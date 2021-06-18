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Büyük teknoloji şirketleri takip altında! Kabul edilirse durduracaklar

18.06.2021 10:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Büyük teknoloji şirketleri antitröst yasalar ile karşı karşıya. Onların bu tür yasalardan pek hoşlanmadıklarını söyleyebiliriz. Hadi gelin konuyla ilgili tüm detaylara birlikte bakalım.

Büyük teknoloji şirketleri takip altında! Kabul edilirse durduracaklar

Apple, Google ve Microsoft gibi şirketler her zaman için kendi alanında lider olmaya çalışıyor. Sektörel bazda bakıldığında bu normal karşılanabilir. Fakat kendisi dışında herkese yolları kapatan markalar antitröst yasalar ile karşı karşıya kalıyor. Buna kısa bir örnek vermek gerekirse Android işletim sistemi ile beraber gelen Google ön yüklü uygulamalardan bahsedebiliriz.

KENDİ UYGULAMALARINI ÖN YÜKLÜ OLARAK SUNUYORLAR

Android işletim sistemi kullanan bir cihaz aldığınızda tüm Google uygulamaları ön yüklü olarak geliyor. Aynı şekilde iOS işletim sistemine sahip bir iPhone cihaz aldığınızda tüm Apple uygulamaları ön yüklü olarak gelebiliyor. ABD adeta gelenek haline gelen bu uygulamayı tamamen bitirmek istiyor.

KABUL EDİLİRSE DUR DENİLECEK

Genellikle antitröst yasalar sunması ile bilinen ABD’li Demokrat Temsilci David Cicilline ve ekibi teknoloji şirketlerine karşı yeni düzenleme yapılmasını istiyor. Bununla ilgili yasa teklifi geçen hafta öneri olarak verildi. Eğer bu öneri kabul edilirse şirketler, cihazlara kendi uygulamalarını yüklemeyi durduracaklar.

Şirketlerin bazı iş alanlarından çıkması da bu yasa ile gerçekleşebilir. Mesela Spotify bir çevrimiçi müzik uygulaması. Apple ise kendi Music uygulamasını ön plana çıkarıyor. Böylece başka bir şirketin önüne geçmesi engellenmiş oluyor. Apple marka değerine bakıldığında dünyanın en değerli şirketi olarak biliniyor.

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ABD her ne kadar bu konuda eşitliği sağlamak istese bile yine de bu kolay olmayacak. Özellikle Amazon, Microsoft ve Apple gibi devasa markalar bu konuda muhtemelen karşı davalar açacak. Gelişmeler yaşandıkça aktarmaya devam edeceğiz.

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