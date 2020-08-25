HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bursa’da ne maske ne mesafe! 42 kişi yakalanmasına rağmen...

Bursa’da ne maske ne mesafe! 42 kişi yakalanmasına rağmen...

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.08.2020 10:15 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın her gün yaptığı uyarılar, Sağlık Müdürlüğü’nün 3 düğünde 42 kişinin koronavirüse yakalandığını açıklamasına rağmen düğünlerde ne maske ne de mesafe kurallarına uyuluyor. Dün akşam 2 sokak düğününden sosyal medyaya yansıyan görüntüler "yok artık" dedirtti.

Bursa’da ne maske ne mesafe! 42 kişi yakalanmasına rağmen...

Bursa’da üç ayrı düğüne katılan 42 kişinin korona virüsü testinin pozitif çıkmasına rağmen, maskesiz ve sosyal mesafesiz düğünler yapılmaya devam ediyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın uyarılarına rağmen özellikle sokak düğünlerinde sosyal mesafe hiçe sayılıyor, maskeler takılmıyor. Bursa Hacivat ve Kızyakup mahallelerinde gerçekleştirilen düğünlerde kurallara uyulmadı.

Bursa’da ne maske ne mesafe...42 kişi yakalanmasına rağmen uyarıya aldırmıyorlar

Gelin ve damatla birlikte düğüne katılan vatandaşların da pistlerde çiftetelli oynaması cep telefonu kameralarına yansıdı. Gelin ve damadın yakınları için hazırlanan alandaki sandalyelerin içiçe olması da uyarıların dikkate alınmadığını gösterdi.

İHA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Masal tadında odalar için sevimli beşiklerMasal tadında odalar için sevimli beşikler
Manisa'da koronavirüs hastası otobüste yakalandı!Manisa'da koronavirüs hastası otobüste yakalandı!
Yeşil kahvenin faydaları herkesi şaşırtıyor!Yeşil kahvenin faydaları herkesi şaşırtıyor!
En Çok Okunan Haberler
Erdoğan: Yenileceksiniz, öyleyse şerefinizle yenilin be
Erdoğan: Yenileceksiniz, öyleyse şerefinizle yenilin be
Ödül paylaşımı oğlunu kızdırdı
Ödül paylaşımı oğlunu kızdırdı
Genç kıza taciz girişimi kamerada! Önce öpmek istedi sonra...
Genç kıza taciz girişimi kamerada! Önce öpmek istedi sonra...
Yunanistan'dan flaş 'Türkiye sınırı' kararı!
Yunanistan'dan flaş 'Türkiye sınırı' kararı!
Müjdenin ardından evini 745 bin liraya satılığa çıkardı
Müjdenin ardından evini 745 bin liraya satılığa çıkardı
Pes artık! Çocukla birlikte müstehcen fotoğraflar paylaştı ve...
Pes artık! Çocukla birlikte müstehcen fotoğraflar paylaştı ve...
İlginizi Çekebilir
Pes artık! Çocukla birlikte müstehcen fotoğraflar paylaştı ve...
Pes artık! Çocukla birlikte müstehcen fotoğraflar paylaştı ve...
50 yıl önce kapatılan petrol kuyusuyla ilgili yeni gelişme
50 yıl önce kapatılan petrol kuyusuyla ilgili yeni gelişme
Fatih Portakal'ın yerine kim geçecek?
Fatih Portakal'ın yerine kim geçecek?
Fatih Portakal, FOX TV'yi bıraktı iddiası
Fatih Portakal, FOX TV'yi bıraktı iddiası
İçişleri Bakanı Soylu son durumu açıkladı
İçişleri Bakanı Soylu son durumu açıkladı
Diğer Haberler
Bakan Pakdemirli: Kozan'daki yangın kontrol altına alındı
Bakan Pakdemirli: Kozan'daki yangın kontrol altına alındı
Otobüste kadına tokat; Kimsenin müdahale etmediği o anlar kamerada
Bir anda kadına tokat attı, kimse müdahale etmedi!
Manisa'da koronavirüs hastası otobüste yakalandı!
Manisa'da koronavirüs hastası otobüste yakalandı!
Trafikte hemşireye tokat atan adama linç girişimi
Trafikte hemşireye tokat atan adama linç girişimi
Mehmet Ceyhan'dan kritik uyarı! 'Maske şişmiyorsa işe yaramıyor demektir'
Mehmet Ceyhan'dan kritik 'maske' uyarısı!
Mersin'de askerleri taşıyan otobüs kazasından bir şehit haberi daha
Mersin'den kahreden şehit haberi!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.