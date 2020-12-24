Burun tıkanıklığına ne iyi gelir? Burun tıkanıklığını açma yöntemleri nelerdir?

Burun, alınan havanın akciğerlere ulaşmadan hemen önce ısıtılıp, nemlendirilip, temizlendiği bir organdır. Burun tıkanıklığı, nefes alışverişinin zor bir hâle gelmesine neden olur. Peki, burun tıkanıklığına ne iyi gelir biliyor musunuz? Konuyla ilgili bilmeniz gereken her şey yazımızın devamında sizlerle.
Burun tıkanıklığı farklı etkenlere bağlı olarak gelişebilen bir belirtidir. Burun mukoza ile kaplı bir organdır. Mukoza boyunca da uzanan burun kılları, burun etleri (diğer bir adıyla konka) ve burun duvarı, havanın gerekli işlemlerden geçerek sağlıklı bir şekilde akciğerlere iletilmesini sağlar. Bu sebeple de ağızdan nefes almak yerine burundan nefes almak en sağlıklı olanıdır. Burun işlevini yerine getiremediğinde ise epey zorlanma yaşarız. Koku ve nefes alamama burun tıkanıklığı olduğu anlamına gelir.
Burun tıkanıklığının pek çok nedeni olabilir. Genel nedenlerini ise şu şekilde sıralamak mümkündür:
Burun tıkanıklığının en önemli belirtisi nefes alıp vermede yaşanan zorluktur. Bunun yanı sıra geceleri ağız açık uyuma, horlama, gün içerisinde sürekli devam eden bir yorgunluk hâli, ağızdan soluma, dudaklarda kuruma ve çatlama da burun tıkanıklığının belirtileri arasında yer alır. Burun tıkanıklığı genel olarak, burunda kaşıntı, burun akıntısı, hapşırma gibi belirtilerle birlikte görülür.
Burun, nefes alıp vermek için en önemli organlardan biridir. Bu nedenle burun tıkanıklığı gün içerisinde bu sorunu yaşayan kişilere oldukça rahatsızlık veren bir durumdur. Bu tıkanıklık uzun zaman devam ederse, kalp ve akciğerlerde çeşitli sorunlara neden olabilir. Kronik üst solunum yollarının tıkanması astım, kalp krizi, beyin kanaması, cinsel işlevlerde bozukluk, tansiyon gibi sorunları da peşinde getirir. Uzun süre devam eden burun tıkanıklığının mutlaka tedavi edilmesi gerekir.
Grip, nezle gibi hastalıklarda burun tıkanıklığı fazla uzun sürmez ve sağlığı tehdit edici bir unsur da oluşturmaz. Bu gibi durumlarda burun tıkanıklığı oldukça normaldir. Genel burun tıkanıklıklarında uykudan sonra devam eden bir yorgunluk görülebilir. Ağızdan nefes alışverişi gerçekleştiği için bu durum boğaz ve akciğerlerde enfeksiyona neden olabilir.
Bebeklerde ve çocuklarda genel olarak grip gibi viral enfeksiyon nedeniyle burun tıkanıklığı görülebilmektedir. Bebeklerin bazıları ise ağız yoluyla nefes almayı bilmez ya da ağızdan nefes alırken zorluk yaşarlar. Bu nedenle bebeklerde burun tıkanıklığı yaşandığı zaman mutlaka doktora danışmakta fayda vardır.
Bunun yanı sıra geniz eti büyümesi ya da burun içinde bir gelişme anomalisi olabilir. Bu tarz durumlarda ameliyat ile büyüyen etin alınması gerekmektedir.
Sonbahar ve ilkbahar aylarında polenlerin artış göstermesi ile alerjik durumlar ortaya çıkar. Bu alerjik semptomlar burun tıkanıklığı ya da burun akıntısı ile kendini gösterebilir. Alerjiye bağlı olarak burun tıkanıklığı çözümleri çeşitlilik gösterir. Bu nedenle doktora başvurarak bir burun spreyi ya da tablet alabilirsiniz. Yine de alerik semptomların ortadan kalkması için yapabileceğiniz yöntemler vardır. Eğer polene alerjiniz varsa:
Burun tıkanıklığı genel olarak evde tedavi edilebilecek bir durumdur. Yine de bazı durumlarda doktora başvurulmalı ve tedaviye başlanmalıdır. Peki bu durumlar nelerdir ve cerrahi yöntemle burun tıkanıklığı nasıl açılır?
Cerrahi tedavi uygulanması gereken burun tıkanıklığı durumları:
Bu tip durumlarda cerrahi ameliyat yöntemleri uygulanır. Burundaki büyüyen etler, tümörler alınır, kemik eğriliği düzeltilir.
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