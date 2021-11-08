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Büyük gizem çözüldü! Infinix Note 11S tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

08.11.2021 15:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz aylarda sızdırılan Infinix markalı bir telefonun gizemi, Infinix Note 11S ile çözüldü. Gizemli cihaz, Infinix Note 11S adı altında Tayland'da görücüye çıktı. Peki Infinix Note 11S'in özellikleri neler, Infinix Note 11S'in fiyatı ne kadar? İşte bu soruların cevabı.

Büyük gizem çözüldü! Infinix Note 11S tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

Gizemli bir Infinix akıllı telefonu geçtiğimiz ay sızdırılmıştı. Akıllı telefonun yeni bir Infinix Note modeli olacağı söylenirken, gizemli cihazın ne zaman resmiyet kazanacağını ve tam olarak hangi model olacağı bilinmiyordu. Bu gizem bugün çözüldü. Cihaz, Infinix Note 11S adıyla piyasaya sürüldü.

INFINIX NOTE 11S'İN ÖZELLİKLERİ

Infinix Note 11S'in özelliklerinden bahsedelim. Note 11S, MediaTek Helio G96 işlemcisini kullanıyor ve kutudan 8GB RAM ve 128GB depolama alanı ile çıkıyor. 6.95 inç LCD ekrana sahip olan telefon, Full HD+ çözünürlüğe ve 120Hz yenileme hızına destek veriyor. Infinix Note 11S, 5.000 mAh batarya ile donatılırken ve bu batarya ile birlikte 33W şarj desteği sunuluyor. Telefon, Android 11 tabanlı XOS arayüzünü çalıştırıyor.

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Infinix Note 11S

Note 11S'in arkadaki kamera kurulumunda beş daire var, ancak bunlardan sadece üçü kameralara ait. Diğer dairelerden biri LED flaşa ayrılırken, sonuncusu dekoratif olarak yerleştirilmiş durumda. Telefonun kameraları 50 MP ana kamera, 2 MP derinlik sensörü ve 2 MP makro kamera olarak görev yapıyor. Ön tarafta ise 16 MP'lik bir selfie kamerası mevcut.

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INFINIX NOTE 11S'İN FİYATI

Infinix Note 11S'nin fiyatı yaklaşık 210 dolardan başlıyor. Telefon, mavi, yeşil ve gri renk seçeneklerine sahip.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Tayland
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