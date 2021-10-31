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İstanbul'da alkollü sürücü ortalığı birbirine kattı

31.10.2021 08:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Beşiktaş Meydanı’nda polis uygulama noktasından kaçan alkollü sürücü, ortalığı adeta savaş alanına çevirdi. Bir otomobil ve bir motosiklete çarptıktan sonra direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, kaldırımdaki demir korkuluklara çarparak durabildi.

İstanbul'da alkollü sürücü ortalığı birbirine kattı

Olay, cuma günü saat 19.05 sıralarında Beşiktaş Dolmabahçe Caddesi’nde yaşandı. İddiaya göre, otomobil sürücüsü, alkollü şekilde direksiyon başındayken Beşiktaş Meydanı’nda uygulama yapan polis noktasına takıldı. Polis ekiplerinin ‘dur’ ihtarına uymayan sürücü kaçmaya başladı. Hızla ilerleyen sürücü yol üzerindeki bir otomobil ve park halindeki motosiklete çarptı.

KAZADAN KIL PAYI KURTULDULAR

Kaza sonrası direksiyon hakimiyetini kaybeden alkollü sürücü, Dolmahçe Sarayı önlerinde kaldırımdaki demir korkuluklara çarparak durabildi. Kaldırımda bulunan yayalar kazadan kıl payı kurtuldu.

GÖZALTINA ALINDI

Ayakta durmakta güçlük çeken sürücü, polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

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"HERKESE ÇARPA ÇARPA GİTTİ"

Olay sonrası konuşan motosiklet sürücüsü, “Bu kadın çok fazlasıyla alkol almış. Alkollü olduğu için hem gelen gidenlere çarpmış hem de duran motorumuza da vurdu. Ayrıca arkadaşlara da yine herkese çarpa çarpa gitti. Bizim motorumuz var, motora direk vurarak kaçtı gitti. Araç içerisinde alkollü iki kişi vardı. Teşekkür ederiz, sağ olun” diye konuştu.

Alkollü sürücünün çarptığı otomobil ve motosiklet sahipleri şikayetçi olmak için karakola gitti. Olayda can kaybı yada yaralanma yaşanmazken kaza sonrası kullanılamaz hale gelen lüks otomobil çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş İlçesi İstanbul
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