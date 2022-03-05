Bütün gün bilgisayar başında oturanların mutlaka ihtiyacı olan ürünler

İş hayatı yeterince yorucu ve bir de buna kullanışsız ürünler eklenince tam bir kâbusa dönüşebilir. Evde veya ofiste gün boyu bilgisayar karşısında çalışmak, vücudunuzun bazı bölgelerinde ağrılara sebep olabilir. Bu ağrıların oluşmasını istemiyorsanız ve performansınızı artıracak ürünler arıyorsanız doğru yerdesiniz. Birbirinden güzel ürünlere yer verdiğimiz listeyi inceleyerek beğendiğiniz ürünleri güvenle satın alabilirsiniz. Hazırsanız vakit kaybetmeden başlayalım.

1. Konforlu kullanım sunan Ergonauts Jel Geliştirilmiş Koltuk Minderi

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Bütün gün bilgisayar başında çalışmak, sağlıklı duruş açısından sorun yaratabilir. Özellikle rahat olmayan bir koltukta oturmak zorunda kalıyorsanız omurga üzerine fazla yük binebilir. Bu durum, sırt ve bel bölgesinde ağrılara neden olabilir. Böyle bir sorun yaşamak istemiyorsanız Ergonauts Jel Geliştirilmiş Koltuk Minderi'ni kullanabilirsiniz. Ürün, üstün kaliteli hafıza köpüğü sayesinde kuyruk sokumu üzerindeki baskıyı azaltıyor ve sağlıklı duruşu destekliyor. Kauçuk kaymaz tabanıyla koltuk üzerinden kayıp düşme riski taşımıyor. Kadife kılıfı konforlu kullanım sunuyor. Kılıfı makinede kolayca temizleyebilirsiniz. Ürünü ister çalışırken ister arabada tercih edebilirsiniz.

2. Omurganızı destekleyen Seduna Thunder Çalışma Koltuğu

Bilgisayar karşısında çalışanlar, uzun saatler oturmak zorunda kalıyor. Bu kişilerin oturacağı koltuğu seçerken konforlu ve sırtı destekleyen ürünleri tercih etmeleri daha verimli çalışmalarını sağlayabilir. Siz de çalışma koltuğu arıyorsanız Seduna Thunder Çalışma Koltuğu'na göz atabilirsiniz. Fileli sırt kısmı belinizin terlemesini önlüyor ve serin kalmanızı sağlıyor. Ergonomik ve ayarlanabilen sırt kısmı sayesinde ürünü istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Beli destekleyen koltuk, bel ve sırt ağrılarını önlüyor. 360 derece dönebilen özelliğiyle rahat hareket imkânı veriyor. 55 DNS poliüretan enjeksiyon sünger, konforlu kullanım sunuyor. Plastik ayaklar zeminin zarar görmesine engel oluyor. Ürünü nemli bir bezle kolayca temizleyebilirsiniz.

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3. Mükemmel ses kalitesiyle Jabra Elite Active Kulaklık

Ofiste bilgisayar başında çalışırken görüntülü arama yapmak zorunda kalabilirsiniz. Bunun için ortamdaki sesleri önleyecek ve sesinizi karşı tarafa net bir şekilde iletecek bir kulaklığa ihtiyacınız olabilir. Jabra Elite Active Kulaklık, HearThrough özelliğiyle etraftaki sesleri filtreleyerek görüşme sırasında karşı tarafın sesini rahatça duymanızı sağlıyor. IP56 koruma sınıfıyla suya, toza ve tere karşı direnç gösteriyor. 15 saate kadar kullanım süresi sunan ürün, uzun görüşmeler yapmanıza imkân veriyor. Kulak yapısına uygun tasarımıyla kulağınızdan çıkmıyor ve kulağınızı rahatsız etmiyor. Muhteşem ses kalitesiyle çalışma saatleri dışında benzersiz müzik deneyimi sunuyor.

4. Ekranını genişletmek isteyenler için Duex Plus Taşınabilir Monitör

Geniş ekranda bilgisayar işlemleri yapmanız gerekiyor ama bilgisayarınızın ekranı yeterli gelmiyor mu? Sizi bu dertten kurtaracak bir ürün arıyorsanız Duex Plus Taşınabilir Monitör'ü tercih edebilirsiniz. Mac, Windows ve Andorid işlemcileriyle uyumlu olan ürün, özel tasarımıyla bilgisayarınızın ekranını genişletmenize yardımcı oluyor. USB ile bilgisayara takılan monitörü hafif yapısıyla istediğiniz yere kolayca taşıyabilirsiniz. 13 inç ekrana sahip ürün, özellikle kurgu programı kullanan kişiler için gereken ekstra ekran ihtiyacını karşılıyor. Ürünü ister sağ isterseniz sol tarafta kullanabilirsiniz. Monitör, FHD çözünürlüğüyle mükemmel görüntü kalitesi sunuyor.

5. Laptopunuzun ısınması önleyen HAVIT Laptop Soğutucu

Uzun saatler bilgisayarı kullanmak cihazın ısınmasına ve performansının düşmesine neden olabilir. Böyle bir problem yaşamamak için laptop soğutucusuna sahip olmalısınız. Soğutucunun ise ayarlanabilir olması önemli. HAVIT Laptop Soğutucu'yu ayarlanabilen ayakları sayesinde istediğiniz yükseklikte kullanabilirsiniz. Hafif yapısıyla ürünü kolayca taşıyabilirsiniz. 110 mm fanı sayesinde optimum performans gösteriyor ve laptopun ısınmasını önlüyor, bilgisayarın gövdesinde oluşan ısıyı minimumda tutuyor. Kaliteli metal ızgaradan elde edilen ürün, uzun süreli kullanım sunuyor. Ayrıca laptopun aşınmasına da neden olmuyor. Ultra sessiz fanıyla kullanım sırasında gürültü kirliliği yaratmıyor.

