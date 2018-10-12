Bursa Büyükşehir Belediyesi ile BURSAGAZ'ın birlikte gerçekleştirdiği "Güvenli Doğalgaz Kullanımı" kampanyası başladı.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve BURSAGAZ Genel Müdürü Markus Rapp'in katılımıyla Tayyare Kültür Merkezi'nde gerçekleşen toplantıda kampanyanın detayları anlatıldı.
Büyükşehir Belediyesi'nin Bursa'yı daha sağlıklı bir geleceğe ulaştırmayı hedeflediğini ifade eden Aktaş, "Sloganı, 'Ailenizin Güvenliği Sizin Elinizde' olan kampanya boyunca, şehirdeki kurum, kuruluş ve şirketlerle iş birliği gerçekleştiriliyor. Muhtar dernekleri başkanları ile yapılan toplantıda da bu konuya öncelik verildi. Kampanya boyunca, iş yerleri, dernek ve odalarda güvenli doğal gaz kullanımı ile ilgili bilgilendirici eğitim ve konferanslar gerçekleştiriliyor." dedi.
Lodoslu havalarda, bacalı cihazların kapatılması gerektiğini aktaran Aktaş, şöyle devam etti:
"Güvenlik için yetkili servislerden hizmet alınması gerekiyor. Doğal gaz kullanıcılarının baca temizliğini düzenli olarak yapması ve baca montajının yalnızca yetkili servisler tarafından yapılması büyük önem taşıyor. Günümüzde doğal gaz, dünyanın birincil enerji tüketiminin dörtte birini karşılıyor ve önümüzdeki 20, 30 yıl içinde, bu oranın yarı yarıya olması öngörülüyor. Çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam ediyor. Tüm Bursa'nın doğal gazla tanışmasını arzu ediyoruz. Sanayi şehriyiz, yoğun konutlaşmanın olduğu Bursa'da muhtarlarımızın da güvenli doğal gaz kullanımını desteklemesi önemli."
BURSAGAZ Genel Müdürü Markus Rapp ise kampanya ile doğal gaz abonelerinin farkındalığını artırmayı hedeflediklerini söyledi.
Rapp, "Herkes en az 3 kez güvenli doğal gaz kampanyasına dair bilgileri görmüş olacak. Sağlık, eğitim ve güvenlik müdürlükleriyle de çalışıyoruz. Muhtar dernekleriyle ilk kez bir aradayız ve bu adım da kampanyanın güvenilirliğini artırıyor. Kampanyamızın ana konusu, doğal gazın doğru şekilde kullanılmasıdır. Hayatta en önemli konu insan sağlığıdır. Bu nedenle doğal gaz kullanımında doğru davranışların bilinmesini önemsiyoruz." diye konuştu.
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