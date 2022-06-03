HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Büyükada'da kedi koronavirüsü salgını iddiası! Yüzlercesi öldü, tek tek karantinaya alınıyorlar

Büyükada'da kedi koronavirüsü salgını iddiası! Yüzlercesi öldü, tek tek karantinaya alınıyorlar

03.06.2022 11:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Büyükada'da birçok kedi hastalanırken 4 ayda yaklaşık 700 kedinin öldüğünü öne sürüldü. Hayvanların, FIP olarak bilinen 'Feline Enfeksiyoz Peritonit' hastalığına yakalandığı belirtilirken hayvanseverler kedileri karantinaya almaya başladı. FIP'in kedilere özgü ve yüzde yüz ölümle sonuçlanan bir hastalık olduğu aktarılırken Adalar Belediyesinden ise henüz kedi ölümleri ile ilgili açıklama yapılmadı.

Büyükada'da kedi koronavirüsü salgını iddiası! Yüzlercesi öldü, tek tek karantinaya alınıyorlar

İstanbul Büyükada'da 4 ayda yaklaşık 700 kedinin öldüğü, kedi koronavirüsü olarak bilinen 'Feline Enfeksiyoz Peritonit' (FIP) hastalığı salgını başladığı öne sürüldü. FIP'in kedilere özgü ve yüzde yüz ölümle sonuçlanan bir hastalık olduğu aktarılırken hayvanseverler kedileri karantinaya almaya başladı. Öte yandan Adalar Belediyesinden ise henüz kedi ölümleri ile ilgili açıklama yapılmadı.

-buyukadada-kedilerde-salgin-iddiasi_6587_dhaphoto1

BULAŞICI VE TEDAVİSİ YOK

Büyükada'daki kedi koronavirüsü olarak bilinen 'Feline Enfeksiyoz Peritonit' (FIP) hastalığı salgını başladığı öne sürüldü. Birçok kedinin de hastalık nedeniyle öldüğü kaydedildi. Büyükada'da hayvarseverler, bulaşıcı ve bilinen bir tedavisi olmayan hastalığa karşı karantina odaları hazırlıyor. Gönüllüler, ağır hasta durumdaki kedilere kullanılmayan evlerde bakıyor.

-buyukadada-kedilerde-salgin-iddiasi_6587_dhaphoto2

"O KADAR ÇARESİZİZ Kİ..."

Büyükada Hayvan Kurtarma Gönüllüsü Neslihan Sipahioğlu, belli dönemlerde sokaklardan ölen kedileri topladıklarını belirterek, "Ben 8 kedimi FİP yüzünden kaybettim. Bahçede 50 kedim var, sorumlu olduğum bölgede 210 kedim vardı, 210 kediden şu an 50'ye düştük. Ölenler ve gömülenler kayıtlı. O kadar çaresiziz ki, pahalı ve herkesin ulaşabileceği bir durumda değil ilaç. 3 kedime enjeksiyon uyguladım ve korkunç paralar ödedim. Tedavileri var, destek ilaçları var, testler var. Bu uygulamalar her kedide de başarılı olmuyor. Şu an bu virüsün pik noktasındayız gibi geliyor bana. Herkes bir çıkar yol arıyor. Yazlığını satan var, kredi çeken var. Ben de kredi çektim. Bu şekilde tedavilere devam edebiliyoruz. Her yerden ölü kediler toplamaya başladık" diye konuştu.

-buyukadada-kedilerde-salgin-iddiasi_6587_dhaphoto3 (1)

"MAYIS AYINA KADAR 700 KEDİ ÖLDÜ"

Büyükada'da 2013 yılından beri ölen kedilerin istatistiğini tuttuğunu belirten Büyükada Hayvan Kurtarma Gönüllüsü Metin Türkmenoğlu, "2013 yılından beri Büyükada'da ölen kedilerin istatistiğini tutuyorum. Senelik kedi ölümü 450-500 civarındaydı. Bu sene ocak ayının ilk haftasından itibaren Mayıs ayına kadar yaklaşık 700 kedi öldü. Normal bir yılın 3 katı bir rakam. Bugüne kadar ölüm sebepleri farklıydı. Köpek saldırısı, akülü araçlar tarafından ezilme gibi sebepler vardı. Artık FİP ağırlıklı ölüm var. Yaklaşık 10 kedinin 7'si FIP nedeniyle ölüyor. Bu işe devletin bir kurumu ya da belediyenin el atması şart" dedi.

