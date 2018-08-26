Bursa'da kamyon devrildi: 1 ölü

Bursa'nın İznik ilçesinde devrilen mıcır yüklü kamyonun sürücüsü öldü.
Fethullah Vural (50) idaresindeki 16 CLT 05 plakalı mıcır yüklü kamyon, İznik-Yenişehir karayolunun 10'uncu kilometresinde devrildi.
Kazada sürücü Vural devrilen kamyonda sıkıştı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaralanan sürücüyü sıkıştığı yerden çıkardı.
112 Acil Servis ekiplerince İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Vural, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Lüks yatıyla gelip lahmacun dağıtan iş adamı bakın kim çıktı!
Sokağa girenler dehşete düştü!
50 saatten fazla suda durunca elleri ve ayakları bu hale geldi
ABD’li senatör McCain hayatını kaybetti
Isparta'da dehşet! Önce eşinin boğazını, sonra kendi bileklerini kesti
Aksaray'da ilginç olay! Gezi alanı sanıp eve girdi, başına gelmeyen kalmadı
MHP tarih verdi ve açıkladı: Af mı geliyor?