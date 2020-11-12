HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Büyük vurgun! Alzheimer hastası kadın için sahte rapor düzenletip, 1 milyon 650 bin lira dolandırdılar

Büyük vurgun! Alzheimer hastası kadın için sahte rapor düzenletip, 1 milyon 650 bin lira dolandırdılar

YAŞAM HABERLERİ  | 12.11.2020 12:12 | Son Güncelleme

Kartal'da yaşayan alzheimer hastası yaşlı kadını doktora götüren dolandırıcılar, doktora 10 bin lira karşılığında "Akli Melekeleri Yerinde Raporu" düzenletti ve ardından kadının Şişli'de bulunan evini 1 milyon 650 bin liraya sattı. Dolandırıcılık olayı ile ilgili operasyon düzenleyen polis ekipleri 10 şüpheliyi gözaltına aldı.

Büyük vurgun! Alzheimer hastası kadın için sahte rapor düzenletip, 1 milyon 650 bin lira dolandırdılar

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü 'ne bağlı polis ekipleri alzheimer hastası yaşlı kadının dolandırılması üzerine çalışma başlattı. Dolandırıcılar Kartal'da yaşayan alzheimer hastası yaşlı kadına Silivri'de bulunan ve aile hekimliğinde görevli doktora götürdü. Doktora verdikleri 10 bin lira karşılığında alzheimer hastası kadın için "Akli Melekeleri Yerinde Raporu" düzenletti. Daha sonra dolandırıcılar yaşlı kadına ait Şişli'de bulunan evini 1 milyon 650 bin liraya sattı. Dün polis ekipleri sahte evraklarla usulsüz şekilde kazanç sağlayan dolandırıcılara yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Sorgulanmak üzere emniyete götürülen şüphelilerin buradaki işlemleri sürüyor.

DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kazayı görüp yardım için durdular, hayatlarının şokunu yaşadılar! Kazayı görüp yardım için durdular, hayatlarının şokunu yaşadılar!
Toprak Kayması (Heyelan) Nedir? Toprak Kayması (Heyelan) Nedir?
İşte en güzel 10 Kasım şiirleriİşte en güzel 10 Kasım şiirleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Altın güne düşüşle başladı...
Altın güne düşüşle başladı...
Yeni koronavirüs genelgesi! Tüm illerde kısıtlama kararı
Yeni koronavirüs genelgesi! Tüm illerde kısıtlama kararı
DSÖ, Bakan Koca'nın önerisini kabul etti! Resmen ilan edildi
DSÖ, Bakan Koca'nın önerisini kabul etti! Resmen ilan edildi
Korkunç kaza! Otomobil ortadan ikiye ayrıldı: 1 ölü 1 yaralı
Korkunç kaza! Otomobil ortadan ikiye ayrıldı: 1 ölü 1 yaralı
Yasak Elma'ya böyle veda etti: Öldü dediler, omuzlarda taşındım
Yasak Elma'ya böyle veda etti: Öldü dediler, omuzlarda taşındım
Ermenistan karıştı! Muhalefet liderleri Paşinyan'ı arıyor
Ermenistan karıştı! Muhalefet liderleri Paşinyan'ı arıyor
İlginizi Çekebilir
'Buzdolabındaki bu parçanın ne işe yaradığını bilen var mı?'
'Buzdolabındaki bu parçanın ne işe yaradığını bilen var mı?'
17 gündür kayıp olarak aranıyorlardı! Cansız bedenleri kuyuda bulundu
17 gündür kayıp olarak aranıyorlardı! Cansız bedenleri kuyuda bulundu
Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...
Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...
En acı an! İmam gözyaşlarına boğuldu
En acı an! İmam gözyaşlarına boğuldu
Kocasını, sevgilisine öldürttü! Son sözü bakın ne oldu
Kocasını, sevgilisine öldürttü! Son sözü bakın ne oldu
Dinlenme tesisinde tartıştığı kişiyi öldüren kadın tutuklandı
Dinlenme tesisinde tartıştığı kişiyi öldüren kadın tutuklandı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Beyoğlu'nda merdivenler sanat eserine dönüştü! Fotoğraf tutkunları buraya bayılacak
Fotoğraf tutkunları buraya bayılacak!
Toprak Kayması (Heyelan) Nedir?
Toprak Kayması (Heyelan) Nedir?
İşte aşkların ve imparatorların şehri Sagalassos Antik Kenti! Gören büyüleniyor
Aşkların ve imparatorların şehri: Sagalassos Antik Kenti
İstanbul Boğazı'nda skandal korona partisi!
İstanbul Boğazı'nda skandal görüntüler!
Konya'da kan donduran vahşet! Otomobilde arkadaşıyla oturan genç kızı döverek cinsel saldırıda bulundular
Vahşet! Genç kızı döverek cinsel saldırıda bulundular
Gözyaşları içinde anlattı: Deprem korkusundan uyuyamıyorum
Gözyaşları içinde anlattı: Kolonların içi boşalmış
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.