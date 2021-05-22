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  4. Bursa'da komşular arasında satırlı bıçaklı kavga: 1’i ağır 4 yaralı

Bursa'da komşular arasında satırlı bıçaklı kavga: 1’i ağır 4 yaralı

22.05.2021 10:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’da, husumetli komşu iki aile arasında çıkan sopa, bıçak ve satırların kullanıldığı kavgada 1’i ağır 4 kişi yaralandı. Kavga hastanede de sürerken, güvenlik güçleri önlem aldı.

Bursa'da komşular arasında satırlı bıçaklı kavga: 1’i ağır 4 yaralı

Olay, merkez Yıldırım İlçesi Millet Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen göre, aralarında husumet bulunan komşu iki aile arasında tartışma çıktı. Ailelerin diğer fertlerinin de dahil olduğu tartışma büyüyerek bıçak, satır ve sopaların da kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada her iki taraftan da 1’i ağır toplam kişi 4 yaralandı.

Komşuların ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılar çeşitli hastanelere kaldırıldı. Acil Serviste tedaviye alınan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kavga hastanede de devam ederken, güvenlik güçleri, mahalle ve hastanelerde önlem aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)

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