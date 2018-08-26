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Bursa'da kamyon devrildi: 1 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.08.2018 11:57 | Son Güncelleme

Bursa'da kamyon devrildi: 1 ölü

Bursa'nın İznik ilçesinde devrilen mıcır yüklü kamyonun sürücüsü öldü.

Fethullah Vural (50) idaresindeki 16 CLT 05 plakalı mıcır yüklü kamyon, İznik-Yenişehir karayolunun 10'uncu kilometresinde devrildi.

Kazada sürücü Vural devrilen kamyonda sıkıştı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaralanan sürücüyü sıkıştığı yerden çıkardı.

112 Acil Servis ekiplerince İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Vural, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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Bursa Fethullah Vural iznik Kaza mıcır yüklü kamyon

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