-buyukadada-kedilerde-salgin-iddiasi_6587_dhaphoto4 (1)

FIP hastalığı hakkında bilgi veren Veteriner Celal Karabulut ise, "FİP, koronavirüs ailesinden. Kedilerde çok değişik semptomlara sebep olan viral bir hastalık. Kedilerin kendisine ait koronavirüsü var. Henüz insana bulaştığı tespit edilmedi. Yalnızca kedilere dair bir hastalık. Yüzde yüz ölümcül sonuçlanıyor. Radikal bir tedavisi yok. Son yıllarda çeşitli alternatif tedavileri var ama, kesin bir sonuç alabileceğimiz bir durum yok. Anne karnındayken de kedi yavruları yakalanabiliyor. Hastalık ortaya çıktığında iş işten geçmiş oluyor. Son yıllarda ilaç çalışmaları da var. Ülkemizde henüz sağlık sisteminde yasallaşmamış ilaçlar var, bu ilaçların bir kısmından olumlu sonuç alınırken bir kısmından alınmıyor. Adalar'da toplu beslenmeden kaynaklı hastalık yayılmış olabilir, tuvalet alanları da ortak olduğu için hastalığın yayılma oranı yüksek olabilir" şeklinde konuştu.

RESMİ AÇIKLAMA YAPILMADI

Adalar Belediyesi'nden ise kedi ölümleri ile ilgili açıklama yapılmadı.

Kaynak: DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türk tarihini değiştirecek keşif! Denizli'de bulunduTürk tarihini değiştirecek keşif! Denizli'de bulundu
Arazi anlaşmazlığı: 3 kişiyi acımadan böyle vurdu! Her saniyesi kameradaArazi anlaşmazlığı: 3 kişiyi acımadan böyle vurdu! Her saniyesi kamerada
Akşener önce dinledi, sonra şaşkına döndü! 'Bunu yayınlayabilir miyim?'Akşener önce dinledi, sonra şaşkına döndü! 'Bunu yayınlayabilir miyim?'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kritik enflasyon verileri açıklandı

Kritik enflasyon verileri açıklandı

Yeşilçam'ın Rambo'su vefat etti! Cüneyt Arkın: İçimden bir parça koptu

Yeşilçam'ın Rambo'su vefat etti! Cüneyt Arkın: İçimden bir parça koptu

Seçim ikinci tura kalırsa... İşte çarpıcı anket sonuçları

Seçim ikinci tura kalırsa... İşte çarpıcı anket sonuçları

11 yıl önce berbere gitti hayatı karardı

11 yıl önce berbere gitti hayatı karardı

Ablasına yazdığı mesajda... Doktor, ağaçta kabloyla asılı halde bulundu

Ablasına yazdığı mesajda... Doktor, ağaçta kabloyla asılı halde bulundu

Adaylık için 'Meral Akşener' sürprizi!

Adaylık için 'Meral Akşener' sürprizi!

İlginizi Çekebilir

İtirafı gündem oldu! “Tasarım vajinam var”

İtirafı gündem oldu! “Tasarım vajinam var”

Annesinin hatası onu bu hale getirdi! Günlerce hastanede kaldı

Annesinin hatası onu bu hale getirdi! Günlerce hastanede kaldı

Engin Altan Düzyatan'ın 24 bin İsviçre frangı değerindeki saatine...

Engin Altan Düzyatan'ın 24 bin İsviçre frangı değerindeki saatine...

Şu kadarı bile mucize! İçindekileri bir bilseniz...

Şu kadarı bile mucize! İçindekileri bir bilseniz...

Kendine öyle bir gelir kapısı buldu ki! Ayda...

Kendine öyle bir gelir kapısı buldu ki! Ayda...

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.