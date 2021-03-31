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Bursa'da korkunç olay: Cami tuvaletinde ceset bulundu

31.03.2021 20:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'nın İznik ilçesinde, Ali Bedel (71) isimli kişi, bir caminin tuvaletinde kanlar içerisinde ölü bulundu. Yapılan ilk incelemede Bedel'in intihar ettiği öğrenildi.

Bursa'da korkunç olay: Cami tuvaletinde ceset bulundu

Olay, saat 17.30 sıralarında İznik ilçesindeki Çınarlı Camii’nde meydana geldi. Cami tuvaletinin uzun süre kilitli halde olması üzerine, cemaat, durumu polis ekiplerine bildirdi.

DEMİR KAPI KESİLEREK İÇERİ GİRİLDİ

Kapının açılması için olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri, tuvaletin demir kapısını keserek içeri girdi. Kapının arka kısmında kanlar içerisinde bir kişinin yattığı, yanında ise bıçak bulunduğu tespit edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde ise kanlar içerisinde yatan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

HUZUREVİNDEN KAÇTIĞI ÖĞRENİLDİ

Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından ceset, otopsi için morga kaldırıldı.
Cesedin Ali Bedel isimli kişiye ait olduğu, huzurevinde kaldığı ancak birkaç kez buradan kaçtığı, son dönemlerde ise psikolojik sorunlarının bulunduğu öğrenildi.
İntihar şüphesi üzerinde duran polis ekipleri, olay ile ilgili soruşturma başlattı.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
İntihar Bursa İznik
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