı! İkinci duruşmada ortalık karıştı

Kritik toplantı! Bakan Güler, birlik komutanları ile görüştü

Kritik toplantı! Bakan Güler, birlik komutanları ile görüştü

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Columbia, Helly Hansen, The North Face... %50'ye varan indirimler

Columbia, Helly Hansen, The North Face... %50'ye varan indirimler

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Yazı hem rahat hem havalı geçirin! Columbia indirimleri devam ediyor

Yazı hem rahat hem havalı geçirin! Columbia indirimleri devam ediyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.