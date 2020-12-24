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Burun tıkanıklığına ne iyi gelir? Burun tıkanıklığını açma yöntemleri nelerdir?

24.12.2020 15:57 | Son Güncelleme:
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Burun tıkanıklığına ne iyi gelir? Burun tıkanıklığını açma yöntemleri nelerdir?

Solunum sisteminin başlangıcı olan burnun, çeşitli nedenlere bağlı olarak kullanılamamasına burun tıkanıklığı denir. Peki burun tıkanıklığı nedenleri nelerdir?

Burun, alınan havanın akciğerlere ulaşmadan hemen önce ısıtılıp, nemlendirilip, temizlendiği bir organdır. Burun tıkanıklığı, nefes alışverişinin zor bir hâle gelmesine neden olur. Peki, burun tıkanıklığına ne iyi gelir biliyor musunuz? Konuyla ilgili bilmeniz gereken her şey yazımızın devamında sizlerle.

Burun Tıkanıklığı Nedir?

Burun tıkanıklığı farklı etkenlere bağlı olarak gelişebilen bir belirtidir. Burun mukoza ile kaplı bir organdır. Mukoza boyunca da uzanan burun kılları, burun etleri (diğer bir adıyla konka) ve burun duvarı, havanın gerekli işlemlerden geçerek sağlıklı bir şekilde akciğerlere iletilmesini sağlar. Bu sebeple de ağızdan nefes almak yerine burundan nefes almak en sağlıklı olanıdır. Burun işlevini yerine getiremediğinde ise epey zorlanma yaşarız. Koku ve nefes alamama burun tıkanıklığı olduğu anlamına gelir.

Burun Tıkanıklığının Nedenleri Nelerdir?

Burun tıkanıklığının pek çok nedeni olabilir. Genel nedenlerini ise şu şekilde sıralamak mümkündür:

  • Grip, nezle gibi viral enfeksiyonlar
  • Hormala
  • Uyku apnesi
  • Burun eğriliği
  • Burun etinin (konka) büyümesi
  • Buruna yabancı cisim kaçması
  • Burunda yer alan iyi ya da kötü huylu tümörler
  • Alerjik rinit
  • Sinüzit

Burun Tıkanıklığı Belirtileri Nelerdir?

Burun tıkanıklığının en önemli belirtisi nefes alıp vermede yaşanan zorluktur. Bunun yanı sıra geceleri ağız açık uyuma, horlama, gün içerisinde sürekli devam eden bir yorgunluk hâli, ağızdan soluma, dudaklarda kuruma ve çatlama da burun tıkanıklığının belirtileri arasında yer alır. Burun tıkanıklığı genel olarak, burunda kaşıntı, burun akıntısı, hapşırma gibi belirtilerle birlikte görülür.

Burun Tıkanıklığı Sağlığı Tehdit Eder Mi?

Burun, nefes alıp vermek için en önemli organlardan biridir. Bu nedenle burun tıkanıklığı gün içerisinde bu sorunu yaşayan kişilere oldukça rahatsızlık veren bir durumdur. Bu tıkanıklık uzun zaman devam ederse, kalp ve akciğerlerde çeşitli sorunlara neden olabilir. Kronik üst solunum yollarının tıkanması astım, kalp krizi, beyin kanaması, cinsel işlevlerde bozukluk, tansiyon gibi sorunları da peşinde getirir. Uzun süre devam eden burun tıkanıklığının mutlaka tedavi edilmesi gerekir.

Grip, nezle gibi hastalıklarda burun tıkanıklığı fazla uzun sürmez ve sağlığı tehdit edici bir unsur da oluşturmaz. Bu gibi durumlarda burun tıkanıklığı oldukça normaldir. Genel burun tıkanıklıklarında uykudan sonra devam eden bir yorgunluk görülebilir. Ağızdan nefes alışverişi gerçekleştiği için bu durum boğaz ve akciğerlerde enfeksiyona neden olabilir.

Bebeklerde ve Çocuklarda Burun Tıkanıklığı Neden Olur?