6. Düzeni sevenler için DOBAOJIA Masa Pedi

Ofiste ya da evinizde çalışma alanınızın düzenli ve temiz kalmasını istiyorsanız DOBAOJIA Masa Pedi'ni kullanabilirsiniz. Yumuşak ve doğal dokuya sahip ürün, güzel görünümüyle çalışma alanına hoş bir duruş katıyor. Mouse'un rahat ve hızlı hareket etmesini sağlayan ped, geniş alanıyla bilgisayar için gereken ürünlere yetecek kadar alan oluşturuyor. Su geçirmeyen ürün, çizilmeye ve aşınmaya karşı direnç gösteriyor. Kaymaz özelliğiyle masa üzerinden yere düşme riski bulunmuyor. Masanızı leke ve dökülmelere karşı da koruyor. Tek parça halindeki ped, kimyasal yapıştırıcı içermiyor. Dayanıklı yapısıyla uzun süreli kullanım sunuyor.

7. Odanızın hava kalitesini artıran Medisana Hava Nemlendirici

Kapalı ortamlarda bilgisayar başında çalışıyorsanız bulunduğunuz ortamın havasının temizlenmesi ve nemlendirilmesi sağlığınız için önem taşıyor. Uzun süre kapalı bir alanda aynı havayı solumak, çeşitli hastalıklara neden olabilir. Medisana Hava Nemlendirici, ultrason teknolojisiyle çalışma ortamınızın hava kalitesini arttırıyor. Ayrıca odanın nemlendirilmesini sağlayarak cildinizin kurumasını önlüyor. 4.2 litre su kapasitesi bulunan ürün, 30 metrekare bir alan için uygun. Modern tasarımıyla bulunduğu ortama şıklık katıyor. Ultra sessiz çalışma özelliğiyle gürültü kirliliğine neden olmuyor. Ürünü ister evde ister ofiste tercih edebilirsiniz.

8. Kullanışlı ve şık Soges Laptop Masası

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Soges Laptop Masası, evde ya da ofiste bilgisayar başında çalışmak zorunda olanların bulundurması gereken ürünler arasında yer alıyor. Evde konforlu bir çalışma alanı yaratmanıza yardımcı olan ürünün yüksekliğini 70 ila 110 cm arasında ayarlayabilirsiniz. Parlak yüzeye sahip masa, su geçirmiyor. Bu sayede kabarma yapmıyor. Çizilmelere karşı direnç gösteren ürün, dayanıklı yapısıyla uzun süreli kullanım imkânı sunuyor. İki geniş platformunun yüksekliğini farklı şekillerde ayarlayabilirsiniz. Tekerlekleri sayesinde masayı istediğiniz yere kolayca taşıyabilirsiniz. İşlevsel özelliğiyle ürün, çalışma için gereken bütün konforu sunuyor. Geniş tasarımıyla bilgisayar için gereken alanı oluşturuyor.

9. Gözlerinizi koruyan PETİTO VEGA Ekran Gözlüğü

Tüm günü bilgisayar başında geçirenlerin en büyük sıkıntılarından biri de göz yorgunluğu. Ekran karşısında geçirilen uzun saatler, göz kuruluğuna ve ağrılarına neden olabilir. Bunu önlemek için mutlaka mavi ışığı engelleyen kaliteli bir gözlük kullanmak gerekiyor. Eğer hangi ürünü alacağınızı bilmiyorsanız antibakteriyel yapısıyla güvenle kullanabileceğiniz PETİTO VEGA Ekran Gözlüğü'ne mutlaka göz atmalısınız. Ürün; doğal, çevre dostu ve geri dönüştürülebilen materyallerle üretiliyor. %100 organik boya ile boyanıyor. Esnek yapısıyla darbelere karşı direnç gösteriyor. Hafif yapısıyla burun, şakak ve kulakta ağrıya neden olmuyor. BPA içermiyor ve sağlığa zarar vermiyor.

10. En zorlu alanları kolayca temizleyen KobalBusiness Klavye Temizleme Jeli

Bilgisayar klavyesini temizlemek çoğu zaman zorlayıcı olabilir. KobalBusiness Klavye Temizleme Jeli, yumuşak macun kıvamıyla tuşların arasına ve yüzeyine yayılarak aralardaki kirleri, tozları ve kılları kolayca temizliyor. Ayrıca kullanıldığı yüzeyi dezenfekte ederek bakterilerden arındırıyor. Temizlik yapmayı sevenlerin bayılacağı ürün, çalışma ortamınızı kolayca temizlemenize yardımcı oluyor. Macun kıvamıyla boşluk ve çatlak gibi ulaşılması zor alanlara kolayca erişmenizi ve bu alanlarda mükemmel bir temizlik yapmanızı sağlıyor. Su ve sabun gibi maddeleri bulundurmayan ürün, elektronik cihazlara zarar vermiyor. Bu sayede tüm cihazlarda güvenle kullanabilirsiniz.