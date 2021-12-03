HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Büyük Menderes Nehri'nde binlerce balık öldü, vatandaş toplamaya başladı: Kesinlikle yemeyin

Büyük Menderes Nehri'nde binlerce balık öldü, vatandaş toplamaya başladı: Kesinlikle yemeyin

03.12.2021 08:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın'ın Söke ilçesinde, Büyük Menderes Nehri'nin geçtiği Sarıkemer Mahallesi'ndeki taş köprüde biriken çöplerin, menfezleri tıkamasıyla binlerce balık öldü. Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği Başkanı Bahattin Sürücü, ''Yöredeki vatandaş görüşmelerinde bazı kişilerin iri balıklardan topladıklarını öğrendik. Bu balıkların kesinlikle yenmemesi, büyük koku da oluşacağından halk sağlığı açısından bu alandan temizlenmesi gerekir'' dedi.

Büyük Menderes Nehri'nde binlerce balık öldü, vatandaş toplamaya başladı: Kesinlikle yemeyin

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinden başlayıp Uşak, Denizli ve Aydın'dan geçerek Ege Denizi'ne dökülen Büyük Menderes Nehri'nin geçtiği Sarıkemer Mahallesi'ndeki taş köprü, suların getirdiği çöp, odun parçası ve benzeri molozlarla doldu.

Çöplerin tıkadığı menfezler nedeniyle binlerce balık öldü. Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü, balık ölümlerinin gerçekleştiği bölgede inceleme yapıp, önlem alınmasını istedi.

Screenshot_7

Balık sürülerinin peşinden gidiyordu, tüfekle vuruldu!Balık sürülerinin peşinden gidiyordu, tüfekle vuruldu!

''KESİNLİKLE YEMEYİN''

EKODOSD Başkanı Sürücü, "Geçtiğimiz pazar günü, Sarıkemer Mahallesinden geçen Büyük Menderes Nehri üzerindeki taş köprünün, yukarı havzadan suların getirdiği çöpler, ağaç kütükleri ve çalı çırpı nedeniyle menfezleri tıkanmış ve sürekli gelen atıklar nedeniyle kuzey bölgesinde atıklardan oluşan büyük bir ada haline dönüşmüş. Bugün yerinde yaptığımız incelemelerde, atıkların daha da arttığını, ilgili kurumlar tarafından bir çalışma yapılmadığını gördük. Çöplerin bulunduğu bölgede balıkçıl kuşlarının yoğun olduğunu görünce, atıkların çevresinde bir inceleme yaptık. Kargı kamışlarının olduğu kıyı kesimlerinde, yavru balıklardan, kiloya yakın balıklara kadar binlerce balık ölüsü tespit ettik. Yöredeki vatandaş görüşmelerinde bazı kişilerin iri balıklardan topladıklarını öğrendik. Bu balıkların kesinlikle yenmemesi, büyük koku da oluşacağından halk sağlığı açısından bu alandan temizlenmesi gerekir. Suyun içindeki kütüklerin vatandaşlar tarafından köprü üzerine karaya çıkarılmaya çalışıldığı gördük. Bu işlem sırasında vatandaşların suya düşme riski bulunduğundan, hayati önem taşıdığı bilinmelidir" dedi.

Screenshot_8

''BALIKLAR ÖLMESİN DİYE HEP BİRLİKTE BAŞARMALIYIZ''

Çöplerin bir an önce alınmadığı taktirde, tekrar yağmur yağması durumunda atıklardan oluşan adanın daha da büyüyerek köprüye büyük baskı oluşturacağını belirten Sürücü, "Oksijensizlikten daha çok balık ölümleri meydana gelecek ve buradaki ekosistem çökecektir. DSİ, daha önce Söke Regülatörüne uyguladığı ve başarılı olduğu yüzer bariyer sistemini, taş köprünün önüne de uygulamalıdır. Menderes temiz aksın, sulara çöp atılmasın, tarihi taş köprü yıkılmasın, balıklar ölmesin diye hep birlikte başarmalıyız" diye konuştu.

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Altının yerini o alacak! Bulunmaz nimet: Artık düğünlerde takılacakAltının yerini o alacak! Bulunmaz nimet: Artık düğünlerde takılacak
PARTNERMurat Yıldırım'dan bir ilk: Yaş 11!Murat Yıldırım'dan bir ilk: Yaş 11!
6 ilde operasyon! Gözaltılar var6 ilde operasyon! Gözaltılar var
Anahtar Kelimeler:
Aydın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 1 yorum
bu kerede zamanında birşeye önlem alın dişimi kiricam

En Çok Okunan Haberler

Ünlü oyuncudan İhsan Hala'ya ziyaret! "Hızır elinden tutsun da..."

Ünlü oyuncudan İhsan Hala'ya ziyaret! "Hızır elinden tutsun da..."

Muharrem İnce: Millet İttifakı'nın Abdullah Gül üzerinde anlaşacaklarını duyuyorum

Muharrem İnce: Millet İttifakı'nın Abdullah Gül üzerinde anlaşacaklarını duyuyorum

Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yazgan: Ücretler artırılmazsa kamuda çalışma barışı bozulacak

Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yazgan: Ücretler artırılmazsa kamuda çalışma barışı bozulacak

Dehşet! Banyoda kanlar içinde bulundu: 'Not' detayı

Dehşet! Banyoda kanlar içinde bulundu: 'Not' detayı

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Yeniden kuruldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Yeniden kuruldu

Sahte yüzbaşıyı afallatan karşılaşma

Sahte yüzbaşıyı afallatan karşılaşma

İlginizi Çekebilir

Tertemiz ve pırıl pırıl bir ev için en iyi mop temizlik seti hangisi?

Tertemiz ve pırıl pırıl bir ev için en iyi mop temizlik seti hangisi?

Erdoğan'dan öğretmenlere müjde! Tek tek açıkladı

Erdoğan'dan öğretmenlere müjde! Tek tek açıkladı

Televizyonunuzu akıllı hale getiren en iyi Android Tv Box çeşitleri

Televizyonunuzu akıllı hale getiren en iyi Android Tv Box çeşitleri

Flaş iddia: Aday çıkarsa AK Parti'yi zora sokacak

Flaş iddia: Aday çıkarsa AK Parti'yi zora sokacak

Vasiyet çiğnemişti! Hasretine dayanamadı: Bu ayrı bir sevda

Vasiyet çiğnemişti! Hasretine dayanamadı: Bu ayrı bir sevda

Kuzey Koreli genç, Güney Kore filmi izledi! Ülke affetmedi

Kuzey Koreli genç, Güney Kore filmi izledi! Ülke affetmedi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.