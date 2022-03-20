HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bursa'da korkunç olay! Evlenmesine izin vermediği babasını öldürdü

Bursa'da korkunç olay! Evlenmesine izin vermediği babasını öldürdü

20.03.2022 12:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da meydana gelen olay kan dondurdu. 18 Mart gecesi 21 yaşındaki Emirhan Şirinel, polisi arayarak babası Erkan Şirinel'in intihar ettiğini öne sürdü. Olay yerine gelen ekipleri baba Şirinel'in ölümünü şüpheli bularak Emirhan'ı sorguya aldı. Çapraz sorguda cinayeti itiraf eden 21 yaşındaki genç, babası ile evlenmesine izin vermediği için tartıştığını ve av tüfeğiyle öldürdüğünü anlattı.

Bursa'da korkunç olay! Evlenmesine izin vermediği babasını öldürdü

Bursa'daki korkunç olay 18 Mart gece yarısı meydana geldi. Osmangazi ilçesi Çekirge Mahallesi 2'nci Çamlı Sokak'taki evde yaşanan korkunç olayda; iddiaya göre, kız arkadaşı ile evlenmek istediğini belirten Emirhan Şirinel ve karşı babası Erkan Şirinel tartıştı.

BABASINI ÖLDÜRÜP 'İNTİHAR ETTİ' DEDİ

Kavgaya dönüşen olayda Emirhan, evdeki av tüfeği ile annesinin gözü önünde babasına ateş açtı. Saçmaların isabet ettiği Erkan Şirinel yere yığılırken, Emirhan da polisi arayarak, babasının intihar ettiğini öne sürdü. İhbarla gelen sağlık ekipleri, Erkan Şirinel'in hayatını kaybettiğini belirledi. Şirinel'in cansız bedeni, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Emirhan ile annesi Erkan Şirinel ise ifadeleri için emniyete götürüldü.

1

ÇAPRAZ SORGUDA İTİRAF ETTİ

Sorguya alınan Emirhan Şirinel, olay sırasında evde olmadığını, annesinin araması ile geldiğini ve babasını kanlar içinde bulduğunu söyledi. Pınar Şirinel (43) de mutfakta olduğu sırada silah sesi duyarak, oturma odasına gittiğini ve kocasının intihar ettiğini gördüğünü öne sürdü. İfadeleri çelişkili bulan ekipler, anne ile oğlunu bu kez çapraz sorguya aldı.

2

Çapraz sorguda suçunu itiraf eden Emirhan Şirinel, babası ile evlenmesine izin vermediği için tartıştığını, bu nedenle öldürdüğünü söyledi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Emirhan Şirinel, çıkarıldığı hakimlikçe 'üst soydan yakın akrabayı kasten öldürme' suçundan tutuklandı, annesi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Cinayetle ilgili soruşturma sürüyor.

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak 2022?Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak 2022?
Oğlunun arkadaşıyla gönül ilişkisi ifşa oldu! Oğlunun arkadaşıyla gönül ilişkisi ifşa oldu!
Kemik ağrılarını bıçak gibi keser! Hemen balla karıştırıp yiyinKemik ağrılarını bıçak gibi keser! Hemen balla karıştırıp yiyin
Anahtar Kelimeler:
cinayet Bursa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan imzaladı, Resmi Gazete'de yayımlandı: Maaşlar 560 lira artacak!

Erdoğan imzaladı, Resmi Gazete'de yayımlandı: Maaşlar 560 lira artacak!

Korkunç şüphe! 17 yaşındaki kız otel odasında çıplak halde ölü bulundu

Korkunç şüphe! 17 yaşındaki kız otel odasında çıplak halde ölü bulundu

İstanbul için yeni kar yağışı uyarısı! "Nisan ayında da yağacak"

İstanbul için yeni kar yağışı uyarısı! "Nisan ayında da yağacak"

Flaş iddia: "Putin'in ceset konvoyu"

Flaş iddia: "Putin'in ceset konvoyu"

Bu da mı olacaktı? Ronaldo'nun yeni takımı hayranlarını çıldırttı...

Bu da mı olacaktı? Ronaldo'nun yeni takımı hayranlarını çıldırttı...

Rusya'dan Türkiye için korkutan uyarı: İstanbul Boğazı tehlikede

Rusya'dan Türkiye için korkutan uyarı: İstanbul Boğazı tehlikede

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.