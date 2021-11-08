Büyük gizem çözüldü! Infinix Note 11S tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

Gizemli bir Infinix akıllı telefonu geçtiğimiz ay sızdırılmıştı. Akıllı telefonun yeni bir Infinix Note modeli olacağı söylenirken, gizemli cihazın ne zaman resmiyet kazanacağını ve tam olarak hangi model olacağı bilinmiyordu. Bu gizem bugün çözüldü. Cihaz, Infinix Note 11S adıyla piyasaya sürüldü.

INFINIX NOTE 11S'İN ÖZELLİKLERİ

Infinix Note 11S'in özelliklerinden bahsedelim. Note 11S, MediaTek Helio G96 işlemcisini kullanıyor ve kutudan 8GB RAM ve 128GB depolama alanı ile çıkıyor. 6.95 inç LCD ekrana sahip olan telefon, Full HD+ çözünürlüğe ve 120Hz yenileme hızına destek veriyor. Infinix Note 11S, 5.000 mAh batarya ile donatılırken ve bu batarya ile birlikte 33W şarj desteği sunuluyor. Telefon, Android 11 tabanlı XOS arayüzünü çalıştırıyor.

Note 11S'in arkadaki kamera kurulumunda beş daire var, ancak bunlardan sadece üçü kameralara ait. Diğer dairelerden biri LED flaşa ayrılırken, sonuncusu dekoratif olarak yerleştirilmiş durumda. Telefonun kameraları 50 MP ana kamera, 2 MP derinlik sensörü ve 2 MP makro kamera olarak görev yapıyor. Ön tarafta ise 16 MP'lik bir selfie kamerası mevcut.

INFINIX NOTE 11S'İN FİYATI

Infinix Note 11S'nin fiyatı yaklaşık 210 dolardan başlıyor. Telefon, mavi, yeşil ve gri renk seçeneklerine sahip.

