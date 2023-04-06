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Büyük göğüslerini sergilemeden duramıyor! İspanyol TikTokçu görenleri şaşırtıyor

06.04.2023 22:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Allana Vasconcelos TikTok'un İspanyol fenomenlerinden biri. Ünlü fenomen büyük göğüsleriyle oldukça konuşuluyor. Paylaştığı videolarda göğüslerin neredeyse açıkta bırakacak kıyafetler tercih eden fenomenin videoları kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alıyor.

Büyük göğüslerini sergilemeden duramıyor! İspanyol TikTokçu görenleri şaşırtıyor

Göğüslerinin büyüklüğünü dert etmediğini söyleyen fenomen, derin dekolte giymekten de geri durmuyor. Her videosuna beğeni ve yorum yağıyor.

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Ünlü İspanyol TikToker Allana Vasconcelos'un TikTok'ta 2.3 milyon takipçisi bulunuyor.

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TikTok'ta değişim videoları çekerek fenomen olan isim, takipçileriyle de oldukça yakın bir iletişim kuruyor.

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DEKOLTESİZ VİDEOSU YOK

Birçok kullanıcı Allana Vasconcelos'un göğüslerini 'ticaret amaçlı' kullandığını söylese de fenomen isim bu ithamları kabul etmiyor.

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Allanamartins kullanıcı adıyla paylaşım yapan fenomenin 2.3 Milyon takipçisi bulunuyor.

YORUM VE BEĞENİ YAĞIYOR

Allana'nın videolarına dünyanın dört bir yanından yorum ve beğeni geliyor. En çok İspanyolca yorumların olduğu videolarda çok farklı dillerden de yorumlar bulunuyor.

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Ünlü fenomenin takipçileri arasında birçok Türk de bulunuyor.

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