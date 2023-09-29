Helikopterle indirildi, sabah erkenden sıraya girdiler! AVM'deki iPhone 15 kuyruğu gündem oldu

Yeni iPhone modeli için büyük gün geldi çattı! Vatandaşlar dünya devi markanın çıkardığı son modelin ilk sahiplerinden olmak için satışa sunulacak AVM'de geceden yerini aldı.
Sosyal medyada çokça paylaşılan bir görüntüde iPhone için sıraya giren vatandaşların oluşturduğu uzun kuyruk görüldü.
Öte yandan Türkiye’de bugün satışa sunulan iPhone 15'lerin İstanbul’da bir alışveriş merkezine gece saatlerinde helikopterle getirildiği görüntüler sosyal medyada yayıldı.
Helikopterden halatla inen görevliler, geceden iPhone 15 sırasına giren kişiler tarafından alkışlandı.
iPhone 15'in en düşük fiyatlı modeli 50 bin liradan başlıyor. Fiyat listesi şu şekilde: