Bursa Büyükşehir Belediyesi ile BURSAGAZ'ın birlikte gerçekleştirdiği "Güvenli Doğalgaz Kullanımı" kampanyası başladı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve BURSAGAZ Genel Müdürü Markus Rapp'in katılımıyla Tayyare Kültür Merkezi'nde gerçekleşen toplantıda kampanyanın detayları anlatıldı.

Büyükşehir Belediyesi'nin Bursa'yı daha sağlıklı bir geleceğe ulaştırmayı hedeflediğini ifade eden Aktaş, "Sloganı, 'Ailenizin Güvenliği Sizin Elinizde' olan kampanya boyunca, şehirdeki kurum, kuruluş ve şirketlerle iş birliği gerçekleştiriliyor. Muhtar dernekleri başkanları ile yapılan toplantıda da bu konuya öncelik verildi. Kampanya boyunca, iş yerleri, dernek ve odalarda güvenli doğal gaz kullanımı ile ilgili bilgilendirici eğitim ve konferanslar gerçekleştiriliyor." dedi.

Lodoslu havalarda, bacalı cihazların kapatılması gerektiğini aktaran Aktaş, şöyle devam etti:

"Güvenlik için yetkili servislerden hizmet alınması gerekiyor. Doğal gaz kullanıcılarının baca temizliğini düzenli olarak yapması ve baca montajının yalnızca yetkili servisler tarafından yapılması büyük önem taşıyor. Günümüzde doğal gaz, dünyanın birincil enerji tüketiminin dörtte birini karşılıyor ve önümüzdeki 20, 30 yıl içinde, bu oranın yarı yarıya olması öngörülüyor. Çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam ediyor. Tüm Bursa'nın doğal gazla tanışmasını arzu ediyoruz. Sanayi şehriyiz, yoğun konutlaşmanın olduğu Bursa'da muhtarlarımızın da güvenli doğal gaz kullanımını desteklemesi önemli."