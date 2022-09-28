Akşener "Kılıçdaroğlu'nun adaylığı kesin değil" demişti! Ses getirecek açıklamalara altılı masadan ilk yanıt geldi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Benimle misiniz" çıkışının ardından altılı masada adaylık tartışmaları yeni boyut kazandı. Altılı masa liderlerinin, özellikle de Akşener'in Kılıçdaroğlu'nun adaylığına yaklaşımı merak ediliyordu. Akşener dün Kılıçdaroğlu'nun aday olma hakkı olduğunu söylerken "kazanacak aday" vurgusunu yineledi. Masaya dair de değerlendirmelerde bulunan Akşener'in açıklamalarına DEVA Partisi'nden yanıt geldi.

"BÜYÜK MEMNUNİYET DUYUYORUZ"

DEVA Partisi Sözcüsü İdris Şahin, Habertürk'te katıldığı canlı yayında Akşener'in açıklamalarını büyük memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

"KILIÇDAROĞLU'NUN ADAYLIĞI BİZCE DE KESİN DEĞİL"

Akşener'in Kılıçdaroğlu'nun adaylığına ilişkin söylediği "Kesin değil" sözlerine de değinen Şahin şöyle konuştu:

"DEVA Partisi olarak bizim açımızdan da Sayın Kılıçdaroğlu'nun adaylığı kesin değildir. Önce geçiş sürecinin yol haritası belirlenmelidir. Yoksa aday konuşmayı doğru bulmuyoruz."