Bebeklerde ve çocuklarda genel olarak grip gibi viral enfeksiyon nedeniyle burun tıkanıklığı görülebilmektedir. Bebeklerin bazıları ise ağız yoluyla nefes almayı bilmez ya da ağızdan nefes alırken zorluk yaşarlar. Bu nedenle bebeklerde burun tıkanıklığı yaşandığı zaman mutlaka doktora danışmakta fayda vardır.

Bunun yanı sıra geniz eti büyümesi ya da burun içinde bir gelişme anomalisi olabilir. Bu tarz durumlarda ameliyat ile büyüyen etin alınması gerekmektedir.

Alerjik Burun Tıkanıklığı Nedir?

Sonbahar ve ilkbahar aylarında polenlerin artış göstermesi ile alerjik durumlar ortaya çıkar. Bu alerjik semptomlar burun tıkanıklığı ya da burun akıntısı ile kendini gösterebilir. Alerjiye bağlı olarak burun tıkanıklığı çözümleri çeşitlilik gösterir. Bu nedenle doktora başvurarak bir burun spreyi ya da tablet alabilirsiniz. Yine de alerik semptomların ortadan kalkması için yapabileceğiniz yöntemler vardır. Eğer polene alerjiniz varsa:

  • Polenlerin çoğaldığı bahar mevsimlerinde pencerelerinizi ve kapılarını kapalı tutun ya da sineklik kullanın.
  • Klimalarınızın filtrelerini düzenli olarak değiştirin.
  • Rüzgarlı ve kuru havalarda evde kalmaya özen gösterin.
  • Ev ve bahçe temizliklerinde maske kullanın.
  • Bu tarz yöntemlerle alerji semptomlarını en aza indirebilirsiniz.

Burun Tıkanıklığına İyi Gelen Yöntemler Nelerdir?

  • Burun tıkanıklığı evde rahatlıkla tedavi edilebilir ya da aza indirilebilir. Siz de burun tıkanıklığını açan şeyler hakkında daha detaylı bilgi sahibi olmak için aşağıda yer alan listeye mutlaka bir göz atın.
  • Nane, zencefil, tarçın gibi bitki çaylarını tüketebilirsiniz.
  • Sigara kullanımından kaçınılmalı ve pasif içicilikten de uzak durulmalıdır. Sigaralı ortamlardan uzak durmanız önemlidir.
  • Tuzlu su burun tıkanıklığına en iyi gelen yöntemdir. Eğer mümkünse denize girebilirsiniz. Böyle bir durumda değilseniz ise evde bir bardak ılık suya bir çay kaşığı tuz atıp karıştırarak burnunuza çekebilirsiniz.
  • Havanın nemli olması oldukça önemlidir. Bu nedenle odada klima yerine buhar makinesi kullanılması gerekir.
  • Bol bol su içmek de burundaki mukozanın nemli kalmasını sağlar.
  • Süt, mukus oluşumunu artırır. Bu nedenle daha az süt tüketilmesi gerekir.
  • Bir bardak ılık suya iki tatlı kaşığı elma sirkesi ekleyip, burnunuzdan çekin. Bu hem burnunuzu temizleyecek hem de burnunuzun açılmasını sağlayacaktır.

Burun Tıkanıklığı İçin Cerrahi Yöntem Ne Zaman Kullanılır?

Burun tıkanıklığı genel olarak evde tedavi edilebilecek bir durumdur. Yine de bazı durumlarda doktora başvurulmalı ve tedaviye başlanmalıdır. Peki bu durumlar nelerdir ve cerrahi yöntemle burun tıkanıklığı nasıl açılır?

Cerrahi tedavi uygulanması gereken burun tıkanıklığı durumları:

  • Burun etlerinde büyüme
  • Burunda kemik eğriliği
  • Kronik ve akut sinüzitler
  • İyi veya kötü huylu tümörler

Bu tip durumlarda cerrahi ameliyat yöntemleri uygulanır. Burundaki büyüyen etler, tümörler alınır, kemik eğriliği düzeltilir.

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