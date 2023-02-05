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Burun estetiği için gitmişti, hayatını kaybetti! Seher Kılıçcı'nın ameliyattan dakikalar önce çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı

05.02.2023 09:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Beylikdüzü'nde özel bir tıp merkezinde burun estetiği olan güvenlik görevlisi Seher Kılıçcı isimli genç kız hayatını kaybetti. Acılı babanın feryadı yürekleri dağlarken genç kadın Seher Kılıçcı'nın da ameliyattan dakikalar önce çekilmiş fotoğrafları ortaya çıktı.

Burun estetiği için gitmişti, hayatını kaybetti! Seher Kılıçcı'nın ameliyattan dakikalar önce çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı

İstanbul Beylikdüzü'nde bir kadın yaptırdığı burun estetiği sonrası öldü. Alınan bilgiye göre, Seher Kılıçcı (28), dün sabah saatlerinde burun estetiği ameliyatı olmak için Yakuplu Mahallesi Osmangazi Caddesi'ndeki bir tıp merkezine gitti.

ESTETİK SONRASI ÖLÜM

Genel anestezi altında ameliyatı gerçekleştirilen Seher Kılıçcı, daha sonra yapılan tüm işlemlere rağmen uyandırılamadı. Bunun üzerine yakındaki başka bir hastaneye sevk edilen Seher Kılıçcı'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay sonrası hastaneden edinilen bilgilerde, ölüm sebebinin 'Malign Hipertermi' diye bilinen; çoğu zaman genetik kaynaklı olan, ani ve çok hızlı gelişen, önlenemez aşırı ateş yükselmesine bağlı olduğu belirtildi.

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"O DOKTOR BENİM KIZIMI RESMEN ÖLDÜRDÜ"

Sabah gazetesinde yer alan haberde görüşlerine yer verilen Baba Cezmi Kılıçcı, kızının doktor ihmali sebebiyle öldüğünü belirterek, "Kızım ablasına, 'Abla benim kalbim sıkışıyor' demiş. Bunun üzerine doktorun yanına gitmiş durumu anlatmışlar. Ancak, doktor 'Bazen hastalar buraya geldiği zaman heyecandan böyle olabiliyor bir şey olmaz' demiş. Narkozu vermişler kızıma, kızımın kalbi duruyor. Ablasını dışarı çıkarıyorlar biz müdahale ediyoruz diyorlar ama kızım orada ölüyor. Kızım öldükten sonra başka hastaneye sevk ediyorlar. Kızım güvenlik görevlisiydi. Benim kızımı öldürdüler. Ben o doktordan şikayetçiyim. Benim kızımı resmen öldürdü" dedi.

BABA

GELİNLİĞİYLE UĞURLANDI

Otopsinin ardından Adli Tıp Kurumu'ndan alınan Kılıçcı'nın cenazesi bugün Silivri Zeki Çevik Camii'nde kılınan öğle vakti kılınan namazın ardından son yolcuğuna uğurlandı. Silivri Zeki Çevik Camii'nde düzenlenen cenaze töreninde genç kızın tabutunun üstüne annesinin kınaya buladığı gelinlik örtüldü.

CENAZE

SON FOTOĞRAF KARESİ

Genç kadının ameliyattan dakikalar önce çekilmiş fotoğrafları ortaya çıktı.

SON FOTO

(İHA-DHA)


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