Burun tıkanıklığına ne iyi gelir? Burun tıkanıklığını açma yöntemleri nelerdir?

Burun, alınan havanın akciğerlere ulaşmadan hemen önce ısıtılıp, nemlendirilip, temizlendiği bir organdır. Burun tıkanıklığı, nefes alışverişinin zor bir hâle gelmesine neden olur. Peki, burun tıkanıklığına ne iyi gelir biliyor musunuz? Konuyla ilgili bilmeniz gereken her şey yazımızın devamında sizlerle.

Burun Tıkanıklığı Nedir?

Burun tıkanıklığı farklı etkenlere bağlı olarak gelişebilen bir belirtidir. Burun mukoza ile kaplı bir organdır. Mukoza boyunca da uzanan burun kılları, burun etleri (diğer bir adıyla konka) ve burun duvarı, havanın gerekli işlemlerden geçerek sağlıklı bir şekilde akciğerlere iletilmesini sağlar. Bu sebeple de ağızdan nefes almak yerine burundan nefes almak en sağlıklı olanıdır. Burun işlevini yerine getiremediğinde ise epey zorlanma yaşarız. Koku ve nefes alamama burun tıkanıklığı olduğu anlamına gelir.

Burun Tıkanıklığının Nedenleri Nelerdir?

Burun tıkanıklığının pek çok nedeni olabilir. Genel nedenlerini ise şu şekilde sıralamak mümkündür:

Grip, nezle gibi viral enfeksiyonlar

Hormala

Uyku apnesi

Burun eğriliği

Burun etinin (konka) büyümesi

Buruna yabancı cisim kaçması

Burunda yer alan iyi ya da kötü huylu tümörler

Alerjik rinit

Sinüzit

Burun Tıkanıklığı Belirtileri Nelerdir?

Burun tıkanıklığının en önemli belirtisi nefes alıp vermede yaşanan zorluktur. Bunun yanı sıra geceleri ağız açık uyuma, horlama, gün içerisinde sürekli devam eden bir yorgunluk hâli, ağızdan soluma, dudaklarda kuruma ve çatlama da burun tıkanıklığının belirtileri arasında yer alır. Burun tıkanıklığı genel olarak, burunda kaşıntı, burun akıntısı, hapşırma gibi belirtilerle birlikte görülür.