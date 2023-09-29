Helikopterle indirildi, sabah erkenden sıraya girdiler! AVM'deki iPhone 15 kuyruğu gündem oldu

Yeni iPhone modeli için büyük gün geldi çattı! Vatandaşlar dünya devi markanın çıkardığı son modelin ilk sahiplerinden olmak için satışa sunulacak AVM'de geceden yerini aldı.

KUYRUĞA GİRDİLER

Sosyal medyada çokça paylaşılan bir görüntüde iPhone için sıraya giren vatandaşların oluşturduğu uzun kuyruk görüldü.

HELİKOPTERLE GELDİ

Öte yandan Türkiye’de bugün satışa sunulan iPhone 15'lerin İstanbul’da bir alışveriş merkezine gece saatlerinde helikopterle getirildiği görüntüler sosyal medyada yayıldı.

HALATLA İNDİLER, GÖREN ALKIŞLADI

Helikopterden halatla inen görevliler, geceden iPhone 15 sırasına giren kişiler tarafından alkışlandı.

IPHONE 15 FİYATLARI NE KADAR?

iPhone 15'in en düşük fiyatlı modeli 50 bin liradan başlıyor. Fiyat listesi şu şekilde:

iPhone 15 128 GB 49.999 TL

iPhone 15 256 GB 53.999 TL

iPhone 15 512 GB 61.999 TL

iPhone 15 Plus 128 GB 56.999 TL

iPhone 15 Plus 256 GB 60.999 TL

iPhone 15 Plus 512 GB 68.999 TL