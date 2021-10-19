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Bursa'da yolun karşısına geçmeye çalışan kadın hayatını kaybetti

19.10.2021 15:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da yolun karşısına geçmeye çalışırken kamyonetin çarptığı Makbule Sarıca (52), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Bursa'da yolun karşısına geçmeye çalışan kadın hayatını kaybetti

Kaza, saat 09.30 sıralarında Osmangazi ilçesi Akpınar Mahallesi Sanayi Caddesi'nde meydana geldi. Musli G. (50) yönetimindeki kamyonet, yolun karşısına geçmeye çalışan Makbule Sarıca'ya çarptı. Kazada Sarıca yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Sarıca, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

GÖZALTINA ALINDI

Kaza sonrası Müsli G. polis tarafından gözaltına alındı.

YOLA DEVAM ETTİLER

Bu arada, Makbule Sarıca’nın kaza sonrası yerde yattığı anlar, yoldan geçen kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Sarıca'nın orta şeritte hareketsiz yattığı, araçların ise yoluna devam ettiği görüldü.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Gözaltı Bursa
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